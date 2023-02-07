انت الان تتابع خبر كيف تشتري لوحة من مزاد المرور عبر أبشر السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بوابة أبشر الإلكترونية هي موقع تابع للحكومة السعودية الذي يوفر خدمات متعددة للمواطنين السعوديين كجزء من رؤية 2030 التي تتبناها المملكة، ومن خلال هذا الموقع، يمكن للمواطنين السعوديين شراء لوحة خاصة بالسيارة الملاكية، النقل الخاص، أو الدراجات البخارية عبر الإنترنت، عن طريق خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكان البيع.

كيف تشتري لوحة من مزاد المرور

للدخول إلى المزاد الالكتروني للوحات المرورية المتميزة، يجب أن يكون لديك حساب على منصة أبشر وبعد تسديد الرسوم اللازمة، يمكنك الدخول إلى المزاد ومتابعته، وللدخول، قم باتباع الخطوات التالية:

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قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لخدمات أبشر من خلال هذا الرابط.

ثم اضغط على خدمة أبشر أفراد.

ادخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في المنصة.

في الصفحة الشخصية، اختر "خدماتي" من قائمة الخيارات المتاحة.

في الخدمات المعروضة، اختر "مزاد اللوحات الإلكترونية" في قسم المرور.

في النهاية، ستجد قائمة بأرقام اللوحات المرورية المميزة المتاحة للبيع في المزاد.

كيفية حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد

للمشاركة في مزاد اللوحات الذي يقام بواسطة إدارة المرور، يجب على الراغبين التوجه إلى أبشر أفراد حجز موعد المرور أولًا من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات أبشر، وحجز الموعد الإلكتروني، وعن كيفية الدخول في مزاد اللوحات ابشر يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لخدمات أبشر.

اختيار أبشر لخدمات الأفراد الإلكترونية.

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

اختيار الخدمة "مواعيد" واضغط على "إدارة المرور" تحت الخدمة.

في الخيارات المعروضة، اختر "حجز موعد" واحدد مزاد اللوحات الذي ترغب في المشاركة فيه.

أسئلة شائعة

كيف طريقة المزاد الالكتروني؟

بعد التسجيل واختيار المزاد المرغوب فيه، قم بالضغط على "أضف مزايدتك" والموافقة على المبلغ الذي سيتم حجزه من المحفظة (إذا كان هناك مبلغ في المحفظة)، ثم يمكنك البدء في المزايدة، وإذا لم يعجبك العرض المعروض، فسيتم إعادة المبلغ المحجوز الى المحفظة.

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هل يمكن أن تتكرر لوحة السيارة؟

العقيد فاضل الحمود، المدير العام لإدارة الترخيص، قال إنه يوجد حالات نادرة تتشابه في أرقام لوحات المركبات، ولكنه أكد أن هذه الحالات نادرة ولا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، وقال أن السبب الرئيسي لهذه الحالات هو الضغط الكبير الذي شهدته إدارة الترخيص عند بدء تطبيق نظام اللوحات الجديد.

كيف احجز لوحة سيارة؟

للحصول على اللوحة الجديدة، يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية: