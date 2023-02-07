نقل خدمات العمالة المنزلية بطريقة سهلة عبر أبشر في السعودية

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نموذج إقرار تنازل عن عامل منزلي
ازدادت عمليات البحث على المحركات التواصل الإلكتروني حول معرفة كتابة نموذج التنازل عن خدمات العمالة المنزلية، حيث يوجد عدة طرق لكتابة الإقرار من ضمنها كالآتي:
- أولا تحرير تاريخ اليوم/
- إلى من يهتمون بهذا الأمر، تحية طيبة، وأما بعد:
- أقر أنا لدي الجنسية ولدى سجل مدني برقم /
- إنني أريد في التنازل عن المكفول العامل الوافد للعمل في منزلي ويدعى/
- ويحمل العامل جواز السفر رقما /
- رقم الإقامة/ على أن تنتقل كفالته إلى
- السيد/ وذلك وفق مجموعة من الشروط التي وافقت جميع الأطراف عليها وهي كالتالي:
- إن يقم بإجراء نقل خدماته وأن يعمل على تقديم جميع المعلومات مثل رقم جواز السفر، ورقم الإقامة، بعد الانتهاء من إجراءات نقل الخدمات.
- لا يسمح بتعديل أو إلغاء الإقرار بعد إتمام الموافقة والتوقيع من جميع الأطراف، ألا في وضع توجد الرغبة في ذلك لدى كل من الكفيل القديم، الكفيل الجديد وأيضا المكفول.
- لا بد من إتمام إجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية خلال مدة زمنية لا تتجاوز عن شهر من وقت تاريخ نقل الخدمات، وفي وضع عدم الالتزام سوف يتم الإبلاغ في الجوازات من قبل الكفيل القديم من أجل إخلاء سبيل المسؤول.
- من الضروري الالتزام بكافة بنود العقد والشروط الموضوعة لخدمة نقل خدمة عامل منزلي أو عاملة منزلية شاملة من جميع الأطراف.
- في النهاية التوقيع/
نقل خدمات العمالة أبشر
لقد أطلقت منصة أبشر إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية عن طريق بوابة أبشر أشخاصا، حيث يستفيد منها قطاع العمالة المنزلية كالآتي:
- تسمح لهم بالرد على أي معلومات أو استفسارات بطلبات نقل الكفالة لصاحب عمل جديد.
- من أجل عرض الرد بالموافقة أو الرفض على الطلب.
- بشكل متوافق لحالة نقل الخدمات للعمالة
- في القطاع الصناعي والتجاري.
شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً عبر أبشر
الكثير من المواطنين السعوديين يتساءلون عن شروط والأحكام لنقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً التي تتمثل كالآتي:
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- يلزم عدم تواجد أي مخالفة مرورية مسجلة يحق صاحب العمل الكفيل أو العامل المنزلي.
- من الضروري أن يمتلك العامل المنزلي سجل يشمل على بلاغ هروب أو تغيب غير مبرر قد تسبب مشكلة.
- أثناء التسجيل بالموقع يجب وجود بصمة للعامل المنزلي صورة شخصية جديدة له مناسبة للمواصفات المطلوبة.
- يلزم على صاحب العمل لا يكون مطلوب من هيئات أمنية حكومية.
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نقل خدمات العمالة إلكترونيا
تستطيع من خلال منصة أبشر نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى آخر إلكترونيا عن طريق مجموعة من الخطوات تتمثل كالآتي:
- تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر من هنا .
- بعد ذلك يجب إدخال نقل الخدمات في محرك بحث أبشر.
- اضغط على مجموعة خدماتي من خلال القائمة المتواجدة على الصفحة الرئيسية.
- أما بعد اضغط على خيار الجوازات ومنها أنقر على نقل الخدمات.
- يجب كتابة كافة معلومات العامل المنزلي وأيضا بياناته الشخصية مثل الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، رقم الإقامة.
- ثم يجب تسجيل بيانات الكفيل الحديث ضمن الجدول المتوفر على الصفحة التالية.
- بعد ذلك يتم إرسال رمز التأكيد إلى محمول الكفيل القديم الموافقة على إجراءات نقل الكفالة، ثم يلزم كتابته في مكانها الصحيح.
- من الضروري على الكفيل الجديد الدخول إلى حسابه في بوابة أبشر حتى يوافق على نقل العامل المنزلي إلى اسمه.
- بعد إتمام هذه الخطوات يجب تسديد رسوم نقل الكفالة عن طريق خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي أو أجهزة الصراف الآلي.
الأسئلة الشائعة
كم رسوم نقل كفالة خادمة منزلية؟
رسوم نقل كفالة عاملة منزلية أو خادمة هي 2000 ريال في وضع كان النقل المرة الأولى، أما بالنسبة المرة الثانية تبلغ الرسوم حوالي 4000 ريال، أما رسوم النقل المرة الثالثة حوالي 6000 ريال رسوم نقل كفالة عامل منزلي إلى كفيل جديد.
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كم عدد مرات نقل الكفالة المسموح بها ؟
يجوز نقل الكفالة في السعودية أكثر من ثلاث مرات بشرط أن يتم دفع رسوم تبلغ حوالي ستة آلاف ريال في كل مرة يريد فيها الموظف في نقل الكفالة وتقدم الوكالة طلب نقل الكفالة من خلال مسؤول، موقع الموارد البشرية، بعد ذلك انتظر موافقة صاحب العمل الحديث.
من يتحمل رسوم نقل الخدمات ؟
يعتقد البعض أنه عند نقل كفالة صاحب عمل إلى صاحب عمل حديث، فإن من يدفع هذه الرسوم هو العامل، لكن هذا غير صحيح، أصبح كفيل صاحب العمل الحديث، وهذا ما نص عليه في الفقرة رقم أربع من القاعدات رقم خمسة، تنص مادة أربعين وفقاً النظام الآتي: يلزم صاحب العمل بسداد قيمة انتقال العامل الذي يريد نقل خدمته إليه.
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