تعرف على خطوات إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا في السعودية

انت الان تتابع خبر تعرف على خطوات إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا في السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقد أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر طريقة إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا حيث وضحت الوزارة الإجابة على ذلك السؤال بعد إرسال أحد المستفيدين استفسار حول ذلك الأمر.

وتتمثل في أن لديه منشأة بالفعل قامت بإغلاق نشاطها بالإضافة إلى إلغاء ملفها لدى وزارة الموارد البشرية، وأيضًا تم شطب السجل في وزارة التجارة السعودية في سنة 1441هـ، وسوف نتعرف على خطوات إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة .

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خطوات إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مسبقًا؟

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوضيح الخطوات اللازمة لإنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا وذلك عند قيامها بالرد على استفسار أحد المستفيدين، إذ أجابت بأن المنشآت التي قد تم تسجيلها مسبقًا يمكن إنهاء نشاطها بشكل آلي وذلك في ضوء البيانات والمعلومات التي وردت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن بشرط عدم وجود أي نوع من الملاحظات على تلك المنشأة، ثم أضافت أن المنشآت الأخرى التي لم يتم تسجيلها سابقًا يمكن إنهاء النشاط لديها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على حساب المنشأة عبر تأمينات أعمال من هنا

ثم اضغط على تبويب خدمات المنشأة الموجود أمامك في واجهة البرنامج.

قم بإدخال رقم الاشتراك الخاص بالمنشأة التي ترغب في إنهاؤها ثم قم بالضغط على اختيار بحث.

اختر الملف الخاص بالمنشأة وفورًا ستظهر أمامك بيانات المنشأة.

سوف تظهر أمامك 3 نقاط أفقية، واضغط على خيار إنهاء نشاط المنشأة.

سوف تجد عدد من البنود يجب أن يتم استيفائها.

تأكد من تقدير الرصيد المالي الخاص بالمنشأة المراد انهاؤها، بحيث يكون المبلغ المستحق صفر أو أن يكون مكتوب دائم في الحالة.

ادخل رقم حسابك البنكي حتى يتم تحويل الرصيد إذا وجد.

اضغط على زر الحفظ ومتابعة.

سوف تظهر أمامك رسالة تحتوي على انهاء نشاط المنشأة بنجاح، بالإضافة إلى رقم الطلب مرفق معها.

تسجيل منشأة في التأمينات الاجتماعية

بعد التعرف على خطوات إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا إليكم خطوات التسجيل لمنشأة في هيئة التأمينات الاجتماعية:

بعد زيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، قم بالضغط على اختيار تسجيل منشأة جديدة.

قم باستكمال كافة بيانات المنشأة، ثم اضغط على خيار مشرف المنشأة.

ثم انقر على زر الحفظ.

شروط إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة

يجب استيفاء جميع الشروط الآتية لإنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا:

إقفال ملف تلك المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون هناك مشتركين في المنشأة.

تشترط تحديث الأجور التي تصرف كل عام حتى آخر السنة التأمينية من تقديم الطلب.

عدم وجود ملاحظات على المنشأة.

يجب إنهاء جميع المعاملات التي تخص المنشأة.

ينبغي أن تكون المستحقات الخاصة بالمنشأة صفر، بالإضافة إلى سداد المديونيات بشكل كامل.

أسئلة شائعة

متى يتم تحديث نطاق المنشأة؟

لقد اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحديدا متى يتم تحديث نطاق المنشأة في نطاقات بالتفصيل، كما أوضحت الوزارة أنه يتم احتساب العمال والموظفين في المملكة السعودية في نطاقات بعد مرور 6 أشهر من تسجيلهم بالمؤسسة.

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كيف الغي منشأة؟

لإلغاء الملف الخاص بمنشأة ما يجب تسوية وضع الموظفين والعمالة إما من خلال نقل الخدمة أو عن طريق الخروج النهائي.

شطب التراخيص الخاصة بالمنشأة من الجهة التي تمنح الترخيص. الولوج إلى الخدمات الإلكترونية المخصصة لإلغاء ملف المنشأة.

ماذا يعني انهاء نشاط؟

يعني إنهاء نشاط ما استبعاد المشترك وذلك في حالة وفاة مالك المنشأة أو في حالة انقضاء المنشأة بالإضافة إلى دخولها في دور التصفية أو نتيجةً لأي سبب آخر ترتب عليه ترك مالك المنشأة ممارسة النشاط بشكل نهائي.

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