طريقة الاستعلام عن مبلغ فائض التامين من بنك الراجحي في السعودية

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رياض - احمد صلاح - فائض التامين يهم قطاع عريض من المشتركين في الوعاء التأميني والذين يحق لهم الحصول على 10% من عمليات التأمين لكل من يمتلك وثيقة تأمينية لذا فإن كل شخص يريد معرفة طريقة الاستعلام عن فائض التأمين تكافل الراجحي ويبحثون أيضًا عن الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين بوبا، هذا هو موضوع تقريرنا اليوم.

فائض التامين

يُعرف فائض التامين بأنه اقتسام نسبة الأرباح وإيرادات الاستثمار نتيجة الاكتتاب وزيادة نسبة رأس المال نتيجة استثمار أقساط وإيرادات إعادة التأمين على المشتركين في التأمين التكافلي، وهذا بحسب نص قانون الإشراف على الشركات التي تدير عملية التأمين وبموجب اللائحة التنفيذية وكما ورد في المادة 70 (هـ2) بوجوب توزيع 10% من صافي الأرباح على مالكي الوثيقة وذلك عند انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد.

هذا ويتم إضافة الأرباح الخاصة باستثمار الأقساط وكذلك الإيرادات نتيجة إعادة التأمين وذلك تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

الاستعلام عن مبلغ فائض التامين

لقد سمحت شركات التأمين الموجودة بالمملكة العربية السعودية لكافة المشتركين الاستعلام عن مبلغ فائض التامين وذلك بموجب المادة 70 والتي بموجبها يستطيع المشتركين الحصول على 10% من الجزء الفائض من الأقساط والاشتراكات التي تم دفعها في النشاط التأميني.

الاستعلام عن فائض التأمين تكافل الراجحي

مصرف الراجحي من المصارف متعددة الخدمات ويتيح لعملائه الاستعلام عن فائض التأمين تكافل الراجحي حيث أن توزيع فائض عمليات التأمين تكافل الراجحي يسمح باقتسام الفائض مناصفة بين (التأمين التعاون والتجاري) ولإجراء الاستعلام عليك اتباع الآتي:

التوجه لزيارة موقع تكافل الراجحي من هنا.

عليك بإدخال البيانات لكي تتمكن من الاستعلام عن فائض التامين والمتمثلة في(رقم إقامتك/ رقم الهوية الوطنية/ الاسم باللغتين العربية والانجليزية/ عنوان البريد الالكتروني/ تاريخ الميلاد).

قم بتحديد الفئة سواء أفراد أو شركات.

أدخل رقم لوحة المركبة، وكذلك رقم الهيكل.

اضغط تحقق.

سوف تنتقل لصفحة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالاستحقاق في فائض التامين.

الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين بوبا

بوبا من كبرى شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية وتم تأسيسها عام 1997م ومنذ هذا الحين وهي تقدم خدماتها للأفراد والشركات، ومن أهم أهدافها تطوير الشركات المتخصصة في التأمين وتوزيع الفائض التأميني بطريقة أفضل ولكي تتمكن من الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين بوبا عليك بالسير وفق الخطوات الآتية:

عليك بزيارة موقع شركة بوبا للتأمين من خلال هذا الرابط.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة والمتمثلة في (الرقم التأميني للمشترك/ الطبقة العاملة/ عنوان البريد الالكتروني/ رقم الهاتف النقال/ تاريخ إصدار وثيقة التأمين/ أدخل رمز التحقق والدال على أنك لست روبوت).

اضغط إرسال.

وعنه سوف يعرض النظام صفحة تحتوي على الفائض التأميني التعاوني.

أسئلة شائعة حول فائض التامين

هل يمكنني الاستعلام عن فائض التامين؟

بالطبع يحق لكل المشتركين ويحملون وثائق تأمينية القيام بالاستعلام عن الفائض التأميني الخاص بموجب بموجب المادة 70 (2هـ) من اللائحة التنفيذية للإشراف على الشركات المتخصصة والتي تشترط توزيع 10% من إجمالي الأرباح الناتجة عن الإيرادات والاستثمار.

كيف يمكن الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين بوبا؟

كل ما عليك فعله هو زيارة موقع شركة بوبا للتأمين والسير وفق الخطوات المنوط بها وإدخال كافة البيانات المطلوبة لكي تتمكن من الاستعلام عن مبلغ فائض التامين.

ما هي طريقة الاستعلام عن فائض التأمين تكافل الراجحي

التوجه لفتح موقع فائض التأمين تكافل الراجحي وإدخال البيانات المطلوبة لكي تتمكن من الاستعلام عن توزيع فائض عمليات التأمين تكافل الراجحي.