انت الان تتابع خبر عاجل .. موعد نزول مكافأة طلاب المدارس في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد إعلان حكومة المملكة السعودية عن توزيع المكافآت على الطلاب المستحقين لتشجيعهم على مزيد من التفوق الأكاديمي، سنتعرف خلال هذا المقال على موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس الذي يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها، وكذلك كيفية الاستفسار عن هذا الموعد.

كيف اعرف اذا نزلت المكافأة

بعد الإعلان عن تاريخ المكافآت المدرسية سيتم تحديد الخطوات التالية للاتصال بمكتب نور للمكافآت والإعانات، لمعرفة إذا نزلت المكافأة أم لا:

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ابدأ بتسجيل الدخول إلى نظام نور من هنا.

بعد ذلك حدد الخدمات من القائمة الرئيسية.

ثم حدد الرمز الذي يصور الجوائز والإعانات النقدية على اليمين.

في مثل هذه الحالة يجب عليك التوجه إلى مسيرات المكافآت.

املأ الفراغات حسب الضرورة.

أخيرًا سيتم الكشف عن قيمة المكافأة إذا كنت مؤهلاً.

إيداع مكافآت الطلاب 1444

نظام إيداع مكافآت الطلاب في المملكة هو نظام تم تقديمه من قبل وزارة التعليم السعودي بهدف تحفيز الطلاب على الدراسة، ويعمل أيضًا على منح الطلاب الحق في التعليم من مختلف الفئات من المجتمع حيث تمنح الوزارة مكافآت للطلاب في كل من مدارس التربية الفكرية والتربية الخاصة، والعديد من المجموعات التي تتمتع بالخصوصية في المجتمع بهدف مساعدتهم أيضًا في التسجيل للتعليم وبالتالي تقليل مشكلة التسرب بسبب عدم القدرة على إكمال دراستهم في المؤسسات السعودية.

نظام نور مكافآت الطلاب

من أجل البحث عن أخبار مكافآت الطلاب قامت وزارة التربية السعودية بنشر الإجراءات التالية للتسجيل في نظام الجوائز المدرسية:

انتقل إلى موقع نور من خلال الضغط هنا.

املأ الفراغات بالمعلومات الضرورية عن الطالب المؤهل للحصول على الجائزة.

في المساحة المتوفرة أدخل رمز التحقق.

حدد خيار (التالي).

اكتب رقم الهاتف المحمول بشكل صحيح ثم انقر فوق الزر (إرسال) وأدخل رمز التحقق مرة أخرى.

ستظهر صفحة أخرى تطالبك بإدخال رمز المرور ورمز التحقق.

انقر فوق "حفاظ النظام" حتى يتمكن الطالب من رؤية الخدمات المقدمة.

اختر عبارة (حافز الطالب) من قائمة البدائل وأدخل المعلومات ذات الصلة.

حدد خيار مكافأة العرض.

شروط مكافأة الطلاب

تم تحديد شروط مكافأة المدرسة من قبل وزارة التربية السعودية للعام الدراسي 1444 التي تتمثل كما يلي:

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سيتم قبول المواطنين السعوديين المولودين في المملكة فقط -ذكورًا وإناثًا- في الجامعات السعودية.

العيش في المملكة كمقيم دائم.

وزارة التربية والتعليم هي التي تحدد المستوى الدراسي للطالب.

أن يكون أحد أفضل الطلاب أكاديميًا في الدولة.

حضور مستمر خالي من الغياب خلال مدة التحقيق.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب المتفوقين

فيما يلي متطلبات الحصول على جائزة المتفوقين:

يحصل الطلاب العاديون على راتب الطالب.

يتم توزيع نظام الجوائز على طلاب المملكة الحاصلين على منح داخلية أو خارجية.

أن يكون المعدل التراكمي للطالب بين 5: 2 و 5: 3.

تختلف مواعيد صرف جوائز الطلاب حسب الجامعة.

موعد نزول مكافأة الطلاب الثانوي

للحصول على ما هو موعد نزول مكافأة طلاب الثانوية العامة يرجى الاتصال بـ الضغط على نظام نور لمكافآت الطلاب، ثم أدخل رقم هاتفك واضغط على إرسال؛ لكي يتم عرض المكافآت مع قائمة الخدمات المتاحة.

خطوات طلب منحة برقم الهوية

يمكن للطلاب السعوديين الذين يستوفون الشروط المسبقة والمؤهلين لتلقي المكافآت الممنوحة من وزارة التعليم في مختلف مستويات التعليم ضمان دفع المكافأة من خلال نظام نور باتباع التعليمات أدناه:

من خلال هذا الرابط يمكنك الوصول المباشر إلى نظام نور التعليمي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتضمين رمز التحقق.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

اختر رمز عرض رالي المكافآت.

املأ بيانات الطالب اللازمة.

انقر فوق أيقونة البحث.

سيتم عرض تفاصيل حول جائزة الطالب مثل المبلغ وموعد دفع الحساب.

أسئلة شائعة

متى يحرم الطالب الحصول على مكافأة؟

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يحرم من الجائزة الجامعية إذا انخفض معدله عن (1.75)، ويفقد جائزة الجامعة إذا لم يكمل مرحلة (البكالوريوس) خلال السنوات الدراسية الأربع المطلوبة، كما تُدفع الجائزة إذا كانت الساعات المسجلة للطالب أقل من (12) ساعة لكل فصل دراسي.

هل تخسر المكافأة إذا رسبت؟

لا تُمنح الجائزة للطالب الذي اعتذر عن الدراسة، كما لا يصرف أجر الطالب الأسف من يوم اعتذاره، والمكافأة التي أعطيت له طوال دراسته لا تعاد حتى اعتذاره، ويحسب فصل الاعتذار ضمن الفصل الدراسي العادي.

هل الغياب يؤثر على معدلي التراكمي؟

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إذا تجاوز الطالب معدلات الغياب المطلوبة في الفصل الدراسي يعتبر الطالب محروما، ولا يلتحق باختبار الجولة الأولى، ولكن يتم اختباره في الثاني من 100 علامة، ويصنف على أنه منتسب، وبحسب وزارة التربية فإن من تغيبوا أكثر من 25٪ من دروسهم دون عذر، أو 50٪ بعذر أو بدون عذر قد يواجهون الحرمان.

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