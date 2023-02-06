معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية في السعودية

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رياض - احمد صلاح - مؤخراً تم الإعلان عن معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية، قبل أن نتطرق نحو توضيحها نود أن نشرح المفهوم العام لهذا المصطلح، كونك وسيط عقاري أنت الآن أحد حلقات الوصل بين مالك عقار والطرف الآخر الذي يبدأ بالشراء وتكمن أهميتها حول سهولة تطبيق آليات التعاقد بين كل طرف، الأمر الذي يساهم بشكل واضح بتنشيط سوق العقارات، يجب أن تعي أن نظام الوساطة مقسم لثلاثة أقسام بما في ذلك عمليات البيع وكذلك الشراء بالإضافة للتأجير، إليك أبرز تلك المعايير.

معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية









وفقاً لم تم توضيحه من قبل خبير العقارات "مطر الشمري" حول المعايير الخاصة بحصول الأفراد على الرخصة لممارسة مهنة الوسيط العقاري تبعاً للنظام الجديد متضمنة في ذلك الآتي:

يكون هناك أحد المقرات الرئيسية خاصة بمزاولة مهنة الوساطة العقارية.

وجود ترخيص للمكتب.

يكون المكتب مسجلاً.

المهنية.

بالإضافة لاندراج مزاول المهنة تحت البند النظامي.

أشار الشمري في حال تم تطبيق تلك المعايير يكون ذلك النظام مكتمل الأركان الأمر سيضمن كامل الحقوق للملاك والمشترين، وأضاف أن جميع المكاتب التي تتبع سبيل الوساطة العقارية سيتم مراقبتها بالإضافة لاستخراجه الرخصة.

أبرز مهام الوسطاء العقاريين

هناك عدد من المهام التي يقوم بها الوسطاء العقاريين من أبرزها:

يساعد ملاك العقارات في إتمام عمليات البيع العقارات بسعر مناسب له بالإضافة لمساعدة الأطراف الأخرى من المشترين في حصولهم على سعر للعقارات بسعر قليل.

يؤجر كافة العقارات التابعة للنطاق التجاري والسكني بالإضافة لتقنين أكثر من خيار يلائم مجمل التوقعات الخاصة بالمستأجر.

يوثق مختلف عقود البيع وينجز محمل المهام التي تتم بشكل قانوني للعقار.

يدير الأملاك الأمر يتضمن في ذلك تسديد الإيجارات بالإضافة لدفع كافة الفواتير الخاصة بالكهرباء وأيضاً المياه.

فائدة تعامل الأشخاص مع الوسطاء العقاريين

نظراً لتمتع الوسطاء العقاريين بباقة خبرات هائلة بهذا المجال فإنها تمنحك كعميل باقة مميزات من أبرزها:

يفتح الآفاق أمام العملاء لتلقي أكثر من عرض لمختلف أنواع العقارات.