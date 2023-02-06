انت الان تتابع خبر عاجل .. عقوبات جديدة مشددة لهذه المخالفة المرورية في السعودية .. احذر ارتكابها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقوبة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية تطبق على كافة المواطنين والمقيمين بها، حيث أن أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرار بعقوبة المخالفين وهذا من أجل منع الجميع من التعدي والمحافظة على سلامة جميع المواطنين والممتلكات، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية 2023 تابعونا.

عقوبة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية

كشفت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن مجموعة من الإجراءات الجديدة والأنظمة المتبعة لجميع المواطنين والمقيمين الذين يخالفون القوانين الخاصة بالمرور ومن أهمها مخالفة عدم حمل رخصة قيادة مع دفع غرامات والقيام بحجز السيارة، كما أن الوزارة دائمًا تهتم من عدم تجديد رخصة لأنه في حالة عدم التجديد يتم القيام بفرض غرامات وعقوبات ضخمة جدًا، لذا يجب الانتباه لذلك الخطوة حتى لا يتعرض صاحب الرخصة للدخول في عقوبات لا يتقبلها.

ما هي عقوبة عدم حمل رخصة قيادة







غرامة القيادة والسير بدون رخصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية تصل حتى 1000 ريال ولا تتعدى 2000 ريال سعودي، ومن الممكن استيرادها في معظم الحالات.

طرحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن بعض القواعد والقوانين التي تفرض على جميع المخالفين وفرضت عليهم عقوبات مالية والكثير من العقوبات لعدم الالتزام بالقوانين الموضوعة من المرور.

عقوبة عدم الحصول على ترخيص

على حسب لائحة العقوبات والغرامات المرورية بالمملكة العربية السعودية، فإن عقوبة المخالفة تكون الحبس لمدة لا تتعدى 10 أيام أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن 300 ريال سعودي أو الاثنين معًا.

إلى جانب هذا فإن عقوبة قيادة مركبة بدون رخصة يعاقب عليها نحو 10 أيام حتى 30 يوم بالسجن أو سداد ما يقابل نحو 300 ريال سعودي حتى 900 ريال أو كليهما.

جدول المخالفات المرورية

وضعت وزارة الداخلية وإدارة المرور جدول خاص بالمخالفات المرورية التي يتم عن طريقها التعرف على المخالفة وقيمتها والعقوبة التي تترتب عليها والتي قد تصل قيمتها المالية نحو 10 ألاف ريال سعودي وفي الكثير من الأحيان تصل العقوبة للحبس أو الغرامة سويًا يشمل جدول المخالفات المرورية الآتي:ـ

يضم جدول المخالفات المرورية الكثير من الأنواع التي تتعرض للغرامة ما بين 150 ريال حتى 300 مع القيام بحجز السيارة.

بالتحديثات الجديدة للمرور فإن عند عدم الاستجابة لدفع الغرامة بالفترة المحددة ينتج عنه التحويل للمحكمة والتي تتولى العقوبة وتنفيذها بشكل أخر وقد تصل في الكثير من الأحيان للحبس.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

يستطيع الأفراد من مواطنين ومقيمين من الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر التي توفر جميع الخدمات المتعلقة بإدارة المرور في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع هذه الخطوات:ـ

يتم الدخول لمنصة أبشر الإلكتروني.

إضافة جميع البيانات الخاصة بالمستفيد من الاسم وكلمة المرور.

سوف تتلقى على رمز التأكيد وإضافته والدخول لقطاع المرور.

يتم الدخول على الاستعلامات ومن بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إضافة كافة البيانات المرغوب بها والنقر على استعلام.سوف يظهر أمامك شهادة المخالفات وكيفية السداد الإلكتروني لها.







أسئلة شائعة

كم قيمة قسيمة عدم حمل رخصة؟

تعتبر مخالفة عدم حمل رخصة القيادة للمركبات من بين جدول المخالفات المتعلق بالمجموعة الثانية من أنواع المخالفات واللوائح المتعلقة بالغرامة المتعددة وذلك العقوبة تمثل سداد غرامة مالية بقيمة 150 ريال حتى 300 ريال

متى يتم سحب رخصة القيادة؟

عند الحصول على المخالفة للمرة الرابعة بنحو 24 نقطة على مدار العام الهجري يتم سحب الرخصة.

متى تسقط رخصة السيارة؟

يتم القيام بسحب رخصة السيارة من قبل السائق بحالة عدم استيفاء كافة إجراءات الجديد خلال ثلاثين يوم لانتهاء فترة الترخيص.