طريقة الحصول على جواز السفر السعودي الالكتروني

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بحسب الجوازات السعودية، يمكن حَالِيًّا إصدار الجواز الإلكتروني من خلال خدمة حجز المواعيد المتوفرة على منصة أبشر، بهدف مراجعة إدارة الجوازات وتقديم طلب إصدار جواز السفر، كما هو مبين أدناه.

رياض - احمد صلاح - افتتح وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعو جواز السفر السعودي الالكتروني المصمم فنياً بأعلى المواصفات الفنية والمميزات الأمنية المستخدمة في وثائق السفر الدولية، بالإضافة إلى ميزة التحقق الآلي والقراءة من خلال البوابات الذكية في الموانئ الدولية، يحتوي جواز السفر الإلكتروني السعودي على شريحة إلكترونية لزيادة مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز.

كيف استخرج جواز سفر اون لاين

خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية السعودية تتيح للمستفيدين الحصول على جواز سفر جديد وطلب تسليم المستندات عبر البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الإدارة العامة للجوازات.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر مباشرة.

من القائمة الرئيسية اختر (مواطنون).

حدد خدمات جواز السفر من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اختر الخدمة الحصول على جواز سفر جديد

املأ الفراغات وحمّل المستندات المطلوبة.

بعد ذلك تقرر كيفية دفع الرسوم المطلوبة.

يمكنك الحصول على جواز السفر عن طريق البريد السعودي.

ثم انقر فوق الزر" تطبيق ".

كما أطلقت منصة" أبشر "نسخة تجريبية من تطبيق" أبشر "للأفراد عبر منصات أندرويد أو iOS، وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطنين السعوديين الحصول عليها من أي مكان في العالم.

كما اتخذت المنصة عددًا من الاحتياطات لضمان سرية العميل وأمنه، بما في ذلك تفعيل بصمة الإصبع عند تسجيل الدخول لزيادة الأمان وتفعيل الهوية الرقمية، مما يتيح للمستخدم في حالة نسيان بطاقة الهوية وجودها إِلِكْتِرُونِيًّا في التطبيق.

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كم مدة اصدار الجواز الالكتروني؟

أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية أن استلام جواز السفر لأول مرة يستغرق ثلاثة أيام عمل بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وأشارت الجوازات إلى أن استلام جواز السفر يتم عن طريق البريد السعودي.

هل يمكن استخراج جواز السفر في نفس اليوم؟

لا، لأنه يجب استخراج جواز السفر السعودي المفقود لمدة ثلاثة أيام عمل، تبدأ من تاريخ حجز الموعد وتنتهي بتسليم جميع المستندات، مع وجود نفس الشخص المطلوب لاستلام جواز السفر.

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كيف اعرف ان الجواز جاهز للاستلام؟

عزيزي المواطن يمكنك تتبع حالة جواز سفرك عبر الإنترنت باستخدام خدمات أبشر التي استخدمتها للتقديم، وحالة جواز سفرك إما تجديده أو قيد التجديد أو لم يتم تجديده بعد.

هل يشترط تحديد موعد مسبق لاستلام الجواز الالكتروني السعودي الجديد؟

لا، لست بحاجة إلى تحديد موعد لاستلام جواز سفرك الجديد بدلاً من ذلك إذا اخترت استلام جواز السفر السعودي الجديد من خلال خدمات تسليم المستندات، أو بالذهاب إلى مكاتب التسليم الأخرى وتسليم الأوراق بعد وصول جواز السفر، فسيتم تسليمه بعد تاريخ التجديد.

وبعد ذلك يمكنك المتابعة مع المسؤولين عن هيئة الجوازات السعودية لتسليم جواز السفر، والذهاب للحصول على تذكرة انتظار رقمية إلكترونية، والذهاب لاستلام جواز السفر عندما يحين دورك.

ماذا يحدث إذا لم أستلم الجواز السعودي الالكتروني الجديد في الوقت المحدد؟

هناك حد زمني لاستلام جواز سفر جديد؛ بعد ذلك الوقت، لن تتمكن من استلام جواز السفر؛ هذه المهلة 90 يومًا.

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الأسئلة الشائعة

ما هي متطلبات الحصول على جواز سفر جديد

ادفع رسوم البريد السعودي إذا قررت أن جواز السفر الجديد سيتم تسليمه لك عبر خدمات واصل.

يرجى تسليم جواز سفرك القديم.

إرسال إيصال المرور رسوم التجديد المدفوعة.

كيف يمكنني اختيار إحدى الطرق السابقة ليصلني جواز السفر الجديد ؟

عند التقدم لتجديد جواز سفرك إِلِكْتِرُونِيًّا، يمكنك اختيار أي طريقة تناسبك، بحيث يكون لديك خيارات من خلال التقديم باستخدام منصة خدمات أبشر على موقع وزارة الداخلية السعودية.

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ما هي خيارات استلام جواز السفر السعودي بعد التجديد؟

أتاحت الحكومة السعودية لمواطنيها الكرام الحصول على جواز سفر بعد تجديده. دعنا نتعرف على هذه الأساليب:

تقوم بطباعة نموذج عبر منصة أبشر لطلب تسليم جواز السفر بعد التجديد، وتذهب إلى أحد فروع البريد (سُبل) وتسليمهم الإشعار وجواز سفرك القديم، ويقومون بتسليمه إلى الجوازات، وبعد ذلك يتم تسليم جواز السفر الجديد والقديم لك في غضون يومين إلى أربعة أيام عمل.

بعد 3 أيام عمل، ستذهب إلى مكتب الجوازات لاستلامها عن طريق فرع مكتب الجوازات السعودي الذي حددته في أبشر، ولا تنس إحضار جواز سفرك القديم.

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