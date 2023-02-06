هل دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب في السعودية .. وزارة الموارد البشرية توضح

رياض - احمد صلاح - من المتعارف عليه أن دعم الماشية واحداً من البرامج الخاصة بالتنمية الريفية بالمملكة لصغار المربيين تدشينا لرؤية المملكة لعام ٢٠٣٠، الأمر يتم بموجب عدد من من الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول على هذا الدعم، ومن ثم تتوالى التساؤلات من قبل المستحقين حول تأثير هذا الدعم على تقاضي مبالغ الضمان الاجتماعي، ومن موقعنا هذا نوضح لكم الإجابة الكاملة على هذا السؤال فتابعونا.
هل دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب
أوضحت الهيئة أنه يجب على المربيين الذين يقومون بتقاضي دعم الماشية أن يقوموا بالإفصاح عن مجمل الدخل الخاصة بهم والتابع لعوائلهم، يعد دعم الماشية تابع للدخل الغير مكتسب.
شروط حصول الأفراد على دعم المواشي
هناك باقة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد من أجل تقاضي المربيين للماشية متضمنة في ذلك الآتي:
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يكون المستحق حاملاً للجنسية السعودية( حاملاً لبطاقة التنقل.
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يكون المستحق من الأشخاص الذين يقومون بتربية الماشية.
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لا يعمل المتقدم بأي من القطاعات الحكومية/ الخاصة.
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لم يتعرض المستحق للسجن/ تم إيقافه/ ثبت إقامة بأي من دور الإيواء.
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تم تقنين عمر المستحق كحد أدنى ٢١ سنة.
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اتباع مستحق الدعم لكافة الشروط الصحية وكذلك الفنية المتعلقة بالماشية التي نصت عليها الهيئة.
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امتلاك المستحق أحد الحسابات المفعلة بأي من بنوك المملكة ويتم تسجيله بالبوابة الإلكترونية.
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يكون المستحق مقيماً بشكل دائم بالمملكة خلال مدة استفادته من دعم البرنامج.
كيف اقدم على دعم المواشي
ابدأ بالولوج إلى البوابة الإلكترونية "أنعام".
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تسجيل الدخول عن طريق تقنين اسم المستخدم، كلمة السر.
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ابدأ النقر على الخانة الخاصة بصغار المربيين للماشية.
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ابدأ بتدشين مجمل البيانات المطلوبة.
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قم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة.
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انقر على مربع إرسال.
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ابدأ بمراجعة الطلب خاصتك.
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التسجيل بدعم الضمان الاجتماعي
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ابدأ بالتوجه للبوابة الإلكترونية للضمان "من هنا".
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انقر على مربع تسجيل فرد جديد.
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ابدأ بتدشين رقم الهوية.
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قم بتقنين تاريخ الميلاد.