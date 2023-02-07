انت الان تتابع خبر متى ينزل دعم المواشي في السعودية .. شروط الحصول على الدعم ؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة والمياه السعودية عن توليها القيام بعملية صرف دعم صغار المواشي، لذلك يتردد سؤال متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر من قبل الأشخاص الذين يعملون على اعالتهم في مشروعاتهم الخاصة بهدف زيادة الإنتاج الحيواني داخل المملكة العربية السعودية.

ما هو موعد الدعم الزراعي في السعودية 1444

إن موعد الدعم الزراعي لمربي الماشية لشهر فبراير 2023، يكون وفق البرنامج الريفي الخاص بالدعم خلال فترة بين 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي، وهذا يعني أنه سوف يتم صرف الدعم خلال تلك الفترة المقبلة، ويستحق هذا الدعم جميع مربي صغار الماشية.

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ما هي شروط الحصول على دعم المواشي 2023

كي يستحق مربي صغار الماشية الدعم شهريًا، يجب أن تتوافر بعض الشروط التالية:

قد وضعت الحكومة السعودية شرط أن يكون مستحق الدعم سعودي الجنسية في المقام الأول.

أن يكون مستحق الدعم يمتلك بطاقة تنقل من الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الشخص مستحق الدعم لا يعمل لدى أي قطاع من القطاعات الحكومية أو الخاصة داخل المملكة السعودية.

يجب أن لا يقل عمره عن 21 عام.

يجب أن يكون لديه بطاقة صحية بيطرية.

كيفية الاستعلام عن دعم مربي صغار الماشية 1444

دعم مربي صغار الماشية هو من أهم الخدمات الحديثة التي تقدمها وزارة الزراعة السعودية، حيث أن هذه الخدمة تهدف إلى إعطاء جميع الخدمات الممكنة إلى مربي المواشي؛ لزيادة إنتاج اللحوم، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية، وللإجابة عن متى ينزل راتب مربي المواشي فقد أتاحت وزارة الزراعة طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن دعم مربي المواشي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة البيئة والزراعة والمياه من هنا.

ثم قم بالضغط على كلمة « الخدمات الإلكترونية » الموجودة داخل موقع الوزارة.

ثم قم باختيار خدمة الأفراد.

بعد ذلك قُم بتسجيل الدخول إلى دعم مربي صغار الماشية.

سجل رقم بطاقة الهوية الوطنية أو السجل المدني الخاص بك.

اكتب كلمة السر.

سيظهر أمامك رمز التحقق داخل مربع قم بكتابته بشكل صحيح ثم سجل الدخول.

ستجد في الواجهة الأساسية للبوابة الإلكترونية بوابة أنعام قم بالضغط عليها.

واختر كلمة « الاستعلام عن دعم مربي صغار الماشية ».

ستظهر لك النتيجة بالتفصيل مع موعد نزول دعم مربي المواشي.

طريقة التسجيل في دعم مربي الماشية 1444

أعلنت وزارة الزراعة السعودية عن إمكانية التسجيل في دعم مربي صغار الماشية كمستفيد من الدعم، حيث أنه يمكن للأشخاص الذين تتوفر فيهم جميع الشروط التسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

عليك أولًا الدخول إلى منصة وزارة الزراعة والمياه السعودية من هنا .

بعد ذلك قُم بالضغط على كلمة مستخدم جديد.

حدد خيار قطار الأفراد.

سجل كافة المعلومات بشكل صحيح.

اكتب رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني وحدد تاريخ الميلاد الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

قم بكتابة كلمة السر الخاصة بالحساب.

سجل رقم الهاتف الجوال مع كتابة رمز التحقق الموجود أمامك.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة السر التي قمت بتسجيلها.

سجل رمز التحقق الذي أرسل إليك في مكانه المخصص.

قم بالضغط على كلمة الدخول إلى بوابة أنعام مع تحديد موقعك الجغرافي.

اكتب رقم الحساب البنكي الخاص بك ثم أضغط على إرسال.

بذلك قد تم التسجيل في دعم مربي الماشية.

كيفية التواصل مع خدمة دعم مربي صغار الماشية

يمكنك التواصل مع برنامج دعم مربي الماشية لطلب استفسار أو للإستعلام عن موعد صرف دعم الماشية، سواء من خلال التواصل عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة البيئة والزراعة والمياه أو من خلال إتباع الخطوات التالية:

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يمكنك الإتصال على رقم 8002472220.

يمكنك التواصل مع وزارة البيئة عبر تويتر من هنا.

أو التواصل عبر انستغرام من هنا.

متطلبات التسجيل في دعم مربي الماشية

هناك متطلبات أساسية يجب أن تكون متوافرة للتسجيل في دعم مربي صغار الماشية، وتلك هي المتطلبات:

أن يكون المتقدم مسجل في وزارة الزراعة والمياه التابعة للمملكة العربية السعودية.

أن يكون الدعم المقدم لأجل مربي صغار الماشية كحد أدنى 50 رأس إلى 500 رأس، ويكون التمويل فقط من أجل 300 رأس.

وإذا كان المتقدم للدعم متقاعد يجب البيانات الخاصة بالراتب التقاعدي، حيث أنه من المهم أن لا يزيد الراتب عن 10.000 ريال سعودي.

أن يتم تسديد جميع الدفعات خلال فترة مقدارها أربع سنوات، بحيث يبدأ التسديد بعد مرور سنة من تاريخ الحصول على الدعم.

أسئلة شائعة

كم مبلغ قرض تربية الماشية ؟

لكل ماشية 200 ريال سعودي.

كم هي مدة التأهيل في دعم المواشي ؟

مدة الدعم هي ستة أشهر.

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هي يؤثر الضمان الاجتماعي على دعم مربي الماشية ؟

لا يؤثر الضمان الاجتماعي على الدعم.

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