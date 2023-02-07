عاجل .. ارتفاع أسعار النفط اليوم في السعودية

انت الان تتابع خبر عاجل .. ارتفاع أسعار النفط اليوم في السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في السعودية، حيث ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1٪، بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل غير متوقع أسعار بيع خامها إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة لشهر مارس المقبل.

أسعار النفط اليوم في السعودية

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جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 75.23 دولار للبرميل في الساعة 09:33 بتوقيت موسكو، بارتفاع 1.51٪ عن سعر التسوية السابقة.

وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 82.11 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.38 ٪ عن سعر الإغلاق السابق.

ورغم انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 7٪ هذا العام، قررت الشركة السعودية للطاقة "أرامكو" رفع أسعار بيع النفط الخام إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة في مارس المقبل.

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ارتفاع أسعار النفط اليوم

أوضحت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 م الموافق السادس عشر من شهر رجب 1444 ه، العديد من التفاصيل المهمة للغاية بخصوص أسعار المنتجات البترولية ومن أهم هذه التفاصيل الإعلان عن ارتفاع أسعار النفط اليوم، ولذا سنشرح لكم أعزائي المتابعين آخر أخبار اليوم في السعودية على النحو التالي:

سعر النفط اليوم 82.43 دولار أمريكي.

سعر افتتاح تداول النفط اليوم هو 81.38 دولار أمريكي.

كان سعر الإغلاق السابق 80.99 دولارًا.

أعلى عنصر هو 82.88 دولارًا.

أقل سعر هو 81.19 دولار.

مقدار التغيير: زيادة بنسبة 1.79٪ بقيمة 1.45 دولار.

أي نوع من النفط السعودي هو الأفضل؟

من أفضل أنواع النفط الخام العربي الثقيل والعربي المتوسط والعربي الخفيف والعربي الخفيف للغاية والزيوت العربية الخام.

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من هو أكبر مصدر للنفط في العالم؟

تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تفوقت كثيرًا على أقرب منافس لها، حيث تنتج ما يقرب من 16.6 مليون برميل من النفط يَوْمِيًّا في المتوسط.

كم تجني السعودية كل يوم من النفط؟

تكسب المملكة العربية السعودية مليار دولار يَوْمِيًّا من النفط، مما يسمح للرياض بإعادة كتابة علاقاتها مع الولايات المتحدة بشروطها الخاصة.

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