انت الان تتابع خبر عاجل .. تغيير مفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ( آخر تحديث لأسعر الصرف ) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدولار اليوم في مصر من بين الأمور التي باتت تشغل الجميع اليوم، خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في سعر العملات مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية وعلى الرغم من أن سعر الدولار قد شهد تفاوت كبير خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتجاوز حاجز الـ 25 جنيه حتى الآن، وهناك الكثير من الشائعات بين تثبيت سعر الدولار وبين الزيادة الكبيرة في سعره وفقا لآراء الكثير من المحللين.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم مع اليوم الأول لبداية العمل في البنوك تغيير ملحوظ في الأسعار الخاصة به، حيث وصل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 26.2 جنيه للشراء وللبيع 26.5 جنيه ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولاراختلافف مع الساعات الأولى من العمل بناء على الطلب عليه.

74089835

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبالنسبة إلى بنك مصر فقد سجل سعر الدولار اليومً مقابل الجنيه المصري نفس السعر الخاص بالبنك الأهلي، حيث وصل سعر الدولار إلى جنيه 26.2 للشراء و 26.3 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي

أما عن اسعار العملات مصرف ابو ظبي فمن الممكن أن تختلف إختلاف طفيف عن السعر في البنوك الحكومية المصرية، حيث تم التأكيد على أن سعر الدولار صباح اليوم الأحد قد شهد إرتفاع طفيف في بنك أبو ظبي الإسلامي، وقد وصل سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري نحو 26.2900 جنيه للشراء بينما وصل سعره إلى 26.3500 جنيه للبيع.

74089835

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أما عن البنك المركزي فقد شهد سعر الدولار به ارتفاع أيضا عن الأسعار التي تم الإعلان عنها في البنوك والمصارف، وقد وصل سعر الدولار إلى 26.2526 جنيه للشراء و26.3449 للبيع، وبالنسبة إلى اليورو فقد شهد هو الآخر ارتفاع ملحوظ في الأسعار الخاصة به ووصل سعره في البنك المركزي نحو 26,1895 جنيه للشراء و26.8578 جنيه للبيع ومن المتوقع أن يشهد سعره هو الآخر تغيير واضح بعد اليوم الأول من العمل في البنوك.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية

سوف نعرض عليكم التقرير اليومي الخاص بسعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بالبنوك الحكومية والعربية وأيضًا الإسلامية والأجنبية طبقًا لشاشات التداول اللحظية بأفرع الآتية:ـ

74089835

سعر صرف الريال في البنك المركزي المصري نحو 6.45 جنيه عند الشراء و 6.47 عند البيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.46 جنيه للشراء و6.47 عند البيع.

في بنك الاسكندرية حقق 6.45 جنيه عند الشراء و6.49 عند البيع.

حقق في البنك التجاري الدولي سعر 6.47 جنيه عند الشراء و6.49 جنيه عند البيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 6.46 جنيه للشراء 6.48 عند البيع.

سجل الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 6.48 جنيه للشراء و6.49 عند البيع.

74089835

74089835

74089835

74089835

74089835