انت الان تتابع خبر كم رسوم الإقامة الدائمة السعودية ؟ .. شروط وطريقة الحصول على الإقامة الدائمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن رسوم الإقامة الدائمة في السعودية، لأنها من أكثر الدول التي يسافر إلى العديد من الأشخاص وخاصة الشباب رغبةً في الحصول على وظائف مناسبة ولا نقصد بالشباب العرب فقط ولكن هناك الكثير من الجنسيات الاخرى.

والجميع يذهب إليها من أجل قضاء فريضة الحج والعمرة، لذلك ومن خلال المقال التالي سنعرض عليكم شروط الإقامة الدائمة في السعودية وتجربتي مع الإقامة في السعودية.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية

يتساءل جميع المغتربين عن الإقامة الدائمة والرسوم التي يجب دفعها للحصول عليها، وهذه الرسوم كالتالي:

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية لأي شخص تقدر بحوالي 100 ألف ريال سعودي.

يمكن تقسيط المبلغ على فترات أو دفعة مرة واحدة إذا كان متاح ذلك.

يدفع المغترب مبلغ 800 ألف ريال سعودي للحصول على إقامة غير محددة ودائمة.

يمكنك تحديد المدة التي تريد عيشها في المملكة.