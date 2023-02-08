انت الان تتابع خبر كم رسوم الإقامة الدائمة السعودية ؟ .. شروط وطريقة الحصول على الإقامة الدائمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن رسوم الإقامة الدائمة في السعودية، لأنها من أكثر الدول التي يسافر إلى العديد من الأشخاص وخاصة الشباب رغبةً في الحصول على وظائف مناسبة ولا نقصد بالشباب العرب فقط ولكن هناك الكثير من الجنسيات الاخرى.

والجميع يذهب إليها من أجل قضاء فريضة الحج والعمرة، لذلك ومن خلال المقال التالي سنعرض عليكم شروط الإقامة الدائمة في السعودية وتجربتي مع الإقامة في السعودية.

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رسوم الإقامة الدائمة في السعودية

يتساءل جميع المغتربين عن الإقامة الدائمة والرسوم التي يجب دفعها للحصول عليها، وهذه الرسوم كالتالي:

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية لأي شخص تقدر بحوالي 100 ألف ريال سعودي.

يمكن تقسيط المبلغ على فترات أو دفعة مرة واحدة إذا كان متاح ذلك.

يدفع المغترب مبلغ 800 ألف ريال سعودي للحصول على إقامة غير محددة ودائمة.

يمكنك تحديد المدة التي تريد عيشها في المملكة.

ما هي شروط الإقامة الدائمة في السعودية؟

حددت المملكة العربية السعودية بعض شروط الإقامة الدائمة في السعودية الواجب توافرها وهي كالتالي:

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بكم ساري لفترة كبيرة.

ألا يقل عمر الشخص المتوجه إلى السعودية عن 21 عاما.

عمل كشف طبي للحصول على مستند أنه لا يعاني من أي أمراض.

يوفر الشخص الأوراق الكافية التي تثبت وجود دخل ثابت يستطيع من خلاله العيش في السعودية.

الإقامة الدائمة في السعودية للمواليد

لم تقتصر الإقامة الدائمة في السعودية على المغتربين فقط ولكن العديد من الأعمار المختلفة منها التالي:

الإقامة الدائمة في السعودية للمواليد السعوديين ولكن أمهاتهم ليست سعوديات.

اولاد السيدات السعوديات ولكنهم متزوجات من رجال أجانب.

الإقامة الدائمة في السعودية للمواليد في الأراضي السعودية، والذين تخطت مدة إقامتهم في السعودية الـ 15 عام.

مميزات الاقامة الدائمة في السعودية

هناك العديد من المميزات التي أقرتها الدولة من أجل الإقامة الدائمة في السعودية، على عكس الذي يقيم بشكل وقتي محدد، وهذه المميزات كالتالي:

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يذهب إلى السعودية أي شخص من أسرة المقيم الدائم هناك أو جميع العائلة معا.

يقوم الشخص المقيم بتقديم طلب الحصول على تصريح يفيد إقامة أسرته معه بشكل دائم وهذا من وزارة الخارجية.

الحصول على عدد كبير ومختلف من وسائل النقل سواء العامة أو الأهلية "الخاصة".

السفر لأي مكان في العالم ويعود من حديد إلى المملكة دون الحاجة إلى تحديد الوقت أو المهلة.

لا يؤخذ إذن بـ الدخول والخروج من السعودية.

شراء الأملاك والعقارات المختلفة باسمه داخل أراضي المملكة.

الذهاب والمجيء داخل مدن المملكة دون الحاجة إلى تصريح تنقل.​​​​​​

أنواع الإقامة في السعودية

حددت هيئة الجوازات بعض أنواع الإقامة في السعودية على حسب الهدف منها وهذه الأنواع كالتالي:

أولاً الإقامة المميزة

من أفضل أنواع الإقامات المتوفرة في المملكة والتي يرغب الجميع في الحصول عليها وهي تنقسم إلى قسمين كالتالي:

إقامة مميزة طوال العمر أي غير محددة بوقت انتهاء، وينالها الشخص المغترب بعد أن يتوافر لديه كافة الشروط التابعة له، وهي غير مقترنة بوقت محدد لأنها طوال العمر كما أن رسوم الإقامة الدائمة في السعودية حوالي 800 ألف ريال سعودي.

إقامة مميزة لكن مقترنة بمدة محددة ولتكن سنة واحدة، يحصل المغترب على نفس مميزات الإقامة الدائمة في السعودية لكن لسنة واحدة فقط لكنها قابلة للتجديد فور الانتهاء، يتم دفع 100 ألف ريال سعودي قيمة رسوم الإقامة المؤقتة.

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