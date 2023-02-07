انت الان تتابع خبر برواتب عالية .. وزارة الدفاع السعودية تعلن وظائف شاغرة ( قدم الآن بالنقر هـنـا ) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نتحدث من خلال مقالنا أسماء المقبولين في الدفاع المدني بعد أن أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية حيث قامت بنشر جميع أسماء المقبولين بشكل أولي في الوظائف الخاصة بالدفاع المدني ونشرت أسمائهم على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع السعودي وعبر منصة أبشر الالكترونية بخطوات بسيطة.

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يتساءل الكثير من المتقدمين عن أسماء المقبولين في وظائف الدفاع الجوي المعلن عنها من قبل مديرية الدفاع الجوي العامة، والتي تم التقديم عليها في شهر أغسطس الماضي وانتهى التقديم في شهر سبتمبر وينتظر الجميع النتائج.

ويجب العلم بأنه حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن المقبولين في الوظائف بشكل رسمي، بل تم تحديد بعض الأسماء المرشحين بشدة للقبول في الوظائف الخاصة بالدفاع المدني.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في تقديم الوظائف من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عند الاعلان عن بعض الأسماء من قبل المديرية العامة للدفاع المدني يرجى العلم بأن تلك الأسماء ما هي إلا أسماء المقبولين في الدفاع المدني؛ لكونها ملائمة للوظائف المتقدمة عليها.

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تقديم الدفاع المدني

وردت الكثير من التساؤلات في الفترة الأخيرة عن موعد التقديم على وظائف الدفاع المدني الماضية والتي كانت في الفترة ما بين الواحد والعشرون من شهر صفر لعام ١٤٤٤ه‍ وانتهت في نفس الشهر في اليوم السابع والعشرون بعدما كان من المقرر انتهائها في الخامس والعشرون من شهر صفر.

ولكن بسبب الإقبال الكبير على الوظائف ووجود الأماكن المتاحة، تم تمديد المدة إلى يومين وهو ما وافق الفترة من شهر أغسطس في الثامن والعشرون منه وحتى الثاني من سبتمبر من نفس العام.

يختص التقديم بمن هم حاصلين على شهادة التخرج من الجامعة أو البكالوريوس أو شهادة الثانوية العامة، ولكل مؤهل من تلك المؤهلات المذكورة وظائف معينة يتم الموافقة على القبول بها بتوافر شروط محددة.

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الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن منصة أبشر لعرض نتائج الدفاع المدني التي ينتظرها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إعلانها عن النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للدفاع المدني وذلك من خلال الخطوات الآتية:

التوجه إلى منصة أبشر الالكترونية من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية والرقم السري الخاص بك.

اختر خدمة القبول من القائمة التي تظهر أمامك في الصفحة لمنصة أبشر.

قم بإدخال كافة بياناتك التي يطلبها منك الموقع متمثلة في رقم الهوية الوطنية، ونوع الجنس، والحالة الاجتماعية، ورقم هوية والد المتقدم للوظيفة، ورقم الوظيفة.

اضغط فوق زر العرض.

ستظهر لك صفحة بها نتائج القبول المبدئي

.نتائج الدفاع المدني

ينتظر المواطنون والمواطنات بالمملكة العربية السعودية بشغف النتائج الخاصة بوظائف الدفاع المدني التي تقدم عليها الكثير من خلال المديرية العامة للدفاع المدني والتي تتبع لوزارة الداخلية السعودية.

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حيث فتحت باب التقديم على وظائف العسكرية السعودية لجميع المواطنين بشروط معينة وضعتها وتقدم الكثير على الوظائف في الفترة ما بين الثامن والعشرون من أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر من عام ٢٠٢٢م وبسبب الإقبال الكبير على الوظائف تم تمديد المدة ليومان أخران ليغلق باب التقديم في الرابع من سبتمبر.

وقد تم قبول جميع المتقدمين المتوافر بهم الشروط الخاصة بالوظائف العسكرية والتي تتمثل فيما يأتي: