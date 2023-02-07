طريقة حجز موعد مستشفى العسكري بجدة في السعودية

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رياض - احمد صلاح - حجز موعد مستشفى العسكري بجدة يهتم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمات حجز المواعيد إلكترونيًا من خلال بوابته الإلكترونية، كما يحرص مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة على إفادة المستفيدين والمرضى من خلال حجز وإدارة المواعيد في مراكز طب الأسرة وطب الأسنان.
مستشفى الملك فهد العسكري بجدة تسجيل دخول
حجز استشارة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة عبر موقع مستشفى الملك فهد العسكري. لمعرفة كيفية تحديد موعد في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، اتبع الخطوات التالية:
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الوصول المباشر إلى البوابة الإلكترونية لمستشفى الملك فهد العسكري.
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى بوابة المرضى بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.
حدد زر تسجيل الدخول.
املأ وحدد بيانات الموعد، مثل تاريخ الموعد ويومه، وغيرها من البيانات، لاستكمال إجراءات حجز موعد بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة
حجز الإلكتروني للقوات المسلحة بجدة موعد مستشفى
يمكن حجز المواعيد بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة من خلال موقع مستشفى الملك فهد الإلكتروني. لمعرفة كيفية الحجز، يجب عليك أولاً فهم النقاط والخطوات التالية:
- اضغط على هذا الرابط "من هنا" للانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لبوابة المريض بمستشفى الملك فهد العسكري.
- حدد رمز تسجيل الدخول.
- ثم يتم تحديد موعد في مستشفى الملك فهد العسكري عن طريق إدخال جميع بيانات المواعيد متضمنة تاريخ ووقت الفحص وكذلك يوم الفحص وتفاصيل أخرى متنوعة.
حجز موعد مستشفى الملك فهد العام بجدة
يمكن تحميل برنامج مواعيد مستشفى الملك فهد من جوجل بلاي، ويقدم تطبيق مستشفى الملك فهد بجدة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الرسمية للمستشفى.
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- اذهب إلى هذا الرابط "من هنا" لتحميل برنامج مستشفى الملك فهد العسكري بجدة لهواتف أندرويد.
- حدد خيار التثبيت.
- انتظر حتى ينتهي التنزيل وتثبيت التطبيق.
- انتقل إلى بوابة المريض.
- افتح التقويم وحدد أفضل تاريخ لك بناءً على تفضيلاتك.
- ثم يتم تأكيد الحجز.
- وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك الاستفسار عن الخدمات الإلكترونية في مستشفى الملك فهد بالجنوب عبر هذا الرابط "من هنا".
شروط حجز موعد في المستشفى العسكري بجدة
لتتمكن من حجز موعد في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يجب عليك اتباع مجموعة من التعليمات والخطوات والمفصلة أدناه:
- عند تسجيل المواعيد للأفراد الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، يكون ولي المريض مسؤولاً عن عملية الحجز.
- يمكن فقط لمن لديهم ملف طبي في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة استخدام خدمة المواعيد الإلكترونية.
- تم تصميم موقع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة للسماح للمرضى بحجز المواعيد فقط.
- يجب الاحتفاظ بسرية اسم المستخدم وكلمة المرور.
- مستشفى الملك فهد العسكري غير مسؤول عن استخدام كلمة مرور واسم مستخدم غير صحيحين.
- يجب تحديث البيانات الشخصية متى تغيرت سواء عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الهاتف الأرضي.
- جدير بالذكر أنه يمكنك استخدام رابط التسجيل لمعرفة كيفية تحديد موعد بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.
مواعيد المستشفى العسكري بجده
مواعيد طب الأسرة
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- كل أسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر مساءً، ترحب عيادات طب الأسرة بالمرضى.
- مواعيد طبيب الأسنان
- تستقبل عيادات الأسنان المرضى من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من الساعة 7:30 صباحًا وتنتهي الساعة 11:00 مساءً.
- حجز العيادات المتخصصة
- من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا حتى الرابعة والنصف مساءً، تبدأ العيادات المتخصصة في استقبال المرضى.
- يفتح المستشفى العسكري أبوابه من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة ليلاً من الأحد إلى الخميس.
- فيما تبدأ الزيارة يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتنتهي الساعة التاسعة ليلاً.
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مواعيد عمل الصيدلية بمستشفى العسكري
- من السبت إلى الخميس، من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر مساءً، يبدأ العمل في الصيدلية الرئيسية.
- تفتح صيدلية طب الأسرة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من السبت الى الخميس ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة والنصف يوم الجمعة.
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حجز موعد اسنان في المستشفى العسكري بجدة
- انقر فوق "الخدمات الإلكترونية" بمجرد تحميل الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك، ستظهر شاشة أخرى بها العديد من الخيارات. يجب اختيار "خدمات المريض الإلكترونية".
- بعد ذلك ستظهر شاشة جديدة بها مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية للمرضى انقر فوق "حجز المواعيد".
- ستجد صفحة تسجيل الدخول بالإضافة إلى؛ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.
- إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فانقر فوق الزر "إنشاء حساب الآن".
- ثم أدخل كل من المعلومات التالية: الرقم الطبي، ونوع البطاقة، ورقم البطاقة، ورقم الهاتف المحمول، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وأعد تسجيل كلمة المرور، واقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على موافق.
- ثم سجل الدخول مرة أخرى وحدد التخصص ووقت الموعد الذي يناسبك.
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الأسئلة الشائعة
كيف افتح ملف في مستشفى الملك فهد العام بجدة؟
تحديد من العمل- استمارة تسجيل موقعة ومختومة من المرجع ( اصل ) ويرجى إرفاق نسخة من هويتك العسكرية، ويرجى إرفاق نسخة من بطاقة الحالة وبطاقة العائلة، وبطاقة عمل المسؤولين المدنيين- قرار التعيين.
هل مدينة الملك فهد الطبية بفلوس؟
جميع الخدمات الطبية التي تقدمها المدينة الطبية مجانية بما في ذلك إقامة المرضى ولا توجد غرف خاصة مدفوعة الأجر.
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مدينة الملك فهد الطبية هل هي تابعة لوزارة الصحة؟
جدير بالذكر أن هذه المدن والمستشفيات، والتي تشمل مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تتمتع بشخصيات اعتبارية مستقلة تابعة لها
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