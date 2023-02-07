طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي الجديدة في السعودية

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رياض - احمد صلاح - طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من الأمور التي يبحث عنها معظم المواطنين السعوديين؛ حيثُ يسعى مصرف الراجحي لتوفير جميع الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية مع الحرص على راحة المواطنين في كل خدمة يبحثون عنها، ولذلك قرر المصرف العمل على إطلاق الخدمة الذاتية والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة صراف الراجحي ويتطلب بعض الخطوات التي تتحدث بها معكم تابعونا..

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي الجديدة

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يسعى دائمًا مصرف الراجحي الذي يُعد من أكبر المصارف داخل المملكة العربية السعودية ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات إلى جميع العملاء، كما أنه قام بتأسيس جهاز مخصص لخدمة العملاء الذاتية حيثُ يساعد العملاء في الحصول على بطاقة صراف الراجحي من الجوال وذلك من خلال عدة خطوات منها:

الذهاب إلى جهاز الخدمة الذاتية التابع لمصرف الراجحي المتاح في الكثير من المناطق داخل المملكة السعودية.

يقوم العميل بالنقر على خانة طباعة بطاقة جديدة.

يختار العميل بطاقة الراجحي مدى.

كتابة رقم الحساب المصرفي الخاص بالعميل.

كتابة رقم بطاقة الأحوال المدنية للعميل.

يصل إلى العميل رسالة نصية عبر الجوال تحتوي على عدة أرقام ينقلها العميل في المربع الفارغ.

النقر على خانة التالي ويقوم العميل بإدخال البصمة الخاصة به لزيادة الأمان.

يختار العميل الاسم المراد طباعته في البطاقة ثم تصلك رسالة تفعيل البطاقة للعميل.

استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد

تتطلب استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد عن طريق النت بعض الشروط التي فرضها البنك لكي يحصل العميل على خدمة استخراج بطاقة صراف الراجحي وهي:

يجب أن يكون العميل حاصل على الجنسية السعودية ويتواجد داخل المملكة بصفة مستمرة وليس متقطع الدخول داخل المملكة.

لابد أن يكون للعميل حساب داخل منصة أبشر.

تسجيل البريد الإلكتروني لكل عميل.

تسجيل رقم الهوية السارية فقط.

لا يقل عمر العميل المقدم للحصول على بطاقة صراف الراجحي عن 18 عام.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من العميل مع مراجعتها جيدًا والتأكد من صحتها قبل تقديمها

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استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد عن طريق النت

يعمل صراف الراجحي على توفير الخدمات لجميع العملاء بدون الخروج من منازلهم، كما يحفظ وقت العميل ومجهوده، ولذلك أتاح البنك إمكانية استخراج بطاقة صراف الراجحي من خلال الموقع الخاص بالمصرف عن طريق النت، حيثُ يقوم العميل بالدخول على طلب المنتجات المباشرة من خلال الرابط من هنا.

ثم كتابة جميع البيانات وإرسال الطلب حتى يقوم البنك باستخراج البطاقة وللاستفسار عن أي معلومات يمكن التواصل مباشرةً مع البنك وأيضًا يمنح البنك فرصة امتلاك بطاقة الراجحي السوداء التي تعبر عن أعلى حد ائتماني لتوفير رصيد داخل البطاقة يسمح باستخدامه في الشراء.

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أهم الأسئلة الشائعة

كيف أفتح حساب بنك الراجحي أون لاين

يتطلب البنك بعض الأوراق لفتح الحساب أو يمكن فتحه من خلال تطبيق الراجحي بعد التسجيل داخل منصة أبشر وتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

متى يتم إغلاق الحساب داخل مصرف الراجحي

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يقوم مصرف الراجحي بغل حساب العميل في حالة قضاء فترة بطاقة الهوية أو انتهاء مدة الإقامة ولا يستعيد العميل حسابه إلا بعد أن يقوم بتنشيطه.

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