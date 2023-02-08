انت الان تتابع خبر شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية .. طريقة التقديم ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان السعودية عبر موقعها الرسمي عن إطلاق مشروع الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان في الحصول على السكن المناسب لهم ويسعى لتوفير حياة كريمة للأسر ذات الدخل المحدود في المملكة، كما حددت وزارة الإسكان الديموغرافية المؤهلة للحصول على هذه الخدمة، لذلك سنقوم بتوضيح متطلبات وعملية التسجيل لبرنامج الإسكان التنموي على موقعنا الإلكتروني حيث يوفر البرنامج تمويلًا لبناء مساكن جديدة أو شراء وحدات سكنية مفروشة بالكامل.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن لمتلقي الضمان الاجتماعي الذين لديهم أسئلة حول برنامج الإسكان التنموي الاتصال بالخط الساخن المجاني التابع لوزارة الإسكان على 199090 للتحدث مع وكلاء رعاية العملاء والمساعدة الفنية.

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شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

بدأ العديد من الأشخاص الذين يتلقون مزايا الضمان الاجتماعي في النظر فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين ومقيمين لفترة طويلة في البلاد.

تعد مشاركة هذا المتقدم لأول مرة في برنامج تطوير الإسكان أحد المتطلبات.

عند التقدم بطلب للحصول على تصريح لتقوية منزل سواء للبناء أو الشراء يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يجب أن يتلقى المتقدم في البرنامج مزايا الضمان الاجتماعي من أجل المشاركة.

سيطلب من مقدم الطلب الذي يتلقى فقط معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر دفع مبلغ سكن شهري قدره 200 ريال سعودي.

يتوقع من المتقدم دفع 800 ريال شهريًا للسكن بغض النظر عما إذا كان قد تمت الموافقة عليه أم لا.

طريقة التقديم على الاسكان لمستفيدي الضمان

بمجرد استيفاء جميع المتطلبات يمكن استخدام الإجراء التالي من أجل التقديم على الاسكان لمستفيدي الضمان للحصول على منصة سكنية:

تسجيل الدخول إلى منصة سكني بالضغط هنا.

فقط اضغط على زر تسجيل الدخول.

لبدء تشغيل برنامج المساعد حدد الرمز الخاص به.

ما عليك سوى اختيار أحدث شكل من أشكال المنزل لذلك.

اضغط على الزر بشكل متكرر.

سيتم إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالعائلة مثل عدد الأفراد وأعمارهم والممتلكات التي يمتلكونها، من قبل مقدم العرض.

انقر فوق ربما يجب عليك المضي قدمًا وحفظ إدخال البيانات هذا.

إدخال معلومات متعمقة ردًا على استفسارات الأهلية.

إذا كنت مؤهلًا لتقديم طلب فالرجاء القيام بذلك.

تكوين البيانات والبيانات اللازمة لذلك.

يكتمل تسجيل الدخول للإسكان التنموي في المملكة بمجرد أن تقرر منطقة سكنية.

الاستعلام عن القبول في الإسكان التنموي

فيما يلي الخطوات التي يمكن للمواطن اتخاذها للتقدم لبرنامج الإسكان التنموي:

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يجب عليك زيارة موقع وزارة الإسكان.

سجلات العمل.

بالنسبة للخيارات المتعلقة بالحكومة يرجى تحديد الزر المقابل.

ضع معايير البحث الخاصة بك.

سيتم تحميل تفاصيل ملف تعريف المستخدم للعرض.

أسئلة شائعة

هل الأشخاص الذين يعيشون في منزلي مؤهلون كمستفيدين من التأمين؟

سُئل على صفحة سكني الرسمية عن رعاية المستفيدين ما إذا كان الأشخاص الخاضعون للضمان الاجتماعي سيحصلون على مساعدة إسكانية، وعمل الموظفون هناك للرد على أن الأفراد المؤهلين للحصول على المساعدة الإسكانية في المملكة.

ما هي التكاليف المرتبطة ببناء منزل؟

سيتعين على المستفيدين من هذا البرنامج دفع تكاليف السكن الذي يتلقونه من وزارة الإسكان بدلًا من الضمان الاجتماعي، لكنهم سيكونون قادرين على دفع أقساط شهرية ميسورة (تصل إلى 200 ريال شهريًا) لمن ليس لديهم مصدر دخل وما فوق.

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كم يبلغ قرض الإسكان التنموي؟

الأراضي التي يتم التقدم بطلب للحصول عليها على منصة سكني مع وعد ببناء منزل هناك ضمن إطار زمني محدد؛ يجوز للمستفيد الحصول على تمويل عقاري للبناء على الأرض؛ وسيتم دعم القرض جزئيًا بأرباح النصف الأول من خدمة الديون البالغة نصف مليون دولار.

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