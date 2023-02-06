ماهو الرقم الإضافي في العنوان الوطني في السعودية

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رياض - احمد صلاح - ماهو الرقم الإضافي في العنوان الوطني سؤال يطرحه الكثير من المواطمين بالسعودية، والعنوان الوطني هو خدمة تقدمها هيئة البريد السعودية، وذلك لتسهيل العديد من الخدمات الأخرى، ومن خلالها يتم التعرف على العنوان بسهولة من خلال تحويل العنوان إلى رمز محدد.

ويتم تحديد ذلك الرمز على حسب بعض المواصفات والمعايير المتفق عليها، وبالتالي يسمح للمؤسسات والهيئات الحكومية معرفة العنوان، بالإضافة إلى إتمام التعاملات بكل سهولة من خلال الرمز، ويتضمن العنوان الوطني عدد من الرموز والاختصارات ومنها الرقم الإضافي وهو ما سيتم توضيحه في السطور التالية.

ماهو الرقم الإضافي في العنوان الوطني

الرقم الإضافي في العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية هو عدد يتضمن 4 أرقام، ويرمز كلًا منها إلى شيء.

ويكون الرقم الإضافي دائمًا إلى جانب الرمز البريدي ويفصل بينهما فقط علامة (-).

السطر الثاني هو مكان الرقم الإضافي دائمًا.

الرقم الإضافي هو الرقم الفرعي نفسه.





مكونات العنوان الوطني

يمكن تحديد العنوان الوطني بسهولة وذلك لأنه أصبح مكونًا من عدد من الرموز والأرقام والتي يشير كلًا منها إلى جزء محدد من العنوان، إذ يتضمن الرمز جميع التفاصيل المرتبطة بالعنوان، وإليكم مثالًا على العنوان الوطني الذي نتعرف من خلاله على مكونات العنوان الوطني، يكون العنوان على "جوجل ماب" بالشكل التالي:

العنوان المختصر LMPC4289.

4289 الشهداء _ حي اليرموك.

المجمعة 15362 – 8740.

الأرقام السابق ذكرها ترمز إلى:

رقم المبني: 4289

الرمز البريدي: 15362

الرقم الإضافي: 8740

وبالتالي يمكننا توضيح رموز العنوان الوطني بالشكل التالي:

الرمز LMPC4289: ويشير إلى:

L: هو رمز المنطقة وهو من الرموز المتغيرة على حسب المكان أو المنطقة السكنية.

M: ويرمز للفرع الذي يقع فيه المنزل.

P: يرمز إلى القسم.

C: هو حرف للتمييز ما بين المناطق وهو عبارة عن رمز متغير.

4289: وهو يشير إلى الرقم الإضافي وهو يشتمل على 4 أرقام وهي نفسها الأرقام التي تكون موجودة على رقم المبنى.

4289 الشهداء: هو رقم المبنى الذي يتم ومن خلاله معرفة نوع المبنى سواءً كان المبني سكنيًا أو تجاريًا.

الشهداء: هو اسم الشارع الذي يقع به المنزل.

حي اليرموك _ المجمعة: يشير إلى اسم الحي واسم المدينة.

15362: وهو الرمز البريدي الخاص بالمدينة، ويشمل 5 أرقام.

8740: هو الرقم الفرعي الذي يشير إلى إحداثيات الموقع الجغرافي بشكل دقيق لعنوان المنزل.





رابط تسجيل العنوان الوطني

يمكن لجميع الأفراد والمنشآت والمؤسسات تسجيل عنوانها الخاص على منصة سبل من أجل استعمال العنوان الوطني بكافة التعاملات الحكومية، وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين كيفية التسجيل للأفراد وللشركات.

ويمكنك التسجيل الدخول إلى العنوان الوطني من خلال هذا الرابط (من هنا)، والرابط الأساسي للعنوان الوطني هو عن طريق منصة سبل، ويمكن التفريق والاختلاف في خطوات التسجيل عن طريق تحديد نوع الحساب، وهل هو حساب اعمال أو أفراد أو حساب الخدمات الحكومية.

أسئلة شائعة

ما هو رقم الوحدة والرقم الاضافي؟

رقم الوحدة هو عبارة غن رقم منزل المواطن داخل المبنى ويكون الرقم من 1 – 10 وغالبًا لو كانت الشقة في أحد المباني السكنية فقد يكون رقم الوحدة مكتوب على صندوق البريد خاصتك على سبيل المثال رقم 4 أو رقم 6، أو يتم تدوين رقم الوحدة على الجدار في خارج المنزل.

هل الرقم الاضافي هو صندوق البريد؟

الفرق بين الرمز البريدي وصندوق البريد هو أن الرمز البريدي ترميز يتضمن خمسة أرقام، ويدل كل رقم فيها على شيء محدد فالأول يشير إلى اسم المنطقة، ويدل الثاني على اسم القطاع، بينما الرمز الثالث فهو الرقم الفرعي الخاص بالمدينة، أما الرمز الرابع فهو للدلالة على ما يعرف بالقسم البريدي، أما العنصر الأخير فيشير إلى رقم المنشأة أو الفرد.

كيف اعرف الشارع اللي انا فيه؟

قم بفتح التطبيق الخاص بالخرائط، ثم اختر تعيين طرق العرض في الجانب، وبعدها قم بتشغيل الستريتسيدي من أجل الانتقال إلى تبويب عرض Streetside، ثم حدد أي موقع أو مكان مظلل بالأزرق، أو يمكنك البحث عن مكان، ثم حدد الستريتسيدي على البطاقة الخاصة بالمعلومات الموجودة في هذا المكان.