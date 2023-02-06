استعلام عن نطاق المؤسسة برقم إقامة العامل في السعودية

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رياض - احمد صلاح - يتم تصنيف المؤسسات في المملكة العربية السعودية إلى مجالات بناءً على القوى العاملة السعودية والأجنبية، حيث يوجد 6 مجالات رئيسية، منها المؤسسة ضمن نطاق واحد، ويمكن الاستعلام عن نطاق المؤسسة بأكثر من طريقة سواء من خلال حساب المنظمة على موقع وزارة العمل أو من أبشر أعمال، بالنسبة للعمل، يمكن معرفة نطاق شركتك التي يعمل فيها العامل باستخدام رقم إقامته أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود فقط، هنا سوف نتعلم كيفية إجراء استفسار حول نطاق الموسسة باستخدام رقم اقامة العامل أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود.

استعلام عن نطاق مؤسسة برقم إقامة

لمعرفة نطاق مؤسستك التي تعمل فيها الوافد من خلال وزارة العمل اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة العمل.

من قائمة الخدمات، اختر الاستفسارات الإلكترونية.

ثم اختر الاستفسار عن موظف وافد.

ستظهر صفحة جديدة تقوم فيها بإدخال رقم اقامة العامل والرمز المرئي، ثم النقر فوق "عرض".

للحصول على تفاصيل وبيانات العامل والمنظمة التي يعمل بها ونطاق المنظمة أيضًا، بهذه الطريقة يمكنك الاستفسار عن نطاق منظمة تستخدم رقم جواز سفر العامل بدلاً من رقم الإقامة، أو الاستفسار عن رقم الحدود، وستحصل على نفس البيانات. الاستعلام عن منشأة برقم الهوية تعد خدمة الاستعلام عن منشأة برقم الهوية إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمستفيدين بطريقة آلية من خلال اتباع الخطوات التالية: