الاستعلام عن الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمن العام في السعودية

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رياض - احمد صلاح - تُعد هيئة الأمن العام هو واحدة من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتى تعمل على حماية نواطني المملكة والسعي على توفير كل سبل الأمان لهم ولممتلاكاتهم، وتعمل الهيئة بشكل حيوي على إرساء قواعد الأمن ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، ونظراً للجهد المبذول من قبل الهيئة فقد وفرت الحكومة تطبيق الأمن العام الذي يوفر الاستعلام عن الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمن العام والتى سنوضحها بالتفصيل في الفقرات التالية.

بوابة الأمن العام تعريف بالراتب

من خلال خدمة الاستعلام عن الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمن العام يمكن معرفة كل التفاصيل التي تهم موظفي الأمن، الذي يمكنهم التحقق من رواتبهم من خلال أرقام التسجيل المدني، كما يمكنهم من معرفة أرصدة الإجازات للمسؤولين والأفراد، والتعرف على المعاشات العسكرية. كما يمكن أيضًا التعرف على بدلات موظفي الأمن العام والأفراد. ويمكن أيضًا معرفة عدد نقاط الترقية في ملفات الموظفين الشخصية، ويمكن لموظفي الأمن العام الانتفاع بهذه الخدمة بدون الحاجة إلى تسجيل. فقط بعد الدخول إلى بوابة الأمن العام ، يتم إدخال رقم بطاقة الهوية ورمز التأكيد المرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل مُسبقاً، ثم تظهر صفحة فرعية بها كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب.

ويمكن الاستعلام عن طريق تسجيل الدخول بالموقع من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخل إلى بوابة الأمن العام وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

يتم الضغط على تبويب الاستفسار الإلكتروني.

قم بتدوين رقم التسجيل وكلمة المرور الخاصة بك.

أخيرًا، انقر زر الاستعلام، وستظهر كافة معلومات راتبك.

بوابة الأمن العام للافراد

يمكن للأفراد الاستعلام عن معاملات الأمن العام من خلال البوابة إلى جانب ميزة الاستعلام عن الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمن العام ، لكن عليهم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العدل أولاً ، ثم اتباع الخطوات التالية:

افتح موقع وزارة العدل.

اضغط على تبويب "الخدمات الإلكترونية".

حدد اختيار "الاستعلام عن معاملة".

انقر فوق "خدمات تسجيل الدخول".

أدخل رقم المعاملة.

حدد سنة المعاملة بالهجري وأدخل رمز التحقق.

انقر فوق "تحقق" وسيتم عرض النتيجة على الشاشة.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن المعاملات المتعلقة بالسلامة العامة من خلال بوابة أبشر، ثم الضغط على أبشر للخدمات الشخصية، ثم تحديد كتالوج الخدمات، واختيار السلامة العامة من الفهرس، ثم الاستعلام إلكترونيًا، واتباع التعليمات

وقد قام جهاز الأمن العام السعودي بفتح باب التحاق الرجال والسيدات لبعض الوظائف المتاحة بالهئية وبعد التقديم والمراجعة يتم الاستعلام عن الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمن العام كالتالي:

أولاً، قم بزيارة بوابة أبشر للتوظيف.

اضغط على تبويب استعلام قبول النتيجة.

أدخل هويتك وتاريخ الميلاد والبيانات الأخرى المطلوبة بدقة، ثم حدد عنوان الوظيفة التي يتم التقدم لها من حقل "تحديد الوظيفة".

انقر فوق "عرض" وستظهر لك نتيجة الطلب.

بوابة الأمن العام للعسكريين

توفر بوابة الأمن العام العديد من الخدمات المتعلقة بوظفيها من العسكريين والتى يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة عن طريق اختيار الاستعلام عن الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمن العام وإليك نبذة عن بعض تلك الخدمات:

الإستعلام عن الرواتب والبدلات والحوافز.

معرفة عدد النقاط المتعلقة بالترقية وترتيب كل موظف.

الإستعلام عن حركة العلاوات الدورية.

الإستعلام عن الرواتب التقاعدية.

معرفة مقدار رصيد الإجازات والمستهلك والباقي.

معرفة تاريخ الخدمة العسكرية سواء تاريخ البداية أو تاريخ الإنتهاء منها.

بوابة الأمن العام الترقيات

ويمكنك الاطلاع على حركة الترقية المعلن عنها من قبل أجهزة الأمن العام بالمملكة العربية السعودية من خلال منصة بوابة الأمن العام وستتعرف على النقاط التالية بنظرة سريعة:

تحميل تطبيق ميدان الأمن العام

لكي تُكمل المملكة العربية السعودية تنمية خدماتها المستعملة لتيسير التعاملات الحكومية على الأفراد وكافة المواطنين، وخاصة لكي توفر لهم خدمات البريد بصورة سريعة ومريحة فتم توفير تطبيق العمل الميداني الذي تدير شئونه الوزارة الخاصة بالداخلية في السعودية. ولتحميل التطبيق والتعرف عليه بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي زيارة منصة مسار على الإنترنت.

تسجيل الدخول عبر تسجيل الدخول بوابة النفاذ الوطني.

انقر فوق اختيار "أفراد".

ثم حدد علامة التبويب "الترقية".

ثم انقر فوق "بدء الخدمة".

بعد ذلك يجب عليك إدخال البيانات التي سيطلبها الموقع بكل دقة.

اتبع التعليمات المذكورة أدناه حتى تظهر صفحة جديد تتضمن نتيجة الترقية التي تبحث عنها. استعلام الأمن العام المالية خدمة الاستعلام عن المعاملات المادية الوطنية هي إحدى الخدمات المقدمة من قبل هيئة الأمن العام بالإضافة إلى ميزة الاستعلام عن الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمن العام، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتستعلم عن المالية:

استفسر عن المعاملات المالية عن طريق زيارة بوابة الأمن العام.

اختر تبويب المعاملات المالية.

أضف رقم تسجيل مدني أو تجاري.

فتم توفير التطبيق الخاص بميدان الأمن العام باشراف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الوزير الخاص بالداخلية بالمملكة.

وعن طريق حدوث شراكة تكنولوجية ما بين مركز المعلومات الوطني بالممكلة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وأخيرا والأهم الأمن العام تم تطوير التطبيق. وتم هذا التطوير ليوفر للمواطنين بالمملكة العربية السعودية في اطار استراتيجي أمني للتطور الرقمي لزيادة الأمان في التوصل للمعلومات بشكل مباشر عن طريق فرق أمنية ميدانية للأنظمة المستعملة بوزارة الداخلية كنظام مدار الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وكذلك نطام أمن الخاص بالأمن العام.

الأسئلة الشائعة

كيفية تحميل تطبيق ميدان الأمن العام؟

بكل سهولة ويسر يمكنك تنزيل التطبيق للاندرويد والايفون من المنصات الإلكترونية والمتاجر المتاحة، وكذلك يمكن ايجاده في ثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية.

ما هو تطبيق ميدان APK؟

وفرت المملكة العربية السعودية التطبيق لزيادك المستوى الاستراتيجي الأمني في ظل التحول التكنولوجي والرقمي، فتم اعتماد التطبيق بوزارة الداخلية كمنصة أمنية واحدة لكافة قواعد البيانات.