طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي الجديدة في السعودية

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رياض - احمد صلاح - طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من الأمور التي يبحث عنها معظم المواطنين السعوديين؛ حيثُ يسعى مصرف الراجحي لتوفير جميع الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية مع الحرص على راحة المواطنين في كل خدمة يبحثون عنها، ولذلك قرر المصرف العمل على إطلاق الخدمة الذاتية والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة صراف الراجحي ويتطلب بعض الخطوات التي تتحدث بها معكم تابعونا..

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي الجديدة

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يسعى دائمًا مصرف الراجحي الذي يُعد من أكبر المصارف داخل المملكة العربية السعودية ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات إلى جميع العملاء، كما أنه قام بتأسيس جهاز مخصص لخدمة العملاء الذاتية حيثُ يساعد العملاء في الحصول على بطاقة صراف الراجحي من الجوال وذلك من خلال عدة خطوات منها: