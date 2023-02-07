تعرف على نظام تقدير الحوادث الجديد في السعودية

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رياض - احمد صلاح - يعد نظام تقدير الحوادث الجديد المرور من أهم الخدمات التي تم توفيرها خلال الآونة الأخيرة بشكل إلكتروني من قبل الحكومة السعودية لكافة أصحاب السيارات، حيث أنه يمكن من خلال هذا النظام تقدير قيمة الضرر الذي أصيبت له السيارة، نتيجةً للتعرض لحادث معين.

نظام تقدير الحوادث الجديد المرور

يمكن تعريف نظام تقدير الحوادث الجديد المرور بأنه عبارة عن خدمة قامت الحكومة السعودية بتوفيرها بشكل إلكتروني، بغرض تقييم مبلغ الأضرار الواقعة على السيارة بسبب تعرضها لحادث مروري.

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يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من الشركات المتخصصة في تقييم أضرار الحوادث المرورية، منها شوكة المالكي، حيث أنه تحرص تلك الشركة على الاستعانة بالمعايير والضوابط العالية، ويتم الإشراف عليها من قبل مجموعة من المحترفين والفنيين.

حجز موعد تقدير الحوادث

نظام تقدير الحوادث الجديد المرور أتاح خدمة حجز موعد قبل الذهاب إلى المركز لتحديد قيمة أضرار الحوادث، ولكي يتم إتمام تلك المهمة يوجد مجموعة من الخطوات الواجب تطبيقها، وهي كما يلي:

في البداية يجب الانتقال إلى الموقع الرسمي لنظام التقديرات من خلال النقر هنا.

الذهاب إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

إضافة اسم المستخدم بالكامل.

تسجيل رقم الهاتف المحمول في المربع المحدد له.

كتابة رقم الحادث.

إدخال رقم لوحة السيارة، بالإضافة إلى الأرقام الخاصة بها.

اختيار نوع المركز.

تحديد المنطقة.

اختيار مدينة المركز.

اختيار الموعد والتاريخ الذي يتلائم مع ظروف واحتياجات المستخدم.

وفي النهاية يتم النقر على أيقونة أحجز، ويكون ذلك بعد تأكيد الطلب من قبل منصة تقدير حجز موعد. إجراءات الحصول على خدمات تقدير الحوادث يستطيع مالك السيارة في السعودية الحصول على خدمات تقرير من خلال تطبيق عددًا من الإجراءات، وهي كما يلي: 97531122

التواصل مع هيئة المرور بالمملكة، حتى يتم تسجيل البيانات الخاصة بالحادث.

الحصول على رقم تقرير الحادث.

حجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة تقدير.

طريقة تقديم الاعتراضات على تقارير مركز تقدير يستطيع مالك السيارة تقديم طلب الاعتراض على تقرير مركز تقدير الحوادث بشكل إلكتروني من خلال تطبيق عددًا من الخطوات، وهي كما يلي:

الذهاب إلى نظام الاعتراضات الاعتراضات عن تقرير تقدير من خلال النقر هنا.

تحديد الطرف المعترض.

تسجيل الاسم.

اختيار مركز التقدير الذي سبق الذهاب إليه لتقدير قيمة التلفيات والأضرار التي تعرضت لها السيارة.

من القائمة المنسدلة يتم اختيار سبب الاعتراض.

كتابة رقم التقرير في الحقل المحدد له، ثم يتم تسجيل رقم الجوال.

تسجيل نص الاعتراض بشكل واضح.

وفي النهاية يتم النقر على أيقونة إرسال.







إرفاق كل المستندات والأوراق الرسمية التي تؤكد ملكية السيارة.

الذهاب إلى أحد مراكز التقدير المعتمدة في السعودية، حتى يتم حصر قيمة الأضرار التي وقعت على السيارة.

إرفاق تقرير تقدير الحوادث إلى مؤسسة التأمين المشترك بها مالك السيارة، لكي يتم الحصول على التعويض التأميني المناسب.

في حالة الموافقة على تقرير تقديم يتم الحصول على قيمة التعويض التأميني، وإذا لم يتم الموافقة عليه فإنه يمكن لصاحب السيارة تقديم طلب اعتراض على التقرير.

كيفية الاستعلام عن تقرير تقدير يمكن معرفة مبلغ تقدير الحادث الذي تعرضت له السيارة بشكل إلكتروني عن طريق تطبيق عددًا من الإجراءات، وهي تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة تقدير مباشرةً.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية بالمنصة.

الضغط على خدمة الاستعلام عن تقرير تقدير.

إضافة رقم اللوحة في المربع المحدد له.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الشخصي.

الضغط على أيقونة تحقق.

بمجرد القيام بذلك سوف يظهر على الشاشة أمام المستخدم كافة المعلومات التي تتعلق بتقرير تقدير، منها الاسم، لون السيارة، صنع المركبة، رقم اللوحة، مرحلة التقرير، بالإضافة إلى الموديل.

الضغط على أيقونة تحميل التقرير. مراكز تقدير الحوادث بالسعودية هناك العديد من مراكز تقدير حوادث السيارات المنتشرة في الكثير من أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه المراكز ما يلي: 97531122

مركز صناعية الشمال: متواجد في مدينة الرياض.

مركز صناعية النسيم: في مدينة الرياض.

مركز مالكيرون: في مدينة جدة.

مركز الصناعية الجديدة: في مدينة الرياض.

مركز صناعية الرمال: في مدينة الرياض.

مركز صناعية العاصمة: في مدينة الرياض.

مركز صناعية الثقة: في مدينة الخبر. كم تبلغ رسوم تقدير الحوادث؟ تبلغ رسوم تقدير حوادث السيارات في السعودية قيمة 172.50 ريال سعودي، ويضاف إلى هذا المبلغ قيمة الضريبة المضافة التي تقدر بمعدل 15% من القيمة الإجمالية لرسوم تقدير الحوادث. هل يمكن الاستعلام عن تقرير تقدير إلكترونيًا؟ نعم يمكن الحصول على تلك الخدمة أون لاين من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة تقدير، ثم يتم تطبيق الخطوات السابق عرضها أعلاه. ما هو رقم تقدير الحوادث؟ حتى يتم التواصل مع فريق خدمة العملاء في نظام تقدير الحوادث الجديد المرور يرجى الاتصال على الرقم الموحد التالي: 920000460





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