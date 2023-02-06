استعلام عن نطاق المؤسسة برقم إقامة العامل في السعودية

رياض - احمد صلاح - يتم تصنيف المؤسسات في المملكة العربية السعودية إلى مجالات بناءً على القوى العاملة السعودية والأجنبية، حيث يوجد 6 مجالات رئيسية، منها المؤسسة ضمن نطاق واحد، ويمكن الاستعلام عن نطاق المؤسسة بأكثر من طريقة سواء من خلال حساب المنظمة على موقع وزارة العمل أو من أبشر أعمال، بالنسبة للعمل، يمكن معرفة نطاق شركتك التي يعمل فيها العامل باستخدام رقم إقامته أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود فقط، هنا سوف نتعلم كيفية إجراء استفسار حول نطاق الموسسة باستخدام رقم اقامة العامل أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود.
استعلام عن نطاق مؤسسة برقم إقامة
لمعرفة نطاق مؤسستك التي تعمل فيها الوافد من خلال وزارة العمل اتبع الخطوات التالية:
- اذهب إلى موقع وزارة العمل.
- من قائمة الخدمات، اختر الاستفسارات الإلكترونية.
- ثم اختر الاستفسار عن موظف وافد.
- ستظهر صفحة جديدة تقوم فيها بإدخال رقم اقامة العامل والرمز المرئي، ثم النقر فوق "عرض".
- للحصول على تفاصيل وبيانات العامل والمنظمة التي يعمل بها ونطاق المنظمة أيضًا، بهذه الطريقة يمكنك الاستفسار عن نطاق منظمة تستخدم رقم جواز سفر العامل بدلاً من رقم الإقامة، أو الاستفسار عن رقم الحدود، وستحصل على نفس البيانات.
الاستعلام عن منشأة برقم الهوية
تعد خدمة الاستعلام عن منشأة برقم الهوية إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمستفيدين بطريقة آلية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاستفسارات الإلكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.
- تحديد نوع الشركة.
- اكتب رقم المنشأة المراد الاستفسار عنه.
- اكتب الرقم الموحد للمنشأة.
- اكتب رقم هوية المالك الراغب في الاستعلام عن المنشأة.
- اكتب رقم هوية المستفسر للاستعلام عن منشأة باستخدام رقم الهوية.
- الضغط على "بحث" لعرض كافة تفاصيل الطلب والاستعلام عن منشأة برقم الهوية.
كيفية الاستعلام عن مجال المؤسسة برقم المعرف
في حال رغبتك في الاستفادة من خدمة تحديد مجال الكيان والمؤسسات التابعة له بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، يتم ذلك وفق الخطوات التالية:
- الوصول إلى الخدمات الإلكترونية
- اختر المنشأة ثم اختر الخدمة (تقييم المنشأة)
استعلام عن الكفيل الحالي في مكتب العمل
- أولاً، انتقل إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العمل.
- قم بتسجيل، ثم حدد الاستفسارات الإلكترونية.
- أدخل رقم الإقامة ورمز التحقق، ثم انقر فوق عرض، ستظهر صفحة تحتوي على اسم صاحب العمل وتفاصيل كاملة عنه.
الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم السجل التجاري
يمكن لأي موظف أو عامل الاستفسار عن نطاق عمل الشركة باستخدام رقم السجل التجاري واتباع الخطوات التالية:
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- بعد النقر على الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم السجل التجاري من الموقع الرسمي، اكتب البيانات المطلوبة منك.
- يجب عليك التأكد من أن جميع البيانات المدخلة صحيحة ودقيقة.
- أخيرًا قم بالنقر على بحث، سيتم عرض جميع البيانات التي بحثت عنها.
الاسئلة الشائعة
كيف تعرف أن المؤسسة فردية؟
انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا واختر "خدمات الوزارة" من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى دليل الخدمات، اختر خدمة "تقييم المنشأة ضمن نطاقات، يمكنك الوصول إلى هذه الخدمة مباشرة، ثم النقر فوق خيار "بدء الخدمة"، اكتب رقم الهوية، أدخل كلمة المرور وقم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.
متى يزيد حجم المنشأة؟
مدة البرنامج ثلاث سنوات، وتزداد النسبة كل عام، لذلك لابد من وضع خطة لاستقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية خلال هذه الفترة بما يتماشى مع سياسة التأسيس، مع ضرورة الاستفادة من التسهيلات والدعم الذي تقدمه الوزارة أو صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو هدف قد تصل إلى 50٪ من راتب الموظف لمدة 3 سنوات.