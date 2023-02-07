عاجل أمطار غزيرة على هذه المناطق السعودية لعدة أيام وهذا مصير تعليق الدراسة

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رياض - احمد صلاح - حالة من القلق تنتاب المواطنين جراء تقنين أحد الأخبار من قبل هيئة الأرصاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومن ثم يحتاج المواطنين لتوضيح الأمر بشكل مفصل وذلك لتوخي الحذر البالغ أثناء القيادة على الطرقات، بالإضافة أيضاً لمعرفة مدة الأمطار وما إن كانت ستستمر في الهطول لفترة طويلة أم لا! هل سيشكل الأمر عقبة للجميع أم سيكون الأمر طبيعياً! إليكم أبرز تفاصيل حالة الطقس الاسبوع المقبل في السعودية.

حالة الطقس الاسبوع المقبل في السعودية

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بدءاً من السبت المقبل الموافق ١١ من شهر فبراير الجاري نلاحظ أن درجات الحرارة تتخذ هذا المسار وهو كالآتي:

تبدأ درجات الحرارة الصغرى في الانخفاض لتسجل نحو ١٣ درجة لتبدأ مجموعة من تكتلات السحب بالتكون، بالنسبة لفترات النهار تسجل درجة الحرارة العظمى نحو ٢٢ درجة.

فترات البرد ستكون في فترة الفجر/ المساء وصولاً الساعات المتأخرة من الليل.

نلاحظ أن معدل اتجاه الرياح يوم السبت يتخذ مسارا واحداً في جميع الفترات وهو الشمال الغربي بمعدل سرعة ينحصر ما بين ١٨ حتى ٢١ كيلومتر في الساعة الواحدة.

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معدل الرطوبة يوم السبت لن تكون بالحد الأقصى التي تكون عليه في العادة ولكنها تشكل نحو ٥١ بالمائة في الساعات المتأخرة ليوم السبت.

طقس الاحد

يوم ١٢/٢ من فبراير الجاري نجد أن درجة الحرارة الصغرى تشكل نحو ١٠ درجات بينما تشكل درجة الحرارة العظمى نحو ٢٣ درجة.

في حين نلاحظ أن هناك ثلاث مسارات مختلفة للرياح في هذا اليوم على النحو التالي:

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الأولى تميل تجاه الشمال بمعدل حركة ١٧ إلى ١١ كم في الساعة الواحدة.

الثانية تبدأ بالانحراف قليلاً في الشمال الشرقي وتسجل سرعتها ما بين ٨ إلى ٥ كم في الساعة الواحدة.

الثالثة تتخذ مسارا مختلفاً وتتجه نحو الجنوب الغربي بمعدل سرعة يتراوح ما بين ٦ إلى ١٥ كم في الساعة الواحدة.

ومن ثم نلاحظ بعض السحب المحملة بزخات المطر في هذا اليوم.

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أسئلة شائعة

ما هي أحوال الطقس الأسبوع القادم في المملكة؟

من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتفاوت في سرعة الرياح بالإضافة لوجود سحب محملة بزخات المطر.

ما هي درجة الحرارة السبت القادم في المملكة؟

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تبدأ درجات الحرارة الصغرى في الانخفاض لتسجل نحو ١٣ درجة لتبدأ مجموعة من تكتلات السحب بالتكون، بالنسبة لفترات النهار تسجل درجة الحرارة العظمى نحو ٢٢ درجة.

ما هي درجة الحرارة الأحد المقبل في السعودية؟

يوم ١٢/٢ من فبراير الجاري نجد أن درجة الحرارة الصغرى تشكل نحو ١٠ درجات بينما تشكل درجة الحرارة العظمى نحو ٢٣ درجة.

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