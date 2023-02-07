طريقة الاستعلام عن موظف وافد في السعودية

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الإستعلام عن موظف زائر فى السعودية هو أحد وأهم الموضوعات التى يهتم لها الجميع داخل المملكة، وهو أحد الموضوعات المهمة التى تسيطر على جميع محركات البحث داخل المملكة العربية السعودية، وفى محاولة جادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية لتوفير أسهل الطرق وأقل مجهود لكافة المواطنين، من أهم هذة الطرق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الإستعلام عن موظف زائر، وهو ما سنتناوله فى مقالنا هذا، وهو وهي طريقة الاستعلام عن موظف وافد فى المملكة العربية السعودية.

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كيفية الاستعلام عن موظف وافد

توفر وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية العديد من الخدمات الإلكترونية ، عبر الموقع الرقمي التابع لها من خلال خدمات الإنترنت ، حيث أنها تبحث جاهدة لتوفير أسهل الطرق وذلك لتحقيق اليسر وتوفير العناء على المواطنين فى الذهاب إلى مقر الوزارة وفروعها وتخفيف الزحام أيضاً على الوزارة وفروعها لجميع المواطنين سواء كانوا أصحاب المؤسسات أى أصحاب العمل أو العاملين بها .

وسوف نشرح لكم عن طريقة الاستعلام عن موظف زائر من خلال موقع الوزارة كما يلى:

أولا يجب الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي من خلال الإنترنت من هنا.

تسجيل إسم المستخدم وكلمة المرور

إدخال رمز التحقق الذى يظهر أمامك

قم بالنقر على خانة الدخول

قم بإختيار القائمة الرئيسية

ثم حدد الخدمات الإلكترونية

انقر على خدمة الإستعلامات

اختر خانة استعلام عن وافد

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالاستعلام الذى تريد الحصول على معلومات عنه

كيف أعرف بلاغ الهروب برقم الإقامة :

تقدم المملكة العربية السعودية خدمة الإستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة ، حيث يمكن لكل من أصحاب العمل وأصحاب المؤسسات معرفة جميع التفاصيل لخاصة ببلاغات الهروب للموظف من خلال موقع أبشر الإلكتروني كما يلى:

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< > الدخول أولاً إلى منصة أبشر من خلال الرابط الإلكترونى الخاص بها قم بالضغط على خانة أبشر أفراد قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم هويتك أو رقم الإقامة وكلمة المرور الخاصين بك قم باختيار خانة الخدمات الإلكترونية قم بالنقر على خانة خدمات الجوازات ثم قم باختيار خانة الاستعلام عن الوافدين ثم قم باتعبئة كافة البيانات التى سوف تطلب منك ، وقم باختيار خانة عرض ستظهر صفحة فيها كل التفاصيل المتعلقة بالوافداستعلام مكتب العمل برقم الهوية

توفر وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية العديد من الخدمات الإلكترونية ، عبر الموقع الرقمي التابع لها من خلال خدمات الإنترنت، حيث أنها تبحث جاهدة لتوفير أسهل الطرق وذلك لتحقيق اليسر وتوفير العناء على المواطنين فى الذهاب إلى مقر الوزارة وفروعها وتخفيف الزحام أيضاً على الوزارة وفروعها لجميع المواطنين سواء كانوا أصحاب المؤسسات أى أصحاب العمل أو العاملين بها.

ومن أبرز الخدمات التى تقدمها أيضاً، خدمة الإستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية السعودي وذلك أن الوزارة تقدم تلك الخدمة مجاناً على أن يكون للشخص حساب خاص به على موقع الوزارة نفسها ليتمكن من الدخول ومعرفة الخدمات التى يريدها، وإذا كنت ممن يرغبون فى الوصول إلى طريقة ميسرة للاستعلام عن خدمات التى يقدمها مكتب العمل، فيمكنك اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من خلال رابطهم على الإنترنت

ادخل على الصحفة الرئيسية للموقع ثم اختر خانة الخدمات الإلكترونية

اختر خدمات الإستعلام، ثم انقر على خدمة الاستعلام عن خدمات مكتبة العمل برقم الهوية

ثم حدد الخدمة التى تود الإستعلام عنها وقم بإدخال رقم هويتك، أو رقم طلب الخدمة التى ترغب الاستعلام عنها، انقر على خانة بحث

استعلام عن وافد الجوازات

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية ، عبر الموقع الرقمي التابع لها من خلال خدمات الإنترنت، ومن تلك الخدمات التى توفرها خدمة استعلام عن وافد بإستخدام رقم الحدود أو رقم الجواز أو رقم الإقامة الخاص بالعامل أو الموظف وهذا ما سوف نوضحه كالتالى:

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قم بالدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة العمل من خلال رابطهم على الإنترنت ادخل على الصحفة الرئيسية للموقع ثم اختر خانة الخدمات الإلكترونية اختر خدمات الإستعلام الإلكترونى ، ثم انقر على خدمة الاستعلام عن موظف وافد ثم حدد الخدمة التى تود الإستعلام عنها وقم بإدخال رقم جواز سفرك ، انقر على خانة بحث بعد ملىء بيانات الإستعلام التى سوف تطلب منك وبدقة شديدة

والآن يمكننا القول أن مكتب العمل ووزارة التنمية قد وفروا العديد من الخدمات الإلكترونية التى يحتاج إليها جميع الوافدين فى المملكة السعودية بطريقة يسيرة.

الأسئلة الشائعة:

تعرف على أهم السئلة الشائعة فيما يلي:

كيف أدخل على حساب المواطن من أبشر؟

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الضغط على بوابة وزارة الداخلية "أبشر". قراءة خطوات تفعيل خدمة "أبشر" والضغط على (موافق). الضغط على تأكيد المعلومات والتفعيل. بعد إكمال الخطوات سوف تظهر لك رسالة تأكيد بالتفعيل على الجوال المسجل.

متى تعلن أهلية حساب المواطن من كل شهر؟

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور "نتائج الأهلية" للدورة 60 لشهر نوفمبر 2022، موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية. وقال البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، صدرت نتائج الأهلية للدورة 60 (شهر نوفمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كيف استعلم عن حساب المواطن برقم الهوية؟

46249859تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن حالة الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن. تفضل بزيارة بوابة حساب المواطن. اذهب إلى قائمة دراسة الأهلية. اختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.

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