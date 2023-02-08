تعرف على الرمز البريدي لابها السعودية .. اضغط هنا

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رياض - احمد صلاح - الرمز البريدي لابها يختلف عن غيره من باقي رموز البريد في المملكة العربية السعودية الخاص بالمدن والأحياء الموجودة بها، وقد ساهمت رموز البريد في تبسيط إمكانية الوصول إلى العديد من الأفراد والمنشآت داخل حدود المملكة، لهذا أصبح في الوقت الراهن يتم استخدامها من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية.

الرمز البريدي لابها

الرمز البريدي لابها هو 61411، وتعد أبها من المدن النشط اقتصاديًا في السعودية، وخلال عام 2017 ميلاديًا حصلت على لقب عاصم الثقافة العربية، وتعتبر من أول مدينة تحصل على هذا اللقب على مستوى المملكة ككل.

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يمكن تعريف الرمز البريدي بأنه عبارة عن عددًا من الأرقام التسلسلية التي يمكن من خلالها نقل المزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالسكان في الكثير من الأماكن الجغرافية المتنوعة.

يعد الرمز البريدي ابها من أهم الخدمات الحديثة التي حرصت الحكومة السعودية على توفيرها خلال السنوات الماضية، وجاء ذلك من أجل تفعيل نظام رمزي شامل ومتكامل في جميع أنحاء المملكة.

يمكن من خلال رمز بريدي ابها تحديد موقع أي شخص أو أي مؤسسة على مستوى السعودية بكل بساطة وسهولة، وفي أسرع وقت ممكن، لذا لا يمكن الاستغناء في الوقت الحالي عن الرمز البريدي.

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نبذة عن منطقة ابها

منطقة أبها تقع في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، وتعد بمثابة مركز أداري وعاصمة لتلك المنطقة، وتشمل أبها ثلاث مدن رئيسية، وهما: مدينة خميس مشيط، مدينة أبها، ومدينة أحد رفيدة.

تضم منطقة أبها أيضًا الأماكن التي تقع ما بين الثلاث مدن السابق ذكرها، وهي تحتوي على خمسين حي، وتصل مساحتها الإجمالية إلى ما يقارب من 5100 هكتار.

الرمز البريدي في أحياء أبها

الرمز البريدي ابها 2023 هو من الخدمات المتميزة التي تساعد في تبسيط عملية توصيل وشحن السلع والمنتجات بين الأحياء والمدن التي تقع داخل الحدود السعودية، ومن الرموز البريدية في عددًا من أحياء أبها ما يلي:

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الرمز البريدي ل ابها حي العزيزية: 62521.

حي المنسك: 62527.

حي الوردتين: 62521.

حب النسيم: 62526.

حي المروج: 62527.

حي الموظفين: 62583.

حي القابل: 62521.

حي الخالدية: 62541.

حي الضباب: 62522.

حي السد: 62521.

حي الخشع: 62521.

حي الهضبة: 62525.

حي الشرف: 62542.

حي العرين: 62524.

حي البديع: 62581.

حي السروات: 62511.

رمز بريد ابها حي الربوة: 62523 كيف اعرف الرمز البريدي الخاص بي يمكن معرفة الرمز البريدي لابها، أو لأي منطقة أخرى في السعودية من خلال تطبيق عددًا من الخطوات، وهي كما يلي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد السعودي سبل من خلال النقر هنا.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

النقر على أيقونة البحث المتقدم.

الضغط على مفتاح البحث بالعنوان.

توضيح العنوان الذي يسكن فيه المستخدم في الخانة المحددة لذلك بشكل تفصيلي.

النقر على أيقونة بحث.

بعد ذاك ثم يتم تحميل الخريطة على الشاشة.

تكبير الخريطة، لكي يتم توضيح المنازل الموجودة في المدينة أو الحي الذي يسكن فيه المستخدم.

البحث عن البيت الذي يعيش فيه المستخدم.

الضغط على علامة تعجب الموجودة في يمين الشاشة.

وفي النهاية سوف يظهر على الشاشة جميع المعلومات الخاصة بالمنزل، والتي من ضمنها الرمز البريدي، رقم صندوق البريد ابها. أنواع صناديق البريد في السعودية يوجد في المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع من صناديق البريد، حيث تختلف تلك الصناديق بين بعضها البعض بناء على حجم المعاملات، وهوية صاحبها، وهما كما يلي: 41273824 < >صندوق قطاع الأفراد.صندوق القطاع الحكومي.صندوق قطاع الأعمال، وهو خاص بالمؤسسات والبنوك والشركات الموجودة في المملكة. كيفية التحقق من رقم صندوق البريد؟ يتعرض العديد من الأشخاص إلى مشكلة عدم معرفة ما إذا كان رقم صندوق البريد الخاص بالمنطقة التي يسكنون بها صحيح أم لا، ويمكن التحقق رقم صندوق البريد ابها أو أي مدينة أخرى بالسعودية من خلال تطبيق عددًا من الإجراءات، وهي كما يلي:

< >صندوق قطاع الأفراد.صندوق القطاع الحكومي.صندوق قطاع الأعمال، وهو خاص بالمؤسسات والبنوك والشركات الموجودة في المملكة. الانتقال إلى الصفحة الرسمية لموقع البريد السعودي.

النقر على خيار الأدوات المساعدة.

النقر على أيقونة التحقق من رقم صندوق البريد.

تحديد المدينة التي يعيش بها المستخدم.

كتابة رقم الصندوق البريدي.

تسجيل الرمز البريدي.

النقر على أيقونة تحقق.

الأسئلة الشائعة

ما هو الرمز البريدي في الدمام؟

الرمز البريدي في مدينة الدمام هو 31146.

هل يمكن الاستعلام عن رقم صندوق البريد أون لاين؟

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نعم يمكن إتمام تلك المهمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للبريد السعودي من هنا، ثم يتم تطبيق الخطوات السابق عرضها أعلاه.

ما هو صندوق البريد؟

هب الصندوق المعدني الذي يتم تعليقه على أحد الجدران الموجودة بجوار المؤسسة أو المنزل في الغالب، ويكون الهدف منه استقبال وتبادل الرسائل بين السكان.

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