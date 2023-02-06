استعلام حساب المواطن برقم الهوية في السعودية وطريقة التسجيل في حساب الواطن

رياض - احمد صلاح - برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الدعم التي تم إنشاؤها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في العام 2017، والتي يعتبر الهدف الأساسي منه هو تخفيف أعباء الحياة المختلفة عن المواطنين الذين لا يكفي الدخل الخاص بهم لتغطية احتياجاتهم المختلفة وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الذين تزايد عددهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب التوسعات الاقتصادية المختلفة التي تقوم بها المملكة،ويقوم البرنامج بعملية إعادة توجيه لمختلف المنافع للفئات المستحقة لها من خلال الدعم النقدي بمبالغ مختلفة تساهم فيها العديد من القطاعات الخاصة والشركات والمؤسسات الخيرية الموجودة في المملكة وفي الجزء التالي من هذا المقال سنتعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي.
رقم حساب المواطن
يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم من حساب المواطن التواصل مع المسؤولين القائمين على البرنامج وذلك من خلال الرقم 19912 خلال الوقت المحدد لعملية الاستعلام الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء خلال أيام الدوام الرسمية التي تبدأ من يوم الأحد وتنتهي في يوم الخميس، ويتيح البرنامج أيضا إمكانية التواصل مع خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة أو من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع توتير، وقد حقق هذا البرنامج مجموعة مميزة من الأرقام خلال الدورة الأخيرة التي وصل رقمها إلى 59 والتي كان موعد صرفها في العام 2022 في يوم الإثنين الموافق العاشر من أكتوبر ومن أبرز هذه الأرقام:
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- إجمالي ما تم إيداعه حسابات المستفيدين 3.3 مليارات ريال.
- المستفيدين من البرنامج وصل عددهم إلى 10.2 ملايين مستفيد وتابع.
- وصلت التكلفة الكلية للبرنامج منذ انشائه ما يعادل 133 مليار ريال.
- عدد المستفيدين من هذه الدورة من البرنامج وصلت نسبتهم إلى 78% بمتوسط دعم للاسرة الواحدة يساوي 1831 ريال.
- بلغ إعداد أصحاب الأسر من المستفيدين من الدعم ما يقارب من 2 مليون رب أسرة.
- وصل عدد المتابعين المهتمين بهذا البرنامج وفق الاحصائية الأخيرة إلى 7.8 ملايين مستفيد.
استعلام حساب المواطن برقم الهوية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة الخطوات التي يجب على الأشخاص الراغبين في إتمام عملية الاستعلام عن حساب المواطن اتباعها من أجل إتمام هذه العملية بشكل صحيح ، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن على شبكة الإنترنت وذلك من خلال الرابط التالي.
- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستخدم من خلال تسجيل الاسم وإدخال كلمة المرور وفي حالة كونها المرة الأولى يتم اتباع التعليمات اللازمة من أجل عملة التسجيل.
- يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له على الشاشة من أجل إتمام عملية التأكد من الهوية ثم الضغط على اختيار تسجيل الدخول.
- من الخيارات الموجودة على شاشة الموقع يتم الضغط على خدمة دراسة الأهلية، ثم إدخال رقم الهوية الخاصة بالمستخدم.
- بعد إتمام الخطوة السابقة يقوم الموقع بفتح تبويب جديد يقوم المستخدم من خلاله باختيار خدمة حالة الأهلية.
- يقوم الموقع بإظهار كافة التفاصيل المرتبطة بالأهلية بالإضافة إلى إظهار الدفعات المالية المستحقة للمستخدم من الخدمة.
تسجيل حساب المواطن
يحتاج عدد كبير من الأشخاص القيام بعملية تسجيل في حساب المواطن من أجل الحصول على الدعم الازم لتحسين ظروفهم المعيشة، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل والتي تتمثل في الآتي:
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- كخطوة أولى يقوم الشخص الراغب في عملية التسجل بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن من خلال الرابط التالي.
- من الخيارات الظاهرة على الشاشة يتم الضغط على اختيار تسجيل جديد أو النقر على بوابة الوصول الموحد وإدخال كافة البيانات الموجودة في حساب أبشر للمستفيد.
- يطلب الموقع من المستخدم إدخال مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة التي تتمثل في المعرف – تاريخ الميلاد الهجري – رقم الهاتف المحمول – رمز التحقق.
- بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة يتم الضغط على اختيار التسجل.
- يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل تحتوي على كملة مرور.
- بعد تلقي الرسالة يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على اختيار تسجيل الدخول.
- يتم تغي كلمة المرور السابقة بالكلمة الجديدة ثم الضغط على اختيار املأ الطلب يتبعه اختيار إكمال.
- في هذه المرحلة يتم إدخال مجموعة من البيانات الشخصية مثل بيانات عامة – العنوان – المعالون – الإفصاح والإفصاح عن الدخل – العقارات – رقم الحساب المصرفي الدولي.
- كخطوة أخيرة يتم النقر على مربع التأكيد والالتزام ثم الظغط على كلمة إرسال الطلب.
أسئلة شائعة
كيف يمكن الاستفادة من خدمات حاسبة حساب المواطن؟
يمكن الاستفادة من مختلف الخدمات الخاصة بالحاسبة من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بها وذلك من خلال الرابط التالي.
ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بعملية تحديث لحساب المواطن؟89494320
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يمكن إتمام عملية التحديث من خلال استخدام رقم الهوية والدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج من خلال الرابط التالي.
هل يمكن تقديم الشكوى التابعة للبرنامج بشكل إلكتروني ؟
نعم، يمكن ذلك من خلال الموقع الرسمي الذي يتم الدخول إليه من خلال الرابط التالي.
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