انت الان تتابع خبر متى ايداع حساب المواطن هذا الشهر .. وكم نصيب كل فرد من برنامج الدعم في السعودية ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية حاليًا عن كم نصيب كل فرد من حساب المواطن لمعرفة مقدار المبالغ التي قد يحصلون عليها من هذا الدعم، لذلك تم الاعلان من قبل الديوان الملكي عن صدور مرسوم ملكي ينص على إضافة دعمًا إضافيًا لنظام حساب المواطن بقيمة 8 ملايين ريال سعودي، وذلك لإعانة المواطنين على المعيشة.

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كم نصيب كل فرد من حساب المواطن ؟

بالنسبة لسؤال كم نصيب كل فرد من حساب المواطن، فيكون كالآتي:

يتلقى رب الأسرة من حساب المواطن دعم بمقدار 720 ريال سعودي.

ويتلقى الأفراد الغير التابعين لأرباب الأسر الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا دعم قدره 360 ريالًا سعوديًا. .

ويبلغ قيمة دعم الأشخاص التابعين لرب الأسرة والذين هم تحت 18 سنة على دعم قيمته 215 ريال سعودي.

وبذلك يكون أوضحنا كم مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد، والكثير من التفاصيل الأخرى الخاصة بهذا السؤال الذي يشغل تفكير.

متى يتم ايداع حساب المواطن في البنك الأهلي ؟

بعد أن أجبنا على سؤال كم المبلغ حساب المواطن؟ سنحاول أن نوضح أيضًا متى يتم ايداع حساب المواطن في البنك الأهلي، حيث يبدأ إيداع حساب المواطن في البنك الوطني الأهلي في يوم ٢٧ من الشهر الميلادي، وهو يوم دفع الرواتب لموظفي القطاع الحكومي أيضًا.

والجدير بالذكر أن هذه المدفوعات تٌصرف تلقائيًا عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM)، وتجدر الإشارة الإيداع في حساب المواطن البنوك الوطنية يكون في الساعة 10 صباحًا. ومع ذلك، قد تتأخر حوالات حساب المواطن لدى البنك الوطني الأهلى لمدة ساعة أو ساعتين عن هذا الميعاد، والجدير بالذكر أن للحصول على دعم حساب المواطن يجب استيفائها وهي كالآتي:

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يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

لابد أن يكون عمر مقدم الطلب 21 عامًا على الأقل.

يجب أن يكون مقدم الطلب لا يشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة داخل المملكة، وليس لديه أي ممتلكات والعقارات عالية القيمة

ويجب مطابقة جميع البيانات المدرجة مع البيانات الصحيحة.

كم المبلغ في حساب المواطن ؟

فرق برنامج حساب المواطن بين الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على دعم حساب المواطن وبين الأشخاص الذين لا يستحقوا وتم تقسيمهم إلى فئات، وهذه هي الفئات على النحو التالي:

الفئة الأولى تصل أجورهم الشهرية إلى 8699 ريال سعودي.

أما الفئة الثانية يصل أجورهم الشهرية من 8700 ريال إلى 11999 ريال سعودي.

وبالنسبة الفئة الثالثة تصل أجورهم من 12،000 ريال إلى 15،299 ريال.

والفئة الرابعة: تصل رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال.

نصل إلى الفئة الخامسة وهي الفئة الغير مؤهلة للإعالة وهم من تجاوز رواتبهم عن 20.160 ريال.

أما بالنسبة كم المبلغ في حساب المواطن الذي يحصل عليه الأشخاص المؤهلين للدعم، فمقدار المتحصل عليه مختلف من شخص إلى أخر وذلك على حسب إذا كان الشخص رب أسرة أو تابع لرب أسرة أو لا أو يقل عمره عن ثماني عشر عام أم لا.

كم مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد ؟

صرحت إدارة حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن جميع الرواتب والأجور الذي يحصل عليها المستفيدون من دعم حساب المواطن بما في ذلك الشقق المؤجرة التي تعتبر دخلًا إضافيًا، وتم الاجابة من قبل الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين" الخاص ببرنامج حساب المواطن، على تطبيق Twitter.

وردًا على استفسارات المواطنين في هذا الصدد أنه إذا كان هناك أي دخل إضافي، فيجب ذكره ضمن الأوراق والمستندات المقدمة، وإذا كانت الشروط الخاصة بالأهلية تنطبق عليك، إذا فحتمًا يشملك هذا الدعم.

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كم المبلغ حساب المواطن؟

تم التحذير من قبل حساب المواطن المستفيدين من عدم ذكر أي معلومات مهمة من شأنها أن تؤثر على أحقية المستفيدين الفعليين أو المستفيدين المؤهلين، ويودي إخفاء أي معلومات أو بيانات مطلوبة إلى عقوبات تصل إلى وقف دعم المستفيدين الأساسيين، أو الحرمان منه لمدة لا تتجاوز العامين، أو قطع الدعم لمن ليس لديه حق له.

وصرح أيضًا أن عدم ذكر أي شخص يعني معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو يخفي أي معلومات هامة مطلوبة بموجب الضوابط والتعليمات قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، أو تقديم معلومات مغلوطة للتختيل بأي شكل من الأشكال للحصول على الدعم، أو غير ذلك، قد يودي أحيانا إلى رفع الدعم ومنع الحصول عليه، وأضاف أن ذلك يتطلب تطبيق المادة 20 عليه والتي تفيد بأن يتم وقف دعم المستفيد الأساسي وحرمانه من الدعم لفترة من الوقت ليس أكثر من عامين، أو وقف الدعم عن الأشخاص الحاصلين عليه بغير وجه حق.

كيف يتم احتساب حساب المواطن؟

صرح حساب المواطن على أن احتساب مقدار الدعم في حساب المواطن يتم تحديده بناءً على معيارين، المعيار الأولى عدد أفراد الأسرة وعمرهم، والمعيار الثاني هو حساب إجمالي الدخل الشهري للأسرة. وتم التوضيح أيضًا من قبل حساب المواطن على أن حاسبة الدعم التقديرية متاحة لأي مواطن، للتحقق مما إذا كان مؤهلاً للحصول على الدعم، ويكون ذلك من خلال الانتقال إلى موقع الويب الخاص بمعرفة كم نصيب كل فرد من حساب المواطن.

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