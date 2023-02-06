أفضل فنادق مطلة على الكعبة بأسعار مناسبة في السعودية

يقع في شارع إبراهيم خليل وهو يبعد عن الحرم المكي ببضع دقائق سيراً على الأقدام، لدى الفندق مداخل خاصة للدخول إلى الفندق مباشرة، كما يحتوي على العديد من الغرف والأجنحة المميزة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.

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يمكنك حجز غرفة مطلة على الكعبة ابتداءً من ٤٠٤ ريال سعودي للغرفة في الليلة الواحدة.

فندق صفوة الغفران مكة: يقع الفندق في شارع أجياد أمام بوابة الملك عبد العزيز، فهو يبعد عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بحوالي ٧٤ كيلومتر، يحتوي الفندق على غرف مطلة على الكعبة بإطلالات مميزة كما يتميز بديكور عصري ومفروشات رائعة.

بالإضافة إلى ذلك يقدم الفندق مجموعة من الخدمات المميزة التي تتناسب مع احتياجات الجميع، سعر الليلة الواحدة في هذا الفندق يبدأ من ٣١٥ ريال سعودي.

فندق مكة: يوجد فندق مكة في منتصف مكة المكرمة ويتميز بغرف لها إطلالات بانورامية على الكعبة والحرم المكي، تحتوي الغرف على الكثير من المميزات والخدمات الرائعة للاستمتاع بإقامة مميزة في هذا الفندق، يبدأ سعر الغرفة في هذا الفندق ٤٢٥ ريال سعودي في الليلة الواحدة.

فندق بولمان زمزم مكة: يقع الفندق في أبراج البيت الراقي وعلى بعد مسافة قريبة من الحرم المكي يمكن أن تصل سيراً على الأقدام، يتميز بخدمات رائعة على مدار ٢٤ ساعة يمكن حجز الغرفة في هذا الفندق بسعر يبدأ من ٤١٠ ريال سعودي في الليلة الواحدة.

فنادق مطلة على الكعبة رخيصة

يبحث الكثير من الزوار لمكة المكرمة من أجل أداء فروض الحج والعمرة عن فنادق مطلة على الكعبة رخيصة، ولذلك يوجد بمكة المكرمة العديد من الفنادق المطلة على الكعبة المشرفة حيث تتميز بإطلالات مميزة ورائعة للاستمتاع بالإقامة دون الشعور بالمشقة والتعب.

كما تتميز هذه الفنادق بالعديد من الخدمات والمزايا لجميع الزوار، تبدأ أسعار الفنادق في الليلة الواحدة من ٢٠٠ ريال سعودي، من أفضل الفنادق المطلة على الكعبة رخيصة هي:

فندق انفينيتي مكة و فندق دبل تري هيلتون وفندق شيراتون مكة جبل عمر و فندق جبل عمر ماريوت.

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أسئلة شائعة

ما هي أهم الفنادق المطلة على الكعبة ؟

يوجد العديد من الفنادق المطلة على الكعبة سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي ومن أهم هذه الفنادق: فندق كونراد مكة، وفندق فيرمونت مكة، وفندق هيلتون سويت مكة.

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كم يبعد فندق جراند بمكة عن الحرم المكي ؟

يبعد فندق جراند مكة عن الحرم المكي بحوالي ٨٥٠ كيلو متر، ولذلك يمكن الوصول من الفندق إلى الحرم المكي خلال ١٠ دقائق بالسيارة.

ما هو متوسط تكلفة الإقامة في الفنادق المطلة على الكعبة ؟

تتراوح تكلفة الإقامة في الفنادق المطلة على الكعبة ما بين ٩٠ و١٧٣ دولار أمريكي، حيث أن السعر يختلف باختلاف الغرف والمميزات التي تحصل عليها وأيضاً بحسب السنة.

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