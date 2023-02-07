طريقة التسجيل في منصة مدد السعودية

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رياض - احمد صلاح - التسجيل في منصة مدد الالكترونية المصممة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمساعدة أصحاب الشركات والمؤسسات المختلفة إتمام المعاملات المالية والإدارية وكذلك استخدام خدمة منصة مدد توثيق العقود، ولمعرفة المزيد عن مدد أفراد تسجيل دخول يمكنكم قراءة السطور التالية.

التسجيل في منصة مدد

قبل التطرق إلى خطوات التسجيل في منصة مدد تجدر الإشارة إلى أنها من المنصات الإلكترونية والتي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها بمشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدعم من البنك المركزي السعودي.

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وهذا لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي والذي تهدف إليه حكومة المملكة والمنصة تهدف إلى إنهاء المعاملات الإدارية والمالية للمؤسسات والشركات الكترونيًا بأقل مجهود، وضمان حقوق الموظفين المالية وصاحب العمل.

وأهم ما تقدمه منصة مدد من خدمات ما يلي:

من خلال المنصة يمكن الكشف عن أي مخالفة في نظم الأجور وتصحيحها وذلك بربط نظام المؤسسة بالمنصة.

إمكانية إدارة كافة البيانات الخاصة بالمؤسسة مع إتاحة التعديل فيها.

القيام بمراجعة مرتبات الموظفين بصورة دقيقة وسريعة مع إضافة المستحقات المالية للموظف سواء أكانت بدلات أو مكافآت بسهولة.

يمكن للموظفين استخدام مدد أفراد تسجيل دخول لتقديم الاعتراض على نقص الراتب والاستقطاعات بعد تحويله ويتم فحص طلب الاعتراض من قبل القائمين على المنصة والرد الفوري.

يمكن إدارة الرواتب بسهولة حيث أن الشركة تقوم بسحب بيانات الموظفين المعبأة لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بدون الحاجة لتعبئتها من جديد.

الاستفادة من خدمة تحويل الرّواتب من خلال المنشأة على الحساب البنكي للموظف

كما تقدم خدمة إصدار بطاقات الرواتب.

يمكنك من خلال المنصة توثيق العقود، وكذلك رفع كافة العقود التي تم توقيعها بين الموظف وصاحب العمل وإجراء كافة التعديلات في هذه البنود.

خطوات التسجيل في منصة مدد للمرة الأولى

لكي تتمكن من التسجيل بـمنصة مدد أفراد عليك إجراء ما يلي:

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التوجه إلى منصة مدد من هنا

يوجد أمامك خياران للتسجيل سواء عن طريق مدد نظام الالتزام، أو عبر نظام إدارة الرواتب.

ثم اضغط تسجيل.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية لكي تتم عملية التأكد من هوية الموظف.

اضغط على حقل تحقق.

سوف يتم إرسال كود التحقق إلى جوالك المسجل لدى أبشر الالكترونية قم بنسخه ثم إعادة إدخاله.

اضغط ثانية على أيقونة تحقق.

سوف ينقلك النظام إلى صفحة جديدة لكي تضيف البيانات المطلوبة وهي (الاسم – كلمة المرور مع إعادة تأكيدها- عنوان بريدك الالكتروني ثم إعادة تأكيده- رقم الهاتف الخلوي).

اضغط على كلمة تسجيل.

سوف تصل رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق خذه وأعد إدخاله في المكان المخصص له.

اضغط تحقق.

منصة مدد توثيق العقود

منصة مدد توثيق العقود تتيح لأصحاب الشركات والمؤسسات القيام بعملية توثيق العقود الخاصة بالموظفين بطريقة الكترونية وذلك بالكيفية الآتية:

فتح موقع منصة مدد على شبكة الانترنت.

ثم من الصفحة الرئيسية عليك اختيار مدد نظام الالتزام تسجيل الدخول.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

أدخل اسم المستخدم متبوعة بكلمة المرور.

قم بإضافة رمز التحقق المُرسل إلى هاتفك ثم اضغط تحقق.

اختر التزام توثيق العقود.

اضغط توثيق.

تحديد العامل المراد توثيق العقد له.

انقر على توثيق العقد مقابل الاسم + اضافة بيانات الموظف.

اضغط التالي.

أدخل بيانات العقد.

اضغط التالي.

اقرأ الشروط العقد بصورة جيدة ثم اضغط موافقة.

تأكد من صحة البيانات الموجودة بالعقد.

انقر على إرسال. طريقة تسجيل دخول مدد أفراد يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدد أفراد بالطريقة الآتية: 22216929 < >زيارة موقع منصة مدد الرقمية.كتابة اسم المستخدم وكلمة السر لتتمكن من تسجيل الدخول للمنصة.اضغط على مدد أفراد تسجيل دخول.مُدد الرواتب الخدمات المقدمة في نظام مُدد الرواتب هي كالتالي: