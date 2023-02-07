انت الان تتابع خبر عاجل تحذيرات خطيرة على هذه المناطق السعودية .. أمطار غزيرة وموجة باردة يوم غداَ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موجة باردة حادة بداية من غدًا الثلاثاء حتى الأحد وتقلبات جوية بالمملكة العربية السعودية منذ غدًا الثلاثاء وحتى يوم الأحد القادم، وقد كشفت التقرير اليومي الصادر من خلال المركز الوطني للأرصاد السعودية عن كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس اليوم.

موجة باردة حادة بداية من غدًا الثلاثاء حتى الأحد

أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد اليوم تحذيرات تتيح الفرصة لسقوط أمطار رعدية من المتوسط لتصل غزيرة على بعض أجزاء من المناطق بالحدود الشمالية، ويسبقها رياح قوية نشطة مثيرة للأتربة والغبار ينتج عنها عدم وضوح الرؤية الأفقية على كافة أجزاء هذه المناطق وتأثيرها يمتد لأجزاء متفرقة بحائل.

92787245كما أن توقع المركز هطول رياح نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار تشوش الرؤية الأفقية بأجزاء متنوعة بمكة المكرمة والقصيم والرياض والمدينة المنورة، بحيث تكون بالسماء غوائم جزئية وبها سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات الغربية وأيضًا الجنوبية.

امطار السعودية اليوم







كما أن المركز توقع نشاط في حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر في الشمال الشرقي حتى الجنوب الشرقي، وتتحول بشكل تدريجي جنوبية غربية بسرعة تصل حتى 15 - 35 كم/ ساعة بالجزء الشمالي والأوسط وقد تصل لأكثر من 45 كم/ ساعة

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كما أن المركز يتوقع ارتفاع في الموج نحو نصف متر حتى متر ونصف وقد يصل لأكثر من مترين ونصف في اتجاه مضيق باب المندب مع تكوين سحب رعدية ممطرة بالجزء الشمالي، وبحالة البحر تكون خفيف وتصل لمتوسط الموج قد يصل لمائج في اتجاه مضيق باب المندب مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي مع تكوين رياح سطحية بالخليج العربي.

طقس المملكة اليوم

أشار الحصيني بأن الطالع الخامس لفصل الشتاء قد ظهر منذ يوم السبت الماضي واستمر ذلك النجم لمدة أسبوعين وعلى أن تكون الأجواء شديدة البرودة منذ البداية، وأما بالنهاية قد يصبح مورق أو يقوم الزراعة للمزارعون بنهاية ظهوره لبعض البثور ومن أبرزها ورق البرسيم والبطيخ والقطن.

حالة الطقس اليوم غائم بالكثير من مناطق السعودية مع وجود حركة شديدة في الرياح حيث أنها وصلت سرعة الرياح نحو:ـ

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35 كم /س في تبوك.

24 كم /س في المدينة المنورة.

32 كم/ س في حائل.

23 كم/ س في مكة المكرمة.

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ومن المتوقع زيادة ملحوظة في سرعة كبيرة في حركة الرياح بالأيام القادمة بدرجة كبيرة حتى أن تزيد السرعة وقد تصل لأكثر من 60 كم/ س في الكثير من المناطق.

المركز الوطني السعودي

قد أضافت الأرصاد الجوية بأن حركة الرياح سوف تكون نشيطة من اليوم وتصل حتى يوم الجمعة المقبلة، ويصاحبها مستوى أدنى بالرؤية مع ارتفاع كبير في الأمواج قد يصل حتى 2.5 متر وهذا بالمدن الأتية:ـ

الرياض.

تبوك.

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الجوف.

الشرقية.

الحدود الشمالية.

القصيم.

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في عدة أجزاء بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

أما بالنسبة لهطول الأمطار فيوجد فرصة كبيرة باليوم وحتى يوم الأربعاء لسقوط الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق وهذه المناطق تتمثل في تبوك والحدود الشمالية والجوف وأيضًا أمطار غزيرة في يوم الثلاثاء والأربعاء.

أسئلة شائعة

ما هي حالة الطقس في مكة المكرمة؟

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تصل درجة الحرارة الكبرى 32 درجة وتبلغ الصغرى 19، ودرجة الرطوبة تصل حتى 49%، وشدة سرعة الرياح 23 كم/ س.

كيف يكون الطقس في الرياض؟

درجة الحرارة الكبرى 23 درجة وتبلغ الحرارة الصغرى 13 وتصل نسبة الرطوبة 36%، وسرعة الرياح المتوسطة تبلغ 11كم/ س.

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