انت الان تتابع خبر تنبه هام من الارصاد .. رياح شديدة تضرب هذة المناطق في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتعرض بعض مناطق المملكة العربية السعودية إلى رياح شديدة السرعة بعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية البارحة بالتقلبات الجوية التي ستشهدها معظم مناطق السعودية التي ستصاحبها هطول الأمطار وتزايد سرعة الرياح وإثارة الأتربة التي ستسبب ضعف الرؤية الأفقية، تابع معنا لتتعرف على المناطق التي تتعرض للرياح الشديدة والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها مناطق المملكة العربية السعودية وهل ستتعلق الدراسة في تلك المناطق أم لا.

رياح شديدة السرعة على بعض مناطق المملكة

98277903