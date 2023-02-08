انت الان تتابع خبر طريقة استبدال نقاط الراجحي بفلوس في السعودية بالخطوات .. كم مكافأة الراجحي؟ ولان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد بنك الراجحي من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، وقد وفر البنك لعملائه خدمة تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ مالي يمكن استخدامه في الشراء من المتاجر التي يكون البنك شريكاً فيها، لذلك يسعى الكثير إلى معرفة كيف استبدال نقاط الراجحي بفلوس وما هي الخطوات اللازمة؟، وعلى هذا سوف نوضح في السطور القادمة كل ما يخص حساب نقاط الراجحي وكم تساوي نقاط الراجحي فقط تابع معنا السطور القادمة.

كيف يمكن الاستفادة من نقاط الراجحي ؟

يسعى المواطنين إلى تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط على مدار الشهر، لذلك يتساءل الكثير عن كم تساوي نقاط الراجحي؟ لاستخدام هذه النقاط في عملية الشراء بسهولة ويسر في أي من المتاجر التي يكون البنك شريكًا بها، لذلك يرغب المواطن السعودي في معرفة كم يساوي الريال السعودي من نقاط الراجحي.

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وتبلغ قيمة ال 1000 نقطة من نقاط الراجحي بنحو 4 ريال سعودي فقط لا غير أي أن الريال السعودي الواحد يساوي 1000 نقطة من نقاط الراجحي، والنقطة الواحدة تساوي 0.004 ريال سعودي، لذلك كل ما استطاعت تجميع عدد أكبر من النقاط خلال الشهر سوف يتسنى لك تجميع عدد أكبر من الريالات ويمكن الاستفادة منه، حيث يمكن استبدال النقاط التي تم تجميعها إلى مشتريات في العديد من المتاجر على سبيل المثال:

يمكن استبدال 125000 من نقاط الراجحي في توس ب 500 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي في وياكم ب 300 ريال سعودي.

استبدال 125000 من نقاط الراجحي في لازوردي ب500 ريال سعودي.

استبدال 12500 من نقاط الراجحي في بنز كوكيز ب 50 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي في قولدن سنت ب 300 ريال سعودي

استبدال 25000 من نقاط الراجحي في المطار – الطيران 100 ريال سعودي.

استبدال 125000 من نقاط الراجحي في المطار – الفنادق ب500 ريال سعودي.

استبدال 37500 من نقاط الراجحي في هرفي ب150 ريال سعودي.

كما يمكن استبدال 75000 من نقاط الراجحي في دخون للعطور بقسيمة بقيمة 500 ريال سعودي.

استبدال 28750 من نقاط الراجحي في ياقوت بقسيمة بقيمة 115 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي في قصر السرايا ب 300 ريال سعودي.

استبدال 25000 من نقاط الراجحي في بي ماسك قسيمة بقيمة 100 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي ا في الشايع للساعات ب 300 ريال سعودي.

استبدال 25000 من نقاط الراجحي في كريم ب 100 ريال سعودي.

استبدال 25000 من نقاط الراجحي في شاورما كلاسك ب 100 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي في مجموعة الفارابي الطبية : 300 ريال.

كذلك يمكن استبدال 75000 من نقاط الراجحي في صيدلية زهرة الروضة ب300 ريال سعودي.

يمكن استبدال 125000 من نقاط الراجحي في بودي ماسترز ب 500 ريال سعودي.

استبدال 125000 من نقاط الراجحي في مجوهرات الكوهجي ب500 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي في مركز العناية بالشعر والبشرة ب300 ريال سعودي.

استبدال 37500 من نقاط الراجحي في تطبيق ازهلها ب 150 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي في البسّام للتكييف والأجهزة المنزلية ب300 ريال سعودي.

استبدال 125000 من نقاط الراجحي في عصر الجوال ب500 ريال سعودي.

يمكن استبدال 25000 من نقاط الراجحي في عجلان واخوانه ب100 ريال سعودي.

استبدال 25000 من نقاط الراجحي لوس انجلوس تشوكلت بار ب 100 ريال سعودي .

استبدال 125000 من نقاط الراجحي جوهرة للعبايات 500 ريال سعودي.

استبدال 37500 من نقاط الراجحي في روبرتو كافالي كافيه 150 ريال سعودي.

استبدال 75000 من نقاط الراجحي في عيادات بن رشد ب 300 ريال سعودي.

تحويل نقاط الراجحي إلى urpay

يمكن لعملاء البنك تحويل نقاط الراجحي إلى urpay وذلك من خلال استبدال نقاط الراجحي التي يقومون بتجميعها إلى مبلغ عن طريق المحفظة الإلكترونية، وتعد هذه الطريقة هي من أسهل وأشهر الطرق من خلال القيام بالخطوات الإلكترونية الآتية:

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أولاً يجب تحميل التطبيق الخاص بالمحفظة الإلكترونية urpay لأجهزة الأندرويد من هنا .

. ويمكن تحميل التطبيق للذين يستخدمون أجهزة الآيفون من خلال هذا الرابط .

. ثانياً فتح التطبيق وتنشيط موقع العميل.

ثالثاً الضغط على ابدأ الآن.

رابعاً كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف في المربعات المخصصة لهم.

ثم قراءة كافة الأحكام والشروط ثم الموافقة عليها.

ثم الضغط على التالي.

بعد ذلك إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الهاتف.

ثم كتابة كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة أرقام ثم إعادة كتابة كلمة المرور لتأكيدها.

ملء البيانات المطلوبة مثل كتابة مصدر الدخل والوظيفة ومعدل الدخل وكتابة البريد الإلكتروني.

ثم الضغط على التالي واختيار نقاط المكافأة.

سوف تظهر قائمة بها خيارات نقاط المكافأة ثم قم بالضغط على تحويل نقاط المكافآت إلى نقود.

ثم الضغط علي ور تأكيد.

وأخيرًا سوف تصل للعميل رسالة على رقم الجوال بها كود تفعيل يتم إدخاله مرة أخرى من أجل تفعيل عملية تحويل النقاط الى نقود. حساب نقاط الراجحي يمكن للمواطنين الاستفادة من حساب نقاط الراجحي من خلال تجميع النقاط الذين يقومون بتجميعها على مدار الشهر حيث يمكن استبدال الـ250 نقطة من نقاط الراجحي بريال سعودي ويمكن الاستفادة من هذه النقاط من خلال الطرق التالية:

أولًا: استبدال هذه النقاط بشكل مباشر من خلال الهاتف.

ثانيًا: القسائم الإلكترونية.

ثالثًا: التبرع للمؤسسات الخيرية.

رابعًا: يمكن استبدال النقاط في أحد الشركات التي يكون البنك شريكا لها.

وفي حالة عدم الرغبة في الاستبدال يمكن إهداء هذه النقاط حتى 100000 نقطة شهرية إلى الأقارب أو الأصدقاء.

كيف استبدال نقاط الراجحي بفلوس ؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيف استبدال نقاط الراجحي بفلوس مكن الاستبدال عن طريق القيام بالخطوات التالية:

أولًا: الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي على الإنترنت من هنا.

ثانيًا: تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال الحساب المفعل.

ثالثًا: الذهاب إلى الصفحة الخاصة بمكافآت الراجحي.

ثم قراءة كافة الأحكام والشروط المتعلقة بسياسة استبدال النقاط والموافقة عليها.

ثم الضغط على استبدال نقاط ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وسوف تصل رسالة على الجوال بها كود التحقق ثم بإدخاله حتى يتم التحقق.

بعد ذلك قم بالضغط على استبدال نقاط.

سوف تجد مجموعة من الاختيارات قم بالضغط على فلوس.

مكافأة الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية لعملائه، بالإضافة إلى إعلان البنك عن برنامج مكافأة الراجحي وهو برنامج يمكن العميل من كسب النقاط على العمليات المصرفية الذي يقوم بإجرائها على البطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية ويمكن الاطلاع على البرنامج من هنا.

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ويمكن الاستفادة من هذه النقاط الذي تم تجميعها من خلال استبدالها في أحد المتاجر الذي يتعامل معها البنك داخل المملكة، وفي حالة عدم الرغبة في الشراء يمكن تحويل هذه النقاط إلى الأقارب أو الأصدقاء أو حتى إلى إحدى برامج الولاء الأخرى.

وتم إتاحة الاشتراك في هذا البرنامج بالمجان لكل المواطنين من خلال التسجيل في تطبيق الراجحي من خلال حساب مفعل والبدء في تجميع النقاط وكسب الهدايا والعديد من المميزات الأخرى.

كم تساوي نقاط الراجحي في جرير

يتسائل الكثير من المواطنين عن كم تساوي نقاط الراجحي في جرير وتختلف قيمة النقاط التي يتم تجميعها من الراجحي من متجر إلى متجر، حيث تبلغ قيمة ال 25000 نقطة من نقاط الراجحي في جرير 100 ريال سعودي فقط لا غير.

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استبدال نقاط الراجحي في كارفور

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية استبدال نقاط الراجحي التي يقومون بتجميعها إلى مشتريات حيث تبلغ قيمة ال 12500 نقطة من نقاط الراجحي في كارفور ب 50 ريال سعودي فقط لا غير.

الأسئلة الشائعة حول تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ؟

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، في معرفة كم تساوي نقاط الراجحي في جرير استبدال نقاط الراجحي في كارفور كيف استبدال نقاط الراجحي بفلوس.

كم تساوي نقاط الراجحي في جرير؟

تبلغ قيمة ال 25000 نقطة من نقاط الراجحي في جرير 100 ريال سعودي فقط لا غير.

استبدال نقاط الراجحي في كارفور؟

تبلغ قيمة ال 12500 نقطة من نقاط الراجحي في كارفور بنحو 50 ريال سعودي فقط لا غير.

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كيف استبدال نقاط الراجحي بفلوس؟

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي ثم تسجيل الدخول، والذهاب إلى الصفحة الخاصة بمكافآت الراجحي ثم الضغط على استبدال نقاط ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

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