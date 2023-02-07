انت الان تتابع خبر موعد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو والقنوات الناقلة للمباراة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - موعد مباراة الهلال وفلامنجو يلتقي الهلال مع فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، متطلعا لمواصلة نجاحه في المسابقة بعد فوزه على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، بعد التعادل 1-1 في النظام والوقت الإضافي.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو

يأمل الهلال في مواصلة طريقه في الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد وصوله إلى نصف النهائي في جميع مبارياته الثلاث السابقة.

85567282

من جانبه يأمل فلامنجو في تجنب أي مفاجآت من الهلال في ذلك الوقت، فضلاً عن الوصول المنطقي للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

تقام مباراة الهلال وفلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 على ملعب طنجة الكبير يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 وستنطبق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين الهلال وفلامنجو

تبث قنوات SSC وكذلك القناة الرياضية المغربية مباراة كأس العالم للأندية بين الهلال وفلامنغو.

85567282

تشكيلة الهلال المتوقع ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

من المتوقع أن يبدأ Ramon Diaz بالتشكيلة التالية: