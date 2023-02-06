استعلام حساب المواطن برقم الهوية في السعودية وطريقة التسجيل في حساب الواطن

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رياض - احمد صلاح - برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الدعم التي تم إنشاؤها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في العام 2017، والتي يعتبر الهدف الأساسي منه هو تخفيف أعباء الحياة المختلفة عن المواطنين الذين لا يكفي الدخل الخاص بهم لتغطية احتياجاتهم المختلفة وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الذين تزايد عددهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب التوسعات الاقتصادية المختلفة التي تقوم بها المملكة،ويقوم البرنامج بعملية إعادة توجيه لمختلف المنافع للفئات المستحقة لها من خلال الدعم النقدي بمبالغ مختلفة تساهم فيها العديد من القطاعات الخاصة والشركات والمؤسسات الخيرية الموجودة في المملكة وفي الجزء التالي من هذا المقال سنتعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي.

رقم حساب المواطن

يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم من حساب المواطن التواصل مع المسؤولين القائمين على البرنامج وذلك من خلال الرقم 19912 خلال الوقت المحدد لعملية الاستعلام الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء خلال أيام الدوام الرسمية التي تبدأ من يوم الأحد وتنتهي في يوم الخميس، ويتيح البرنامج أيضا إمكانية التواصل مع خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة أو من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع توتير، وقد حقق هذا البرنامج مجموعة مميزة من الأرقام خلال الدورة الأخيرة التي وصل رقمها إلى 59 والتي كان موعد صرفها في العام 2022 في يوم الإثنين الموافق العاشر من أكتوبر ومن أبرز هذه الأرقام:

89494320

إجمالي ما تم إيداعه حسابات المستفيدين 3.3 مليارات ريال.

المستفيدين من البرنامج وصل عددهم إلى 10.2 ملايين مستفيد وتابع.

وصلت التكلفة الكلية للبرنامج منذ انشائه ما يعادل 133 مليار ريال.

عدد المستفيدين من هذه الدورة من البرنامج وصلت نسبتهم إلى 78% بمتوسط دعم للاسرة الواحدة يساوي 1831 ريال.

بلغ إعداد أصحاب الأسر من المستفيدين من الدعم ما يقارب من 2 مليون رب أسرة.

وصل عدد المتابعين المهتمين بهذا البرنامج وفق الاحصائية الأخيرة إلى 7.8 ملايين مستفيد. استعلام حساب المواطن برقم الهوية