

انت الان تتابع خبر متى يكون موعد رمضان في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد رمضان في السعودية تم تحديده من علماء الفلك وفق ما تذكره البحوث الفلكية، وسوف تستطيع المملكة العربية السعودية هلال شهر رمضان في آخر شهر شعبان بداية هذا الشهر الفضيل الذي ينتظره كل المسلمين في جميع أنحاء العالم، لهذا تابعنا لتعرف موعد رمضان هذا العام بالتاريخ الميلادي.

موعد رمضان في السعودية

يختلف موعد رمضان كل عام في التقويم الميلادي لأن شهر رمضان هو شهر من الشهور الهجرية، ويعتمد بداية الشهر على ظهور الهلال، ونظرا لاختلاف عدد الأيام بعد الشهور الهجرية والميلادية، لذلك يتغير موعد رمضان كل عام في التقويم الميلادي







موعد رمضان في السعودية هذا العام سوف يوافق يوم 22 من شهر مارس لعام 2023.

هذا الموعد وفق البحوث الفلكية، وننتظر البيان الرسمي في المملكة في يوم الثلاثاء 21 من مارس عن موعد أول يوم شهر رمضان.

وربما يختلف موعد رمضان في السعودية عن بعض الدول العربية الأخرى على حسب ظهور هلال رمضان.

إمساكية رمضان في الرياض

تعد الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، وقد يختلف توقيت الآذان في الرياض عن باقي مدن المملكة على حسب موقعها على خطوط الطول.

موعد آذان المغرب في أول يوم من أيام شهر رمضان سوف يكون في تمام الساعة 6:7 دقائق.

أما آذان الفجر، فإنه يكون في تمام الساعة 4:37 دقيقة.

ومع التقدم في أيام رمضان يزداد عدد دقائق الصيام، حيث يؤذن الفجر مبكرا عن أول يوم ويؤذن المغرب متأخرا عن أول يوم.

تاريخ بدء رمضان في السنوات القادمة

قد يختلف موعد رمضان في كل عام عن العام الذي يسبقه، وسوف يكون رمضان إن شاء الله في السنوات السابقة كالتالي:





في عام 2024 فإنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان في 10 مارس.

أما رمضان في عام 2025 فإنه قد يصادف يوم 28 فبراير.

وفي عام 2025 فإن رمضان من المتوقع أن يكون في 28 فبراير.

وفي عام 2026 فإنه من المتوقع أن يكون في 18 فبراير.

وأخيرا في عام 2027 يتوقع أن يكون في 7 فبراير.

اطلع على: اوقات دوام شركة الاتصالات السعودية في رمضان

الأسئلة الشائعة

ما هو موعد رمضان فلكيا؟

شهر رمضان هذا العام فلكيا في المملكة سوف يبدأ في يوم الأربعاء 22 من مارس 2023.

ما هو ترتيب شهر رمضان في السنة الهجرية؟

يبلغ شهر رمضان في السنة الهجرية الشهر التاسع، وعدد أيامه تكون ما بين 29 أو 30 يوم