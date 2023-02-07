انت الان تتابع خبر نقل خدمات العمالة المنزلية بطريقة سهلة عبر أبشر في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من الأشخاص من أبناء الشعب السعودي والمقيمين بها حول نقل خدمات العمالة المنزلية فهي من أهم الاحتياجات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، لأنها خدمة يستطيع الأفراد السعوديون الذين لديهم حسابات شخصية وأيضا مسجلين على منصة أبشر بطريقة إلكترونية من استغلالها، وذلك بعد مطابقة مجموعة الشروط اللازمة التي وضعتها الدولة، وبالتأكيد هذه الحقوق لا بد من كونها في صالح العامل، نظراً لأهمية الموضوع سوف نتحدث عنه خلال السطور القادمة.

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نموذج إقرار تنازل عن عامل منزلي

ازدادت عمليات البحث على المحركات التواصل الإلكتروني حول معرفة كتابة نموذج التنازل عن خدمات العمالة المنزلية، حيث يوجد عدة طرق لكتابة الإقرار من ضمنها كالآتي:

أولا تحرير تاريخ اليوم/

إلى من يهتمون بهذا الأمر، تحية طيبة، وأما بعد:

أقر أنا لدي الجنسية ولدى سجل مدني برقم /

إنني أريد في التنازل عن المكفول العامل الوافد للعمل في منزلي ويدعى/

ويحمل العامل جواز السفر رقما /

رقم الإقامة/ على أن تنتقل كفالته إلى

السيد/ وذلك وفق مجموعة من الشروط التي وافقت جميع الأطراف عليها وهي كالتالي:

إن يقم بإجراء نقل خدماته وأن يعمل على تقديم جميع المعلومات مثل رقم جواز السفر، ورقم الإقامة، بعد الانتهاء من إجراءات نقل الخدمات.

لا يسمح بتعديل أو إلغاء الإقرار بعد إتمام الموافقة والتوقيع من جميع الأطراف، ألا في وضع توجد الرغبة في ذلك لدى كل من الكفيل القديم، الكفيل الجديد وأيضا المكفول.

لا بد من إتمام إجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية خلال مدة زمنية لا تتجاوز عن شهر من وقت تاريخ نقل الخدمات، وفي وضع عدم الالتزام سوف يتم الإبلاغ في الجوازات من قبل الكفيل القديم من أجل إخلاء سبيل المسؤول.

من الضروري الالتزام بكافة بنود العقد والشروط الموضوعة لخدمة نقل خدمة عامل منزلي أو عاملة منزلية شاملة من جميع الأطراف.

في النهاية التوقيع/

نقل خدمات العمالة أبشر

لقد أطلقت منصة أبشر إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية عن طريق بوابة أبشر أشخاصا، حيث يستفيد منها قطاع العمالة المنزلية كالآتي: