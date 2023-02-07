طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية في السعودية

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رياض - احمد صلاح - بعد الإعلان عن فتح باب التقديم في برنامج حساب المواطن قامت العديد من الأسر السعودية بالتسجيل في البرنامج من أجل الحصول على الدعم، وبالتالي يبحثون عن طريقة لاحتساب قيمة الدعم المستحق مما جعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم خدمة إلكترونية لكي يتمكن المستفيد احتساب قيمة الدعم المستحق له، ولذلك سوف نتحدث اليوم عبر موقعنا عن أفضل طريقة تساعد في حساب المواطن الحاسبة التقديرية 1444.

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يتيح برنامج حساب المواطن نظام حاسبة حساب المواطن، لكي يتمكن المستفيد من معرفة الدعم المالي المستحق لكل شهر حيث يتم استخدام حاسبة حساب المواطن بكل سهولة ويسر، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة حاسبة حساب المواطن:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من خلال الدخول على الرابط من هنا .

انقر على الحاسبة الآلية للبرنامج.

سيظهر أمامك العديد من الخيارات قم بتحديد إذا كنت رب أسرة أم فرد مستقل.

عند اختيار رب أسرة سيعرض أمامك بعض الخانات من أجل كتابة التابعين الذي تقل أعمارهم أو تزيد عن ١٨ عاما.

قم بالتأكد من المبلغ الذي تم إدخاله في وقت التسجيل، بعد الانتهاء قم بالضغط على الحاسبة التقديرية.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية

بعد إطلاق خدمة حساب المواطن الحاسبة التقديرية ١٤٤٤، ازداد البحث على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة الاستخدام، ولذلك سوف نعرض لكم تلك الخطوات ولكن يجب التنويه قبل أن نطلعكم على الخطوات أنه في حالة كنت مسجل كفرد مستقل في برنامج حساب المواطن سيظهر أمامك خانة تحتوي على مجموع الدخل الشهري.

أما بالنسبة التسجيل كرب أسرة سيظهر أمامك عدد الأفراد التابعين لك وفي هذه الحالة يجب إدخال قيمة الدخل الذي تم إدخاله في وقت التسجيل، وفيما يلي خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للبرنامج.

اضغط على أيقونة الحاسبة الموجودة في يسار الشاشة باللون الأخضر.

كم حساب المواطن الجديد

تم إصدار أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بفتح باب التقديم في برنامج حساب المواطن للمرة الثانية ولكن بإتباع التعديلات الجديدة التي تم أعلانها على الموقع الرسمي للبرنامج على منصة تويتر، من المقرر أن يحصل المستفيد على الدعم المالي المستحق كالاتي:

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بالنسبة لرب الأسرة يحصل على دعم قدره ٧٢٠ ريال سعودي.

التابعين الذي تقل أعمارهم عن ١٨ عام يحصلوا على دعم قدره ٢١٦ ريال سعودي، أما التابعين الذي تزيد أعمارهم عن ١٨ عام يكون الدعم المستحق ٣٦٠ ريال سعودي.

طريقة الاعتراض عن أهلية حساب المواطن

تزداد التساؤلات عن طريقة الاعتراض على أهلية حساب المواطن في حالة وجود خطأ في قيمة الدعم أو ما شابه ذلك، ولذلك قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الاعتراض من خلال الخطوات الأتية:

قم بالدخول على منصة حساب المواطن من خلال هذا من هنا .

اضغط على دراسة الأهلية، ثم النقر على أسباب عدم الأهلية.

اضغط على تقديم الاعتراض.

اختر نوع المرفق.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق، ثم الضغط على كلمة إضافة.

قم بإدخال الأفراد المشمولين بالوثيقة المحددة.

بعد ذلك اضغط على استعراض الملف.

قم برفع نسخ من الوثائق.

ثم النقر على رفع الملفات.

ثم الانتظار لدراسة الطلب.

أسئلة شائعة

ما هو موعد صرف دعم حساب المواطن؟

من المقرر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف حساب المواطن سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أما في حالة كان هذا اليوم عطلة مثل يوم الخميس سيتم صرف الدعم في يوم الأحد.

كم ينزل للمتزوج في حساب المواطن ؟

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يقدم برنامج حساب المواطن إمكانية حساب الدعم المالي المستحق من خلال إدخال الدخل الشهري للمستفيد، يتراوح دعم المتزوجين أصحاب الحد المتوسط إلى ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ريال سعودي.

كيف أتاكد من أهلية دعم حساب المواطن؟

يمكن التأكد من أهلية الدعم من خلال الدخول على البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن وتوفير كافة الشروط الواجب توافرها من أجل معرفة إذا كنت من المستفيدين من الدعم أم لا.

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