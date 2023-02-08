موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ 63 في السعودية

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رياض - احمد صلاح - موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ 63 اقترب للغاية لصرف دفعة شهر فبراير الجاري، ويعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أبرز برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف الرواتب الشهرية للكثير من المواطنين للدعم بالمملكة العربية السعودية، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم اليوم موعد صرف دعم البرنامج إلى جانب طريقة الاستعلام عن حساب المواطن بخطوات بسيطة.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ 63

كشف البرنامج عن موعد صرف حساب المواطن وأشار بأن الدعم سوف يكون في يوم الخميس القادم الموافق 9 فبراير نظراً لأن اليوم العاشر سوف يصادف يوم الجمعة عطلة رسمية، ومن المقرر أن يتم وضع الدعم في حسابات المستحقين البنكية في بداية اليوم 9 فبراير، وكالعادة يتم وضع الدعم في بنك الراجحي ومن ثم باقي البنوك الموجودة بالسعودية.

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الحد المانع لحساب المواطن

قد بلغت النسبة المحددة للحد المانع لحساب المواطن لكافة المستحقين من قبل برنامج حساب المواطن نحو 300 ريال، دون أن يحدث أي تغيير به أو أي تعديلات منذ أن تمت الزيادة في الفترة الأخيرة، وقد جاء هذا بالحدود المانعة بحساب المواطن طبقًا للآتي:ـ

وصلت معدلات الدعم المتعلقة بالمستحق الأساسي نحو 100% من القيمة الكلية للاستفادة والحد الأدنى بقيمة 300 ريال سعودي، حتى أن يكون حدود الإعفاء من النقص بقيمة 100% من نسبة الاستحقاق الكلية للفرد الواحد.

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