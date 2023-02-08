كم رسوم الإقامة الدائمة السعودية ؟ .. شروط وطريقة الحصول على الإقامة الدائمة

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن رسوم الإقامة الدائمة في السعودية، لأنها من أكثر الدول التي يسافر إلى العديد من الأشخاص وخاصة الشباب رغبةً في الحصول على وظائف مناسبة ولا نقصد بالشباب العرب فقط ولكن هناك الكثير من الجنسيات الاخرى.
والجميع يذهب إليها من أجل قضاء فريضة الحج والعمرة، لذلك ومن خلال المقال التالي سنعرض عليكم شروط الإقامة الدائمة في السعودية وتجربتي مع الإقامة في السعودية.
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رسوم الإقامة الدائمة في السعودية
يتساءل جميع المغتربين عن الإقامة الدائمة والرسوم التي يجب دفعها للحصول عليها، وهذه الرسوم كالتالي:
- رسوم الإقامة الدائمة في السعودية لأي شخص تقدر بحوالي 100 ألف ريال سعودي.
- يمكن تقسيط المبلغ على فترات أو دفعة مرة واحدة إذا كان متاح ذلك.
- يدفع المغترب مبلغ 800 ألف ريال سعودي للحصول على إقامة غير محددة ودائمة.
- يمكنك تحديد المدة التي تريد عيشها في المملكة.
ما هي شروط الإقامة الدائمة في السعودية؟
حددت المملكة العربية السعودية بعض شروط الإقامة الدائمة في السعودية الواجب توافرها وهي كالتالي:
- يجب أن يكون جواز السفر الخاص بكم ساري لفترة كبيرة.
- ألا يقل عمر الشخص المتوجه إلى السعودية عن 21 عاما.
- عمل كشف طبي للحصول على مستند أنه لا يعاني من أي أمراض.
- يوفر الشخص الأوراق الكافية التي تثبت وجود دخل ثابت يستطيع من خلاله العيش في السعودية.
الإقامة الدائمة في السعودية للمواليد
لم تقتصر الإقامة الدائمة في السعودية على المغتربين فقط ولكن العديد من الأعمار المختلفة منها التالي:
- الإقامة الدائمة في السعودية للمواليد السعوديين ولكن أمهاتهم ليست سعوديات.
- اولاد السيدات السعوديات ولكنهم متزوجات من رجال أجانب.
- الإقامة الدائمة في السعودية للمواليد في الأراضي السعودية، والذين تخطت مدة إقامتهم في السعودية الـ 15 عام.
مميزات الاقامة الدائمة في السعودية
هناك العديد من المميزات التي أقرتها الدولة من أجل الإقامة الدائمة في السعودية، على عكس الذي يقيم بشكل وقتي محدد، وهذه المميزات كالتالي:
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- يذهب إلى السعودية أي شخص من أسرة المقيم الدائم هناك أو جميع العائلة معا.
- يقوم الشخص المقيم بتقديم طلب الحصول على تصريح يفيد إقامة أسرته معه بشكل دائم وهذا من وزارة الخارجية.
- الحصول على عدد كبير ومختلف من وسائل النقل سواء العامة أو الأهلية "الخاصة".
- السفر لأي مكان في العالم ويعود من حديد إلى المملكة دون الحاجة إلى تحديد الوقت أو المهلة.
- لا يؤخذ إذن بـ الدخول والخروج من السعودية.
- شراء الأملاك والعقارات المختلفة باسمه داخل أراضي المملكة.
- الذهاب والمجيء داخل مدن المملكة دون الحاجة إلى تصريح تنقل.
أنواع الإقامة في السعودية
حددت هيئة الجوازات بعض أنواع الإقامة في السعودية على حسب الهدف منها وهذه الأنواع كالتالي:
أولاً الإقامة المميزة
من أفضل أنواع الإقامات المتوفرة في المملكة والتي يرغب الجميع في الحصول عليها وهي تنقسم إلى قسمين كالتالي:
إقامة مميزة طوال العمر أي غير محددة بوقت انتهاء، وينالها الشخص المغترب بعد أن يتوافر لديه كافة الشروط التابعة له، وهي غير مقترنة بوقت محدد لأنها طوال العمر كما أن رسوم الإقامة الدائمة في السعودية حوالي 800 ألف ريال سعودي.
إقامة مميزة لكن مقترنة بمدة محددة ولتكن سنة واحدة، يحصل المغترب على نفس مميزات الإقامة الدائمة في السعودية لكن لسنة واحدة فقط لكنها قابلة للتجديد فور الانتهاء، يتم دفع 100 ألف ريال سعودي قيمة رسوم الإقامة المؤقتة.
وقد قررت المملكة تخفيض رسوم الإقامة المميزة لمن يقوم بدفع المبلغ مقدم بنسبة 2%.
- قد يتم إلغاء الإقامة المميزة بسبب، ثبوت جريمة ما على الشخص المغترب والتي تمت معاقبته عليها بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين أو دفع 100 ألف ريال سعودي.
- صدور حكم محكمة تجاه الشخص المغترب يفيد بإلغاء إقامته المميزة داخل المملكة.
- ثبوت بيانات غير صحيحة في تقديم طلب الإقامة المميزة.
- قد يتم إلغاء الإقامة المميزة بسبب عدم التزام حاملها بالشروط التي وضعتها المملكة للإقامة المميزة.
- تنازل صاحب الإقامة المميزة عنها.
- عدم أحقية الشخص المغترب أو وفاته.
هناك العديد من التجارب التي خاضها الكثير من المغتربين مع نظام الإقامة المميزة سنعرض لكم بعض منها كالتالي:
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يقول المغترب صاحب التجربة، بدأت تجربتي مع الإقامة المميزة قبل أن تقوم المملكة بإعلان نظام الإقامة المميزة، وقال الرجل أنه عاش في السعودية أكثر من 20 عام ولم يكن يستطيع الخروج من السعودية بسهولة، وقد كنت اعمل سائق لدى أحد رجال الأعمال الكبار وهو من قام بتحفيز للحصول على نظام الإقامة الدائمة وفي عام 2019 تم الإعلان عن نظام الإقامة المميزة بعد إجراء الكثير من التعديلات على نظام الإقامة، اكتب كنت متخوف على الرغم من أن هناك الكثير من المغتربين الذين قدموا على هذا النوع من الاقامة، ولكن صاحب العمل قد ساعدني بالإضافة إلى أنه ساعدني في دفع رسوم الإقامة لأنها غالية جدا وهذه هو أهم سلبيات الإقامة المميزة.
ثانياً إقامة العمل
بعد هذه النوع من أكثر أنواع الإقامة في السعودية معروفاً، يقوم تقديم طلب من قبل صاحب العمل " عقد عمل" على أن يدفع صاحب العمل 650 ريال سعودي.
ثالثاً إقامة بهدف الدراسة في المملكة
يعتمد هذا النوع على إقامة طالب من خارج المملكة فيها بهدف الدراسة وتكون رسوم الإقامة مبلغ ضئيل جداً وهو 50 ريال سعودي فقط.
على أن يقدم الطالب كافة الأوراق المطلوبة وهذه الخاصية متاحة لكافة طلاب العالم باستثناء طلاب مجلس التعاون الخليجي.
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الإقامة بهدف السياحة
يمكن الحصول على تأشيرة دخول مؤقت للسعودية بغرض السياحة على أن يتم دفع مبلغ رسوم الإقامة المؤقتة للحصول على التأشيرة وقيمته 535 ريال سعودي على أن تشكل التأمين الصحي.
هناك العديد من الأسئلة الشائعة التي وردت بخصوص رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وهي كالتالي:
هل سيتم تجنيس مواليد السعودية؟
يتم إعطاء الجنسية السعودية لمواليد في حال كان الطفل المولود لأب مجهول الهوية، وكذلك لابوين مجهولين، كما أن اللقيط يأخذ الجنسية السعودية إذا لم يثبت العكس.
كم سعر الإقامة الدائمة؟
رسوم الإقامة المؤقتة في السعودية 100 ألف ريال سعودي، ورسوم الإقامة الدائمة في السعودية 800 ألف ريال سعودي.
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ما هي مميزات مواليد السعودية؟
- يأخذ الأبناء الجنسية السعودية أثناء ع.م بلوغ سن الرشد على أن يكون الطفل مقيم داخل المملكة.
- يعامل مواليد السعودية فيما بعد على أنهم مواطنين سعوديين ولهم كافة الحقوق والواجبات مثلهم.
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