انت الان تتابع خبر عاجل تقديم موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية .. توضيح هام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دفعة حساب المواطن الـ 63 كانت هناك العديد من الاستفسارات على المنصة منذ أن قام برنامج حساب المواطن بالتغريد بأننا على بعد أربعة أيام فقط من تاريخ الدفعة 63 من صرف دعم البرنامج حيث يرغب الأشخاص في معرفة موعد معالجة الشكوى المالية المتعلقة بالدعم وما إذا كان القرار سيتزامن مع إصدار مبالغ المعاشات التقاعدية وغيرها من المعلومات.

حساب المواطن الدفعة 63







65369895بحسب عبد الله الهاجري مدير عام الاتصال في برنامج حساب المواطن، فإن عملية الكشف عن بيانات حساب المواطن خطوة ضرورية للحصول على الدعم لأن البرنامج مرتبط بجهات معنية تعمل على التحقق من صحة البيانات، لذلك يجب على المستفيد أيضًا تحديث بياناته خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة أيام على الأكثر في حالة حدوث تغيير فيها كما هو مذكور في المادة 17 بشأن برنامج حساب المواطن.

موعد صرف دفعة حساب المواطن الـ 63











بحسب ما أعلنه البرنامج عبر حسابه الرسمي وما هو معروف فإن حساب المواطن دفعة 63 سيتم صرفه في التاسع من فبراير 2023 الموافق الثامن عشر من شهر رجب 1444 وهذا يعني أننا لم تعد مفصولة عنه بأربعة أيام فقط كما تم رفع موعد الصرف من العاشر من الشهر الميلادي لأنه صادف يوم عطلة في المملكة.

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متى يكون الرد على الاعتراض متوفر في حساب المواطن؟

ستتم مراجعة بيانات ووثائق مقدم الطلب إذا تم تقديم الاستئناف في غضون 90 يومًا من تاريخ الأهلية في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر، سيتم حل الاستئناف.

هل يصرف حساب المواطن بأثر رجعي؟

إذا تم قبول الاعتراض فسيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن الخاص بالمستفيد بأثر رجعي للفترة التي تبدأ من تاريخ إصدار نتيجة الأهلية وتنتهي في تاريخ قبول الاعتراض.

ماذا يعني الاعتراض موافق عليه؟

بحسب حساب المواطن، تشير هذه الرسالة إلى أن المستفيد قدم اعتراضًا، لكن لم يتم تحديد الأهلية بعد وسيتم الإعلان عن نتائج دراسة الأهلية الشهر المقبل.

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