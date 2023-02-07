انت الان تتابع خبر موعد اجازة يوم التأسيس في السعودية .. عطلة 4 ايام لجميع القطاعات في المملكة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ىيحتفل المواطنون السعوديون بذكرى إنشاء المملكة، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز إعلانًا ملكيًا يعلن اجازة يوم التأسيس عطلة رسمية في جميع مناطق المملكة، حيث تتميز هذه المناسبة الرائعة أيضًا باحتفالات عديدة مثل نشر شعار المملكة، وإقامة الحفلات الموسيقية، وتزيين الشوارع وإرسال رسالة تهنئة وفخر في اتحاد المملكة العربية في هذا اليوم في عهد الملك محمد آل سعود.

موعد اجازة يوم التاسيس السعودي

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موعد اجازة يوم التأسيس 1444-2023 لجميع المواطنين لمدة أربعة أيام متتالية حيث نعلم أن جميع الطلاب حصلوا على عطلة نهاية أسبوع طويلة وكانت مدتها يومي الأحد والاثنين أي أنهم حصلوا على إجازة لمدة أربعة أيام من الجمعة إلى الاثنين، وهذا ما سيحدث في شهر فبراير المقبل، فجميع المقيمين لديهم إجازة يومي الأربعاء والخميس مما يجعل فترة الإجازة أربعة أيام من الأربعاء إلى السبت.

ما هي المدة التي ستقضيها في إجازة يوم التأسيس السعودي؟

يوم التأسيس السعودي هو يوم يتطلع إليه المواطنون السعوديون، لأنه العيد الوطني الذي توحدت فيه المملكة ورفعت علم المملكة على أراضي المملكة، ونتيجة لذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأمر ملكي أن إجازة يوم التأسيس 1444 هو عطلة رسمية لجميع القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة على أن يوافق يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023 م، وبالتالي قد تبقى 37 يومًا في تاريخ هذا اليوم.

هل إجازة يوم التأسيس تشمل القطاع العسكري

متى اجازة يوم التأسيس بعد أن أجبنا عن هذا السؤال حيث تشمل العطلة السعودية ليوم التأسيس التي تصادف 23 فبراير من العام الجاري، فكلًا من القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص حيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر وتكاليفها، ولكنها لا تشمل القطاع العسكري لأنها تمنح إجازة في أيام أخرى وليس في يوم التأسيس.

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غرامة منع إجازة يوم التأسيس

أرباب العمل الذين لم يمنحوا الموظفين إجازة في ذلك اليوم أو امتثلوا بطريقة أخرى لأمر الملك سلمان يواجهون غرامة قدرها 5000 ريال سعودي (حوالي 1300 دولار) بموجب قانون العمل السعودي.

حول اجازة يوم التأسيس 2023

حيث أنه يوم توحيد المملكة وإعادة تسميتها بالمملكة بدلًا من الحجاز تقام فيها العديد من الفعاليات والاحتفالات وقد اعتبر عطلة وطنية في المملكة وعطلة رسمية مدفوعة بشرط أن يكون يوم يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي، وبالتالي يكون تاريخ يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير من كل عام ميلادي.

أسئلة شائعة

كم يوم عطلة يوم التأسيس 1444؟

ستكون عطلة يوم التأسيس يومين 22 و 23 فبراير 2023 أي ما يعادل 2 و 3 شعبان 1444 لجميع القطاعات الحكومية والتجارية مع استبعاد القطاع العسكري.

هل إجازة يوم التأسيس 1444 تشمل القطاع الخاص؟

تغطي إجازة يوم التأسيس السعودي قطاع الأعمال في المملكة بناءً على أمر ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد أن يوم 23 فبراير هو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع القطاعات.

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ما هو موعد يوم التأسيس السعودي 1444؟

وفقًا للتقويم الهجري 1444 فإن يوم الإنشاء السعودي هو 22 و 23 فبراير 2023، فتؤثر العطلة على كل من الحكومة العامة والقطاع الخاص حيث توفر للعاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين.

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