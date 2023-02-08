انت الان تتابع خبر عودة صرف بدل غلاء المعيشة بعد إيقافه في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يندرج برنامج صرف دعم بدل غلاء المعيشة تحت ميزانيات المملكة العربية السعودية، وحتى يومنا هذا لم يتم إصدار أي إعلان عن موعد محدد لصرف دعم بدل غلاء المعيشة والذي نفهم من خلاله أن إصدار صرف بدل المعيشة لعام 2022 سوف يتم اصداره بأمر ملكى، إذا فإنه لم يتم صدور أي قرار رسمى فى هذا الشأن من قبل سمو الأمير أو عبر صفحات التواصل الإجتماعي وجميع التساؤلات والتلميحات حول عودة صرف بدل غلاء المعيشة بعد إيقافه ليس لها أساس من الصحة.

عودة صرف بدل غلاء المعيشة

بعد أن كان يتم صرف بدل غلاء المعيشه قبل عام 2020 بحوالي سنتين فتم إيقافه من قبل الحكومة السعودية وتم رفع ضريبة القيمة المضافة وذلك بسبب تدهور الإقتصادي الذي حدث سبب جائحة كورونا لعام كانت هذه القرارات كنظام وقاية مستقبلية من حدوث أزمات مالية داخل المملكة، وبعد أن صرح سمو الأمير عن رفع الزيادة عن ضريبة القيمة المضافة، أصبح أمر عودة صرف بدل غلاء الأسعار أمر وارد وبنسبة ليست قليلة.

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إعادة بدل غلاء المعيشة

فى حال إعادة بدل غلاء المعيشة فكم تكون قيمته ؟ و قيمة راتب بدل غلاء المعيشة 1000 ريال سعودي لجميع المواطنين ذات الوظائف المختلفة سواء كانت هذه الوظائف فئة العسكريين أو العمال أو المدنيين، و 500 ريال سعودي لأصحاب الضمانات الاجتماعية والمتقاعدين، الطلاب أصحاب المكافآت فإن بدل غلاء المعيشة يكون زيادة 10% على قيمة المكافأة الأساسية.

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أسئلة شائعة

بعد أن تطرقنا إلى موضوع عودة صرف بدل غلاء المعيشة بعد إيقافه لم يتبقى لنا سوى الإجابة على بعض تساؤلات قرائنا الأعزاء، وهم:

هل هناك مساعدات مالية تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ؟

قام الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بصدور قرار في تاريخ 4 يوليو لعام 2022 وضحها فيه أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي موازنه من الدولة يقدم جميع المبلغ إلى أصحاب الضمانات الاجتماعية وحساب المواطن، وعليه تم زيادة نسبة المعاشات لجميع المستفيدين في البرنامج.

هل صدر قرار رسمى بعودة بدل غلاء المعيشة ؟

لم يتم صدور قرار رسمى من قبل اى جهة رسمية داخل المملكة

هل يسمح لجميع المواطنين تقديم طلب للحصول على الضمان الاجتماعي ؟

يسمح لجميع المواطنين التي تتوفر فيهم شروط الحصول على الضمان الاجتماعي.

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