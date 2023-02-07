انت الان تتابع خبر صرف مبلغ ضخم لمستفيدي دعم حساب المواطن لمواجهة غلاء وارتفاع الأسعار في السعودية .. لن تصدق كم يبلغ ؟ (التفاصيل) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت المملكة برامج عديدة حتى تساعد الشعب السعودي في مواجهة الغلاء، ومن ضمن البرامج التي أطلقتها هو حساب دعم المواطن والتي تعمل على تقديم الدعم للمواطن بشكل شهري، حيث يتم تقديم الدعم إلى بعض الفئات وأيضا يتم تقديمه لفترة محدودة، حيث أصدر قرار رسمي من قبل المملكة ينص على صرف 8 مليار لمستفيدي دعم حساب المواطن، لذا في السطور القادمة سنكشف لكم المزيد من التفاصيل حول حساب دعم المواطن.

حساب المواطن تسجيل

تم صدور قرار رسمي من الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف مبالغ مالية إلى المواطن المحتاج حتى يتمكن من المعيشة في تلك الظروف الصعبة، حيث تم توفير:

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قامت المملكة بتوفير حوالي 20 مليار للمواطن السعودي المحتاج.

تم تخصيص مبلغ 10 مليار من للمواطن المستفيد من الضمان ودعم الريف.

تم تخصيص للمواطن المستفيد من برنامج دعم حساب المواطن حوالي 8 مليار ريال.

تم وضع الزيادات على الرواتب من شهر يونيو الماضي وستستمر حتى نهاية السنة الحالية.











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تم تحديد مبلغ لكل مواطن وتأتي القيمة تبعا لعدد أفراد الأسرة، حيث أوضح برنامج حساب المواطن القيمة كالتالي:

تم تخصيص للفرد الواحد مبلغ تصل قيمته إلى ألف ريال سعودي.

تم تخصيص للأسرة المكونة من فردين 1285 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من 3 أفراد تم تخصيص لهم 1570 ريال سعودي.

في حال أن الأسرة يصل عددها إلى 5 أفراد فإنها ستحصل على 2140 ريال.

يتم تقديم إلى الأسرة المكونة من 10 أفراد 3560 ريال.

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لكي يتم الحصول على الدعم المقدم يجب أن تتوفر عدة شروط في المواطن، حيث جاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يتم استثناء من الشرط الخاص بالجنسية كل من الابن والابنة والزوج والزوجة الغير سعودية، وأيضا يتم استثناء من يحمل بطاقة التنقل.

يجب ألا يكون المتقدم لديه أي عقارات أو يمتلك سجل تجاري.

يجب أن يكون المتقدم أكبر من 35 عام.

على المواطن أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في مدينة غير التي تأويها المملكة، حيث تقدم لهم الكثير من برامج الدعم المختلفة.

تسجيل حساب المواطن

قام برنامج حساب دعم المواطن بتحديد قيمة الدعم للأفراد الذي تم تسجيلها حيث جاءت كالآتي:

يحصل رب الأسرة على قيمة تصل إلى 720 ريال.

المنتسب إلى رب الأسرة والذي يزيد عن 18 عام يحصل على 360 ريال.

المنتسب الأقل من 18 عام يحصل على 215.





بعض الأسئلة التي تراود المستفيد من حساب دعم المواطن ويبحث عن إجابة لها، لذلك سنعرض لكم أبرز الأسئلة.

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متي يبدأ صرف دعم حساب المواطن؟

تم تقديم الدعم من بداية شهر يونيو الماضي.

كم يستمر دعم حساب المواطن ؟

في نهاية السنة التقويمية سيتم رفع الدعم.

وفي ختام موضوع صرف 8 مليار لمستفيدي دعم حساب المواطن ذكرنا لكم أبرز الأسئلة التي قد يطرحها البعض، كما قدمنا لكم العديد من المعلومات التي تخص هذا الموضوع ونتمنى أن نكون وافيناكم بالمعلومات التي تدور حول حساب دعم المواطن.

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