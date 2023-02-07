انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية توضح .. تعليق الدراسة في شهر رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشغل التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية المواطنين والقائمين على حد سواء، خاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإصدار الكثير من التعليمات والتي من أهمها عودة الطلاب إلى الفصول والحضور فعليا بدلا من التعليم عن بعد كما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة وأن جميع العاملين في التعليم من المعلمين والطلاب قد تلقوا اللقاحات اللازمة من أجل مواجهة مشكلة تفشي فيروس كورونا، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على كل ما يخص تقويم التعليم في المدارس السعودية حتى رمضان 2023.

التقويم الدراسي بالسعودية حتى رمضان 2022

بناء على التقويم الدراسي الذي قد تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، فإن الدراسة سوف تستمر في المباني التعليمية بنظام الحضور الفعلي حتى نهاية العام، وقد يتسائل البعض عن خطة الوزارة في التعليم بالنسبة إلى الفترة المتبقية حتى موعد رمضان 2023 والتي من الممكن توضيحها خلال السطور التالية:

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الإجازة المطولة.

الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع.

ومن ثم الحصول على إجازة مطولة أخرى.

الدراسة لمدة أسبوعين.

الاختبارات النهائية.

نهاية الفصل الدراسي الأول.

بداية الفصل الدراسي الثاني.

الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع.

إجازة مطولة.

الدراسة لمدة شهر.

إجازة مطولة.







دراسة لمدة أسبوع.

إجازة يوم التأسيس.

الاختبارات النهائية.

نهاية الفصل الدراسي الثاني.

بداية الفصل الدراسي الثالث.

شهر رمضان.

الإجازات المتبقية في العام الدراسي 1444

بناء على التقويم الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، فإن الدراسة سوف يتخللها إجازات عدة والتي تتمثل فيما يلي:

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية بالفصل الدراسي الأول والتي توافق يوم 16 نوفمبر القادم 2022.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثاني والتي توافق يوم 18 ديسمبر لعام 2022.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية بالفصل الدراسي الثاني والتي توافق يوم 15 يناير لعام 2023.

بالإضافة إلى إجازة يوم التأسيس السعودي والتي سوف توافق يوم الأربعاء والخميس 22 و33 من شهر فبراير القادم 2023.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة بالفصل الدراسي الثالث وهي سوف توافق يوم 28 من شهر مايو القادم 2023.

وإجازة عيد الفطر المبارك والتي توافق يوم 13 إبريل لعام 2023.

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