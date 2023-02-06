انت الان تتابع خبر إمتلك سيارة تويوتا بحالة ممتازة بقسط شهري 400 ريال في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من سيارة تويوتا بقسط شهري 400 ريال سعودي، حيث تكون هذه السيارات مستعملة ولكنها بحالة جيدة، وتعد سيارة تويوتا اليابانية من أنواع السيارات المحبوبة والمفضلة لدى الكثيرين، نتيجةً لما يوجد بها من إمكانيات ومواصفات عالية.

إمتلك سيارة تويوتا بقسط شهري 400 ريال مثل الجديدة

يبحث الكثيرين عن سيارة تويوتا بقسط شهري 400 ريال سعودي، لكي يتمكنون من سداد سعر السيارة بنظام التقسيط الذي يتماشى مع الدخل الذي يحصلون عليه في كل شهر.

لذا سوف نعرض لكم في السطور التالية عددًا من سيارة تويوتا التي يمكن شرائها بقسط شهري 400 ريال:

سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2014

هذه السيارة متاحة للبيع بعد أول استخدام، وتتميز بأنها لا تزال بحالة جيدة، ولم تتعرض لأي حوادث أو صدمات، وجاءت تفاصيل تلك السيارة كما يلي:

السيارة معروضة للبيع في مدينة طريف بالمملكة العربية السعودية.

في حالة شراء السيارة بنظام الكاش، فيجب على المشتري سداد 23 ألف ريال سعودي.

في حالة شراء السيارة بنظام الكاش، فيجب على المشتري سداد 3000 ريال سعودي كدفعة مقدمة، بالإضافة إلى دفع 400 ريال كقسط شهري.

لون الطلاء الخارجي للسيارة هو اللون الأبيض الساطع.

بلغت المسافة المقطوعة التي سجلها عداد السيارة 197000 كيلو متر.

السيارة تعتمد على استخدام البنزين كوقود رئيسي لها.

يمكن التواصل مع البائع لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص السيارة من خلال الاتصال على الرقم 0591523751، أو مراسلته على الواتس آب عبر الرقم 00966591523751.







سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2005

ناقل الحركة في السيارة يدعم النظام الأتوماتيك، وهي معروضة للبيع بعد الاستخدام الأول لها، وجاءت التفاصيل الخاصة بها كما يلي:

السيارة موجودة في مدينة بريدة.

في حالة الرغبة في شراء السيارة بنظام الكاش، فعلى المشتري سداد 5000 ريال سعودي.

في حالة الحاجة لشراء السيارة بالتقسيط، فإن القسط الشهري يبلغ 500 ريال سعودي، وعند استلام السيارة يجب دفع 2000 ريال كدفعة مقدمة.

اللون الخارجي للسيارة هو اللون الفضي.

المسافة المقطوعة تبلغ 200 ألف كيلو متر.

السيارة تعتمد على استخدام البنزين.

يمكن التواصل مع البائع من خلال الاتصال على الرقم 0583801487







سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2012

يوجد في السيارة الكثير من المواصفات الرائعة، منها احتوائها على مكيف وسادة هوائية للركاب، بالإضافة إلى وسادة هوائية للسائق، وهي معروضة للبيع بعد الاستخدام الأول لها، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

السيارة موجودة في مدينة بريدة بالسعودية.

في حالة الرغبة في شراء السيارة بالتقسيط، فإن قيمة القسط الشهري تبلغ 500 ريال سعودي، وعلى المشتري سداد 2000 ريال سعودي كدفعة مقدمة عند استلام السيارة.

إذا كان المشتري يريد سداد سعر السيارة كاش، فعليه دفع 10 آلاف ريال سعودي.

سجل عداد السيارة مقدار المسافة المقطوعة التي تبلغ 140 ألف كيلو متر.

سيارة تويوتا بقسط شهري 400 اللون الخارجي لها هو اللون الفضي الرائع.

السيارة تستخدم البنزين.

على من يرغب في التواصل مع البائع للاتفاق على شراء السيارة الاتصال على الرقم 0583801487، ويمكن مراسلته عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00966583801487

سيارة تويوتا مستعملة للبيع

يوجد في السعودية الكثير من سيارات تويوتا المستعملة المختلفة من حيث الموديل والإمكانيات والسعر، منها ما يلي:

سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2020

السيارة معروضة للبيع بعد الاستخدام الأول لها، وتتميز بأنها بحالة جيدة، وهي من الإصدارات الحديثة من شركة تويوتا، وجاءت المعلومات الخاصة بها كما يلي:

السيارة موجودة في مدينة جازان.

على من يرغب في شراء السيارة سداد 18 ألف ريال سعودي للبائع.

عداد المسافة المقطوعة بالسيارة سجل 70 ألف كيلو متر.

السيارة تعتمد على استخدام البنزين كوقود لها.

اللون الخارجي للسيارة هو اللون الأبيض.

يمكن التواصل مع البائع من خلال الاتصال على الرقم 00966582676016.

سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2005

مالك السيارة يعرضها للبيع بعد الاستخدام الأول لها، وهذا يعني أن السيارة محتفظة بحالتها الجيدة حتى الآن، وجاءت معلومات السيارة كما يلي:

السيارة معروضة للبيع في مدينة القريات بالمملكة.

يبلغ سعر السيارة 13000 ريال سعودي.

اللون الخارجي للسيارة هو اللون الفضي.

سجل عداد المسافة المقطوعة بالسيارة مقدار 62 ألف كيلو متر.

السيارة تستخدم البنزين كوقود أساسي لها.

للتواصل مع البائع لشراء السيارة يرجى مراسلته عبر تطبيق واتس آب على الرقم 966592163925، أو الاتصال به على الرقم 0592163925.

هل يمكن لسيارة تويوتا السير على الطرق الوعرة؟

نعم، لأنها تتوافر بعدد ستة سلندر أو أربعة سلندر.

هل يمكنني شراء سيارة تويوتا كامري بقسط شهري 500 من مدينة رأس الخفجي؟

نعم متاح سيارة بتلك المواصفات موديل 2005، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الاتصال على الرقم 0582572042.

هل متاح في مدينة وادي الدواسر سيارة تويوتا كورولا بقسط شهري 500 ريال؟

نعم يوجد سيارة موديل 2010 بهذه المواصفات، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الاتصال على الرقم 0596534130.