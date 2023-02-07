انت الان تتابع خبر طريقة حجز موعد مستشفى العسكري بجدة في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حجز موعد مستشفى العسكري بجدة يهتم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمات حجز المواعيد إلكترونيًا من خلال بوابته الإلكترونية، كما يحرص مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة على إفادة المستفيدين والمرضى من خلال حجز وإدارة المواعيد في مراكز طب الأسرة وطب الأسنان.

مستشفى الملك فهد العسكري بجدة تسجيل دخول

حجز استشارة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة عبر موقع مستشفى الملك فهد العسكري. لمعرفة كيفية تحديد موعد في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، اتبع الخطوات التالية:

11336414

الوصول المباشر إلى البوابة الإلكترونية لمستشفى الملك فهد العسكري.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى بوابة المرضى بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.

حدد زر تسجيل الدخول.

املأ وحدد بيانات الموعد، مثل تاريخ الموعد ويومه، وغيرها من البيانات، لاستكمال إجراءات حجز موعد بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

حجز الإلكتروني للقوات المسلحة بجدة موعد مستشفى

يمكن حجز المواعيد بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة من خلال موقع مستشفى الملك فهد الإلكتروني. لمعرفة كيفية الحجز، يجب عليك أولاً فهم النقاط والخطوات التالية:

اضغط على هذا الرابط "من هنا" للانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لبوابة المريض بمستشفى الملك فهد العسكري.

حدد رمز تسجيل الدخول.

ثم يتم تحديد موعد في مستشفى الملك فهد العسكري عن طريق إدخال جميع بيانات المواعيد متضمنة تاريخ ووقت الفحص وكذلك يوم الفحص وتفاصيل أخرى متنوعة.

حجز موعد مستشفى الملك فهد العام بجدة

يمكن تحميل برنامج مواعيد مستشفى الملك فهد من جوجل بلاي، ويقدم تطبيق مستشفى الملك فهد بجدة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الرسمية للمستشفى.

11336414