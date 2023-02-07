موعد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو والقنوات الناقلة للمباراة

رياض - احمد صلاح - موعد مباراة الهلال وفلامنجو يلتقي الهلال مع فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، متطلعا لمواصلة نجاحه في المسابقة بعد فوزه على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، بعد التعادل 1-1 في النظام والوقت الإضافي.
موعد مباراة الهلال وفلامنجو
يأمل الهلال في مواصلة طريقه في الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد وصوله إلى نصف النهائي في جميع مبارياته الثلاث السابقة.
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من جانبه يأمل فلامنجو في تجنب أي مفاجآت من الهلال في ذلك الوقت، فضلاً عن الوصول المنطقي للجماهير البرازيلية إلى نهائي المسابقة.
موعد مباراة الهلال وفلامنجو نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023
تقام مباراة الهلال وفلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 على ملعب طنجة الكبير يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 وستنطبق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.
القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين الهلال وفلامنجو
تبث قنوات SSC وكذلك القناة الرياضية المغربية مباراة كأس العالم للأندية بين الهلال وفلامنغو.
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تشكيلة الهلال المتوقع ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023
من المتوقع أن يبدأ Ramon Diaz بالتشكيلة التالية:
- خطة 4-2-3-1.
- حراسة المرمى:عبد الله المعيوف.
- خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو،علي البليحي ، ناصر الدوسري كويلار.
- خط الوسط: مصعب الجوير، مايكل ديلجادو.
- الهجوم: أوديون إيغالو.
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تشكيلة فلامنجو المتوقعة ضد الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023
قد يعتمد مدرب فلامنجو فيتور بيريرا على العوامل التالية:
- خطة 4-2-3-1.
- حراسة المرمى: سانتوس.
- خط الدفاع: أيرتون لوكاس- فابريسيو برونو- جيليرمو فاريلا- فيليب لويس.
- خط الوسط: جيرسون سانتوس- إيفرتون ريبيرو.
- الهجوم: إيفرتون سبيلونيا- فيكتور هوغو- دي أراسكاينا.
- باربوسا، غابرييل.
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ما هو ملعب مباراة الهلال وفلامنجو؟
تقام المباراة على أرض ملعب طنجة بالمغرب.
من هو معلق مباراة الهلال وفلامنجو؟
عبد الله الغامدي هو من سيكون المعلف على المباراة.
في أي بطولة تقام مباراة الهلال وفلامنجو؟
في إطار بطولة كأس العالم للأندية.
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