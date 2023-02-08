انت الان تتابع خبر خريطة هدد جدة وإزالة الأحياء العشوائية .. حقيقة إيقاف هدد جده وسبب ايقاف الهدد في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بخصوص ما تداول من أخبار حول موضوع هدد جدة فقد أعلنت "الأمانة العامة" لمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد توقف هدم الأحياء العشوائية في جدة استئناف أعمال هدم العشوائيات في العديد من أحياء جدة، وأهمها هي "حي الورود" و "حي بني مالك"، كل التفاصيل على خريطة إزالة الأحياء العشوائية بجدة ، بالإضافة إلى التعرف على ما هي حقيقة ايقاف هدد جده وسبب ايقاف الهدد في السطور التالية.

هدد جدة

عرضت "الأمانة العامة" لمنطقة جدة الخريطة الذكية لهدم العشوائيات في جدة، ووفقاً للمحتوى الموجود بالخريطة، أوضحت كل ما يتعلق بخريطة هدم العشوائيات في منطقة جدة.

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وسيتم تفكيكه ثم إعادته مرة أخرى وبنائه وفق أسلوب مجتمع متطور يفي بمعايير دولة حديثة، كما تم الإعلان عن تشييد حضر جدة وفق الخطة الزمنية التي وضعتها حكومة بلدية جدة.

حقيقة إيقاف هدد جده وسبب ايقاف الهدد

كثرت الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة حول وقف نقل جدة ، لكن هذه الأخبار ما زالت مجرد شائعات، لأن الحكومة ما زالت تنفذ قرار الانتقال لعدة أسباب، أهمها:

وتحتوي العشوائيات على منازل متهدمة جاهزة للانهيار لأن بنائها يتم دون أي تخطيط أو تنظيم.

الشوارع والطرق في هذه المناطق غير معبدة، ولا يوجد سقف أسود أو أرصفة.

يؤدي سوء تنظيم الشوارع إلى تكدس القمامة ووجود مستنقعات مائية تؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الخطيرة.

جودة الخدمات الصحية رديئة بسبب عدم وجود مرافق وخدمات عالية الجودة في هذه المناطق.

مستوى التعليم منخفض وعدد غير المتعلمين في ازدياد.

إيقاف هدد جدة

نشرت حكومة المملكة العربية السعودية جميع الأسباب التي أدت إلى الموافقة على هدم العشوائيات في جدة على النحو التالي:

ومن الأسباب الرئيسية أن هذه العشوائيات غير منظمة بشكل كامل، بالإضافة إلى عدم وجود رخص بناء موثقة مسبقًا من الجهات المختصة.

تفتقر "أحياء جدة العشوائية" إلى البنية التحتية اللازمة لتوفير بيئة صالحة للعيش للمواطنين.

بالإضافة إلى عدم وجود أرصفة للمشاة، هناك أيضًا نقص في التخطيط الكامل للطرق العامة والشوارع.

لا يوجد في الأحياء الفقيرة في جدة شبكات كهرباء أو صرف صحي وهواتف وانترنت وغيرها من الخدمات.

إزالة الأحياء العشوائية في جدة

عملت حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة على صياغة مجموعة من الخطط التنموية الهادفة إلى القضاء على العشوائيات في مدينة جدة، حيث يأتي القرار ضمن خطة المملكة لتطوير جميع القطاعات في المملكة بحلول عام 2030 ، باعتبارها المختصة.

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أطلقت السلطة حملة لتزويد السكان إخطارات إصدار لإبلاغهم بضرورة الازالة المتجمعين القريبين مقابل السكن والتعويض المادي للشروع في عملية الإزالة.

خريطة هدد جدة

بعد نشر خريطة جدة للأحياء الفقيرة، بدأ سكان أحياء جدة في التساؤل عما إذا كانت أحيائهم مشمولة على الخريطة، فيما بدأت سلطات جدة الاستعداد لعمليات الهدم وتعويض المواطنين عن الأضرار المحتملة التي قد تسببها مثل هذه التطورات.

أيضًا ، الخرائط ليست بالأمر الجديد، حيث تستخدمها جميع دول العالم لمواكبة تشييد المباني الحديثة، وتصميم الطرق بطرق جديدة ، وبناء الجسور ، واستصلاح الأراضي الزراعية، إنها عمليات ضرورية للحفاظ على تطور البلاد ومواكبة العصر.

وأوضحت أمانة جدة أن خططها التنموية تشمل أحياء كبيرة مثل حي "الزهور" في جدة بالمملكة العربية السعودية، مضيفة أنها تسعى إلى جعل جدة مكانًا أكثر رسمية وأن عمليات التطوير مفتوحة لهدم جاءت المباني غير القانونية، مما أدى إلى في العديد من الأحياء الفقيرة.

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جدول هدد جدة

أعلنت حكومة بلدية جدة عن المناطق العشوائية التي سيتم نقلها بموجب قرار النقل وهي:

يبلغ عدد سكان حي ثول 10906 نسمة وتبلغ مساحته 2.6 كيلومتر مربع.

كما يبلغ عدد سكان منطقة ذهبان 7196 نسمة وتبلغ مساحتها 2.3 كيلومتر مربع.

يبلغ عدد سكان لجنة حي النزهة 7973 نسمة ومساحتها 0.48 كيلومتر مربع.

كما يبلغ عدد سكان حي السلامة 2345 نسمة وتبلغ مساحته 0.1 كيلومتر مربع.

يبلغ عدد سكان حي البروبة 48.426 نسمة وتبلغ مساحته 1.72 كم 2.

حي العزيزية عدد سكانها 27251 نسمة بمساحة 1.2 كيلو متر مربع.

يبلغ عدد سكان بلدة المشرفة 9،388 نسمة وتبلغ مساحتها 0.432 كيلومتر مربع

ويبلغ عدد سكان حي الرحاب 5096 نسمة وتبلغ مساحته 0.19 كيلومتر مربع.

يبلغ عدد سكان مجتمع مالك بني 24،934 نسمة وتبلغ مساحتها 1.3 كيلومتر مربع.

كما يبلغ عدد سكان حي الرويس 28.078 وتبلغ مساحته 0.83 كيلومتر مربع.

حي الشرقية عدد سكانها 19235 نسمة بمساحة 0.46 كيلومتر مربع.

مقاطعة بترومين، ويبلغ عدد سكانها 30.044 نسمة وتبلغ مساحتها 0.88 كيلومترًا مربعًا.

يبلغ عدد سكان حي الثغر 16674 نسمة وتبلغ مساحته 0.53 كيلومتر مربع.

كما يبلغ عدد سكان حي الثعلبة 10،745 نسمة ومساحة 0.23 كيلومتر مربع.

يبلغ عدد سكان حي النزلة اليماني 49210 نسمة وتبلغ مساحتها 1.3 كم 2.

ويبلغ عدد سكان حي القريات 10850 نسمة وتبلغ مساحتها 0.16 كيلومتر مربع.

الأسئلة الشائعة

متى ينتهي هدد جده؟

كان من المقرر إخطار سكان منطقتي السلام والكيلو 14 شمال بموعد إعادة التوطين في 17 سبتمبر وفصل الخدمات من 1 أكتوبر و 15 أكتوبر عندما يبدأ النقل، وينتهي النقل في 29 أكتوبر و 2023 في يناير.

في 29 سبتمبر، تمت إزالة الأنقاض وتم الانتهاء من جميع أعمال الإزالة في المرحلة الأولى.

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كيف اعرف اماكن الهدد؟