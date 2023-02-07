انت الان تتابع خبر زيادة دفعة حساب المواطن الـ 63 في السعودية .. وزارة الموارد البشرية توضح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حقيقة زيادة دفعة حساب المواطن الـ 63 وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الدفعة الإضافية لدعم المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وأكدت الوزارة الزيادة البالغة 720 ريالا.

الدفعة 63 من حساب المواطن

رداً على سؤال متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي، صرحت وزارة الموارد والتنمية أنه سيتم زيادة حساب المواطن للدفعة التالية المكونة من 63 أبلغتها الحكومة السعودية أنه سيتم زيادة حساب المواطن في نهاية مارس 2023 وإن تستمر الزيادة لمدة ثلاثة أشهر. حتى الآن، لم ترد أي كلمة من المستفيدين من البرنامج عندما كشف أحد المدنيين عن مكانة الوزارة الحقيقية، لم يتلق أي من المستفيدين أي اهتمام من الوزارة.

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حقيقة زيادة دفعة حساب المواطن الـ 63

يتساءل العديد من المستفيدين عما إذا كان من المجدي زيادة الدعم لبرنامج حساب المواطن لكل شخص سواء كان مرتبطًا حَالِيًّا أم لا من خلال مراعاة العوامل التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو عضوًا في إحدى المجموعات المستبعدة.

يجب أن يكون أيضًا مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

ليس ذلك فحسب، بل إن صحة البيانات ودقتها، ولا سيما بيانات الدخل، عامل رئيسي في تحديد مقدار الزيادة والأهلية.

لا يجوز أن يسجن أو يصبح فاقد الأهلية أو غائبًا.

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أهمية تقديم دعم إضافي للمستفيدين، وجددت الدعم الشهري البالغ 720 ريالا للأسر المحتاجة، وبالمثل يُمنح المُعالون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بدل 216 ريالًا سُعُودِيًّا.

حاسبة حساب المواطن

اتبع هذه الخطوات لمعرفة كيفية حساب حساب المواطن:

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قم بزيارة موقع حساب المواطن وقم بتسجيل الدخول.

يجب عليك تحديد آلة حاسبة للتقديرات.

من قائمة الخيارات، اختر دولتك.

أدخل كل المعلومات الخاصة بك بعد ذلك.

بعد ذلك، انقر فوق حساب، وستظهر نتائج أهلية حساب المواطن المبلغ الخاص بك.

ما هو رصيد حساب المواطن لكل 1444 فردا؟

216 ريالا لكن بدل الراتب الأساسي 400 ريال فقط 720 ريالا.

متى ينتهي دعم حسابات المواطنين؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامره للمستفيدين من حساب المواطن بمواصلة تلقي المزيد من المساعدات حتى شهر مارس.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كان حساب المواطن قد قبلني؟

قم بزيارة الموقع للحصول على حساب المواطن ثم تحقق من قائمة دراسة الأهلية ثم سيعرض النظام نتائج الأهلية عند تحديد (دراسة الأهلية).

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