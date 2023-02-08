موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ 63 في السعودية

رياض - احمد صلاح - موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ 63 اقترب للغاية لصرف دفعة شهر فبراير الجاري، ويعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أبرز برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف الرواتب الشهرية للكثير من المواطنين للدعم بالمملكة العربية السعودية، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم اليوم موعد صرف دعم البرنامج إلى جانب طريقة الاستعلام عن حساب المواطن بخطوات بسيطة.
موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ 63
كشف البرنامج عن موعد صرف حساب المواطن وأشار بأن الدعم سوف يكون في يوم الخميس القادم الموافق 9 فبراير نظراً لأن اليوم العاشر سوف يصادف يوم الجمعة عطلة رسمية، ومن المقرر أن يتم وضع الدعم في حسابات المستحقين البنكية في بداية اليوم 9 فبراير، وكالعادة يتم وضع الدعم في بنك الراجحي ومن ثم باقي البنوك الموجودة بالسعودية.
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الحد المانع لحساب المواطن
قد بلغت النسبة المحددة للحد المانع لحساب المواطن لكافة المستحقين من قبل برنامج حساب المواطن نحو 300 ريال، دون أن يحدث أي تغيير به أو أي تعديلات منذ أن تمت الزيادة في الفترة الأخيرة، وقد جاء هذا بالحدود المانعة بحساب المواطن طبقًا للآتي:ـ
وصلت معدلات الدعم المتعلقة بالمستحق الأساسي نحو 100% من القيمة الكلية للاستفادة والحد الأدنى بقيمة 300 ريال سعودي، حتى أن يكون حدود الإعفاء من النقص بقيمة 100% من نسبة الاستحقاق الكلية للفرد الواحد.
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وعلى غرار هذا الأمر بلغت قيمة الدعم المتعلقة بجميع التابعين لمن يقل عمرهم عن 18 عام معدل 30% والحد الأدنى هو 300 ريال سعودي، ووصلت حدود الإعفاء بالتناقض نحو 30% من إجمالي الاستفادة.
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أما بالنسبة للتابعين لمن يبلغ أعمارهم نحو 18 عام أو أكثر سوف تكون قيمة الدعم الخاصة بهم نحو 50% من أجل الاستفادة بالحد الأدنى نحو 300 ريال سعودي وسوف يكون الحد الأدنى للإعفاء من النقص نحو 50%.
الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية
حتى أن تتمكن من الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عليك باتباع الآتي:ـ
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يتم تسجيل الدخول على حساب المواطن عن طريق استخدام الاسم الخاص بالمستخدم وإضافة كلمة المرور.
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الضغط على خانة نتائج الأهلية من خلال القائمة المتعلقة بالاختبارات.
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سوف يظهر لك على الفور إذا كنت من المستحقين الدعم لحساب المواطن أم لا.
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سوف يظهر أمامك كافة البيانات وتاريخ إضافة الطلب والبيانات الخاصة بالعائل وكذلك حالات الأهلية
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أما في حالة إذا كنت غير مؤهل سوف يظهر لك السبب.خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن
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يتم تسجيل الدخول على الرابط الخاص بحساب المواطن.
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يتم تسجيل الدخول للحساب الخاص بالمستفيد من خلال الاسم وكلمة المرور.
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من ثم الدخول على القائمة الرئيسية والنقر على استعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 63.
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من ثم إضافة رقم الهوية الوطنية
الضغط على خانة استعلام.تقديم اعتراض نتائج الاهلية
بعد أن يتم القيام بالاستعلام عن نتائج الأهلية التعرف إذا كنت من المؤهلين أم لا يتم التعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالدفعة القادمة، من ثم يجب عليك الانتظار حتى موعد الصرف على أن يتم إيداع الدعم في حساب المستحقين.
أما في حالة إذا كنت غير مؤهل يتم تقديم طلب الاعتراض عن طريق رابط البرنامج، وهذا في فترة أقصاها 90 يوم منذ تاريخ الإعلان عن نتائج الأهلية ويجب أن يتم إرسال البيانات التي تفيد بصحة الاعتراض المقدم منه واستحقاقه للدعم.
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أسباب إيقاف الدعم
يوجه بعض المستحقين مشكلة وقف صرف الدعم المتعلق بهم، هذا لعدة أسباب وقد وضع البرنامج عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين المستفيدين حتى أن يتمكنوا من الحصول على الدعم بشكل مستمر وقد جاءت الأسباب على هذا النحو:ـ
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عدم الكشف عن كافة أنواع الدخل المتعلقة بكافة أفراد الأسرة.
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يتم وقف صرف الدعم للمستفيد الذي لا يقوم بتحديث بياناته الموجودة خلال عملية التقديم في حالة حدوث أي تغيير.
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وجود أصول أو عقارات لها قيمة كبيرة مسجلة باسم المستفيدين بعد أن يحصل على الدعم.
عدم وجود استقلالية في محل سكن المستفيد المستقل.
لا يلتزم المستفيد من الشروط الموضوعة من قبل البرنامج.أسئلة شائعة
كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444؟
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يبلغ 216 ريال لكن الأن 720 بدل من 400 ريال على الراتب الأساسي للمواطن.
موعد انتهاء حساب المواطن؟
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستمرارية صرف الدعم الإضافي لجميع المتقدمين في حساب المواطن حتى شهر مارس 2023.
هل يزيد مبلغ حساب المواطن؟
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أخر موعد لصرف الزيادة يوم 9 مارس 2023 ولا يوجد أي أساس من الصحة حول ما يدور نحو البعض بتمديد الزيادة حتى نهاية العام.
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