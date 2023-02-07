تعرف على رابط حجز موعد مؤسسة النقد في السعودية

رياض - احمد صلاح - حتى يتثنى لك حجز موعد في مؤسسة النقد السعودي عليك النقر على رابط رابط حجز موعد مؤسسة النقد المدرج بالأسفل والذي بدوره سينقلك مباشرة إلى الموقع الإلكتروني والقيام بحجز موعد، وهو ما سيتم توضيحه بالتفصيل خلال المقال.
حيث أن الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط حجز موعد مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل مستمر، والذي يمكّننا من الدخول عن طريق البنك المركزي السعودي، من خلال هذا المقال نستوفي الحديث حول كيفية حجز موعد مؤسسة النقد.
89094738
طريقة حجز موعد النقد السعودي
غالبا ما يتساءل الجميع عن طريقة حجز موعد إلكترونيا ويفسر هذا السؤال الخطوات التالية والتي يتوفر من خلالها رابط حجز موعد مؤسسة النقد :
- بعد الدخول على الرابط المدون هنا ، قم باختيار الفرع المراد الحجز به.
- قم بالضغط على أيقونة اختر.
- قم بالاطلاع على المواعيد المتاحة في جدول المواعيد واختيار الموعد المناسب لك.
- قم بإدخال الاسم بالكامل.
- قم باختيار نوع الهوية سواء كانت هوية وطنية أو إقامة أو جواز سفر.
- قم بإدخال رقم الهوية.
- أضف رقم الهاتف.
- قم بتسجيل البريد الإلكتروني.
- اختر سبب الزيارة سواء كانت الاستبدال النقدي أو خدمات الشيكات أو خدمات الإيداع والتحويل أو تقديم طلبات تعويض النقد التالف أو شراء الميداليات والعملات التذكارية.
- قم بإدخال رمز التحقق من الصورة.
- ثم اضغط على أيقونة حجز.
-
حجز موعد في مؤسسة النقد برقم الهوية
تم توفير خدمة جديدة وهي حجز موعد مؤسسة النقد من خلال رقم الهوية، وذلك لحجز موعد إلكترونيا من خلال الموقع الأصلي، من خلال الخطوات التالية:
89094738
- الدخول المباشر إلى موقع ساما الخاص بمؤسسة النقد على الرابط بالضغط هنا
- قم باختيار فرع مؤسسة النقد العربي السعودي.
- قم بالضغط على أيقونة اختر.
- ثم قم باختيار الموعد المتاح والمناسب في جدول المواعيد.
- سجل اسمك كاملا.
- قم باختيار نوع الهوية وهو هوية وطنية.
- أضف رقم الهوية الوطنية.
- ثم أدخل رقم الهاتف.
- سجل البريد الإلكترونى.
- قم باختيار سبب الزيارة.
-
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي ؟
اتصل على 6666-125-800، جميع المكالمات مجانية، ساعات الخدمة من 8:00 صباحاً حتي 04:00 مساءً ( 10:00 صباحاً حتى 04:00 مساءً خلال شهر رمضان ) أو تفضل بزيارة مركز خدمة المراجعين في المركز الرئيسي للمركز الرئيسي، شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، الرياض، ساعات الخدمة من 08:00 صباحاً حتى 03:30 مساءً.
هل يمكنني تقديم أي شكاوي؟
يمكن لعملاء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل تقديم شكوى للبنك المركزي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، وذلك باستخدام القنوات الموضحة أدناه.
89094738
عند استخدام أي من قنواتنا لتقديم الشكوى، سوف تتلقى رقم مرجع للشكوى والذي يجب استخدامه في جميع الاتصالات المستقبلية معنا.
- من خلال الاتصال برقم الهاتف المدون أعلاه أو التفضل بالزياردة في العنوان المدون بالأعلى.
- من خلال المراسلة: يمكنكم التواصل من خلال مراسلتنا على عنوان البنك المركزي السعودي، إدارة حماية العملاء، شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، صندوق بريد 2992، الرياض 11169، المملكة العربية السعودية
- 89094738
- 89094738
- 89094738
- 89094738