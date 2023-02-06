أسعار الاشتراك بباقات شاهد #السعودية ومميزات الاشتراك

انت الان تتابع خبر أسعار الاشتراك بباقات اتفرج #السعودية ومميزات الاشتراك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأمور المهمة التي يتم البحث عنها هو سعر اشتراك شاهد vip في السعودية، ونجد أن خدمة vip خدمة مميزة جدا حيث انها توفر إمكانية مشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات بدون اي فواصل إعلانية، حيث يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة ظهور الإعلانات باستمرار ولكن مع خدمة vip يمكن مشاهدة بدون فواصل إعلانية بالإضافة إلى ان هذه الخدمة توفر مشاهدة خدمات البث المباشر بجودة ممتازة سوف نتعرف في هذا المقال علي سعر اشتراك شاهد VIP في السعودية سنة واسعار جميع الباقات تابعوا معنا الي نهاية المقال.

أسعار الاشتراك بباقات شاهد السعودية







نجد أن منصة شاهد تعرض العديد من الباقات بأسعار مختلفة، وتكون متاحة منصة شاهد لجميع الدول العربية وهذا ما يجعلها مميزة عن سعر الاشتراك في خدمة vip السعودية يكون كالآتي:







سعر الباقة الشهرية تبدأ من 29 ريال سعودي.

باقة الرياضة vip يكون لها سيرفر خاص تبدأ أسعارها من 57 ريال سعودي.

باقة سنوية يتم دفع مبلغ 64 ريال سعودي شهرياً.

ربع سنوية يتم دفع 71 ريال سعودي شهرياً.

مميزات الاشتراك في خدمة vip شاهد السعودية

يوجد العديد من الميزات يمكن الحصول عليها مع خدمة شاهد vip من أهم هذه المميزات ما يلي:

مشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات الحصرية.

امكانية متابعة أحداث مباراتي كأس الأمير محمد بن سليمان.

مشاهدة البطولات الرياضية.

يمكنك الغاء الاشتراك في أي وقت بدون اي مشاكل او إجراءات.

امكانية تشغيل الباقة على أجهزة هواتف مختلفة.

توفر المنصة محتوى آمن للأطفال.

امكانية مشاهدة المسلسلات والأفلام الحديثة بدون اي فواصل إعلانية مزعجة.

كيفية الاشتراك في خدمة شاهد vip السعودية

يمكنك الآن الاشترك بشاهد VIP عن طريق STC، من اجل الاشتراك في خدمة شاهد يجب اتباع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشاهد من هنا.

بعد الدخول قم بالضغط علي إنشاء حساب جديد.

ثم اختر طريقة التسجيل سواء عن طريق الفيس بوك او من خلال الحساب الخاص بجوجل.

ثم ادخال كود التفعيل الذي تم ارساله الي رقم الهاتف الخاص بك ويكون الكود مكون من 4 أرقام.

قم الآن بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

ثم اختار باقة vip من خلال قائمة الاختيارات.

وقم باختيار الباقة المناسبة لكم سواء سنوية اَو شهرية.

تستطيع ان تقوم بدفع الاشتراك عن طريق البطاقة البنكية.

بعدها سوف تصلك رسالة انه تم الاشتراك بنجاح.

أسئلة شائعة

كم جهاز يمكن تشغيل اشتراك شاهد عليه؟

من الممكن أن يتم تشغيل منصة شاهد والاستمتاع بالمسلسلات والافلام علي اكثر من جهاز هاتف بحد اقصي خمس أجهزة.

من يمتلك منصة شاهد؟

نجد أن منصة شاهد تابعة لمجموعة قنوات mbc وتم اطلاقها في عام 2011.

كم عدد قنوات شاهد vip؟

يبلغ عدد قنوات شاهد vip مايقارب من 8 قنوات.