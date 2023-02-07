استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية ناجز في السعودية

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رياض - احمد صلاح - وزارة العدل السعودية تقدم للأشخاص المنفذين للخدمات عبر بوابة ناجز خدمة الاستعلام عن إيقاف خدماتهم، ويمكن للأشخاص الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بكل سهولة، لذلك، نشرح في هذا المقال كيف يمكن للأشخاص استعلام عن إيقاف خدماتهم من خلال بوابة ناجز ووزارة العدل وبوابة أبشر الإلكترونية، والذي يتضمن المعلومات الضرورية لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفع ما سبق.

الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني عبر أبشر







يمكن للمواطنين الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية باتباع الخطوات التالية:

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انطلق عبر الرابط “من هنا” لمنصة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تأكد من صحة الكود التحقق المرئي، وحدد الاستعلامات الإلكترونية.

وأدخل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد، ثم إضغط على الزر "استمرار".

استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية ناجز

للبدء في الاستعلام عن خدمة الإيقاف برقم الهوية عبر بوابة ناجز، يجب القيام بالخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة "ناجز" من هذا الرابط "هنا".

النقر على علامة التبويب تسجيل الدخول الموجودة في الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول بالرقم الوطني، وإدخاله في حقل اسم المستخدم.

الانتقال إلى قسم القضايا في التبويب الرئيسي.

الاختيار من القائمة الموجودة على الصفحة الخاصة بالقضية المطلوبة.

النقر على نص الحكم للتحقق من إيقاف الخدمة.

استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

يمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية لإيقاف رقم الهوية،عن طريق التالي:

يتم الوصول إلى موقع الوزارة مباشرة من "هنا".

تطلب الخدمة المذكورة التحديد من قبل المستخدم لنوع الهوية من القائمة المنسدلة.

كتابة رقم الهوية في الحقل المخصص.

التحديد لتاريخ الميلاد باستخدام التقويم.

وإدخال كود التوثيق، والضغط على أيقونة التالي.

إدخال رمز التحقق للحصول على كل التفاصيل الخاصة بالخدمة المتوقفة.

أسباب إيقاف الخدمات

تتضمن العوامل التي تتسبب في إيقاف الخدمات ما يلي:

تنفيذ أمر قضائي من قبل الشخص أو الجهة المعنية.

للإجبار على الحضور إلى المحكمة.

عدم سداد المستحقات المالية المستحقة لكل من الجهات الحكومية والأشخاص.

وتجاه الموظفين غير النشطين.

والهدف المطلوب من هذه الإجراءات هو لتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.

أسئلة شائعة

كم المدة بين إيقاف الخدمات وأمر القبض؟

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بعد تقديم المدعى عليه للجنة القضائية، فإن الحبس الذي يتعرض له لن يتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أنه قد يتطلب إعادة الحبس لمدة ثلاثة أشهر، جنبا إلى جنب مع تنفيذ عقوبة منع تعامل الجهات الحكومية مع المدعى عليه، وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عنه.

متى يتم السجن بعد إيقاف الخدمات؟

إن الهدف من تطبيق العقوبة الإيقافية للخدمات هو توجيه المنفذ إلى السداد للمبلغ المستحق للدائن. وعندما لا يكون المدين قادراً على الدفع، فإن الحكومة تضطر إلى حبسه لفترة معينة. وعلى الرغم من ذلك، يجب الإشارة إلى أن الحبس الذي يتم للمدين يكون في محطة حبس منفصلة، ولا يتم حبسه في الأماكن المخصصة للمجرمين الجزائيين، لذلك فهو ليس مجرماً.

كم يخصم من الراتب عند إيقاف الخدمات؟

13025139سجّل في نص الأمر الذي تصدّره الجهة المختصّة أنّ الثّلثَ من صافي الرّاتب أو الرّاتب الإجمالي يكون محجوزاً في نسبة 33٪ لتسديد الدّيون الأخرى، ولا يجوز الحجز إلا بهذا الأمر.

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