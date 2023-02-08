انت الان تتابع خبر كيف يعمل تطبيق تباعد في السعودية .. مميزات التطبيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقد أطلقت وزارة الصحة السعودية عن كيف يعمل تطبيق تباعد المتعلق بفيروس كورونا، فهو يقوم بالكشف عن المصابين بذلك الفيروس، لذلك يهتمون المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتباعد وأخذ الحذر الشديد حتى لا يتعرضوا للإصابة بهذا المرض الخطير، حيث يحرص الأشخاص بتنزيله على الجوالات المحمولة لمعرفة كافة البيانات عن هذا الفيروس الجديد، بالإضافة إلى معرفة تعليمات الصادرة من وزارة الصحة السعودي، ولمعرفة باقي التفاصيل يمكنكم متابعة الآتي.

62955799

تطبيق تباعد كيف يعمل

كيف يعمل برنامج تباعد تستطيع التعامل مع تطبيق تباعد عن طريق مجموعة من الخطوات تتمثل كالآتي:

أول مرحلة سوف تعرض أمامك على الشاشة توعوية يجب قراءتها جيداً ثم الموافقة عليها من معطيات.

تفعيل البلوتوث والإشعارات للحصول على كل جديد من التطبيق.

بعد ذلك يجب متابعة الخطوات المطلوبة منك.

يجب على الشخص المستفيد من البرنامج عمل السماح لتلقي الإشعارات.

عندما تريد معرفة التطبيق يعمل أم لا.

في حالة أنه يعمل سيظهر أمامك كلمة نشط وتتميز باللون الأخضر الموجودة في أسفل الشاشة جملة مكتوب فيها الإصابات خلال أربعة وعشرين يوماً.

أما في وضع عدم تسجيل أي حالة خلال نفس الوقت وذلك حسب برنامج تباعد السعودية.

عندما تتأكد بإصابة الفرد سوف تعرض لها على الشاشة إشارة إلى كل فرد تجمع به خلال أربعة وعشرين يومًا.

عن طريق الضغط على نافذة إبلاغ الآخرين تستطيع تحديد خطوات مخالطة الفرد المصاب.

يجب متابعة الإجراءات المقدمة من وزارة الصحة السعودية.

يمكنك استخدام التطبيق من خلال انقر على أيقونة احتمال الإصابة لمعرفة الحالة المصاحبة بالمرض بالإضافة إلى ضغط زر طلب المساعدة.

في النهاية يلزم كتابة جميع المعلومات الخاصة بك والموافقة على كافة الأسئلة المطلوبة منك من أجل تحديد حالة الشخص من طرف وزارة الصحة السعودية.

عند التأكد من إصابة بفيروس كورونا من الضروري إبلاغ مخالطيه بذلك من خلال أشعارهم عبر التطبيق.

تحميل برنامج تباعد

لقد تحدثنا سابقا عن كيف يعمل تطبيق تباعد، لذلك يتساءل الآلاف من المواطنين عن تحميل تطبيق تباعد منذ إعلان عنه من قبل الحكومة السعودية، حيث يرغبون الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج

يمكنكم تحميل تطبيق تباعد للآيفون من خلال مجموعة من الخطوات المهمة والبسيطة تتمثل كالآتي:

قم بدخول إلى جوجل بلاي من الإعدادات على جوالك المحمول.

ثم كتابة اسم برنامج تباعد واضغط على كلمة تحميل.

انتظر إلى دقائق معدودة استكمالاً لعملية التحميل.

تستطيع التحميل دون أي تكاليف اشتراك أو دفع رسوم.

البرنامج متوافق مع جميع إصدارات الآيفون.

62955799

تحميل تطبيق تباعد إصدارات الاندرويد يستطيعون تحميل تطبيق تباعد كورونا على الهواتف الأندرويد عن طريق عمل الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى متجر أبل ستور من خلال الهاتف المحمول.

اضغط على أيقونة البحث ثم كتابة اسم تطبيق تباعد الأندرويد في مربع البحث.

يجب الانتظار لمدة ثوان لظهور نافذة البرنامج.

ثم اضغط على كلمة تحميل برنامج تباعد كورونا للأندرويد.

تطبيق تباعد

تطبيق تباعد الذي يعتبر من التطبيقات الإلكترونية الحديثة الموجودة على الهواتف الذكية، التي قد أعلنت عنه الحكومة السعودية لمعرفة وتحديد المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء المملكة السعودية، ومن خلال التقنيات الحديثة والمتطورة تم الاشتراك مع أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من أجل صناعة هذا التطبيق الرائع.

تهتم الحكومة السعودية عن طريق تطبيق تباعد التقليل من تفشي فيروس كورونا مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المصابين به خلال الفترة الآتية، وذلك من خلال إشعار الأفراد الذين تجمعوا مع المصابين بفيروس كورونا الجديد، وهذا من خلال وجود هواتفهم المحمولة في مكان عن طريق نفس الوقت.

62955799

مميزات تحميل تطبيق تباعد

لقد تعرفنا عن كيف يعمل تطبيق تباعد لذلك يجب عرض أبرز مميزات تطبيق تباعدا التي تتمثل كالآتي: