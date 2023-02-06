شروط قرض العمل الحر للنساء بدون كفيل في السعودية

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رياض - احمد صلاح - شروط قرض العمل الحر للنساء بدون كفيل وتعتبر من الاتجاهات التي ظهرت مؤخراً في المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت بشكل كبير في تنشيط العمل الحر، وتمهيد الطريق للعاطلات عن العمل، وإتاحة المزيد من الفرص لهن لإنشاء المشاريع الصغيرة التي تساعدهن في التغلب على تحديات الحياة.

شروط قرض العمل الحر للنساء بدون كفيل

تم تحديد شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض العمل الحر للعاطلات عن العمل بناءً على نوع القرض المطلوب، سواء كان لغرض الحصول على تمويل نقدي أو قرض لتمويل سيارة، ومن هذه الشروط:

يشترط في طالبة التمويل أن تكون سعودية الجنسية.

لا ينبغي أن تشمل المدفوعات المستحقة لبنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن يتراوح عمرك بين 18 و 65 عامًا.

أن لا يزيد دخل القرض عن 20,000 ريال سعودي شَهْرِيًّا.

للحصول على القرض، يجب عليك تقديم الضمانات اللازمة.

تحتاج إلى اجتياز امتحان الانتساب.

يتم سداد القرض بالكامل في غضون 40 شهرًا كحد أقصى.

يجب على مقدمة طلب القرض إبراز ما يثبت حصولها على ترخيص أو وثيقة تسمح لها بمزاولة النشاط الذي ترغب في مزاولته.

الحد الأقصى لمبلغ القرض المسموح به هو 120,000 ريال سعودي. يتم تحديد مبلغ القرض من خلال القدرات المالية للضامن.











شروط قرض العمل الحر للنساء

وضع البنك السعودي للتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تلبيها المرأة التي ترغب في الحصول على مساعدة مالية من البنك لغرض البحث عن عمل وفيما يلي بعض أهم متطلبات الحصول على قرض العمل الحر للمرأة:

إن تكون سعودية الجنسية.

هذا القرض متاح للسيدات المقيمات بشكل منتظم في المملكة العربية السعودية.

للحصول على قرض العمل الحر للمرأة، يجب على المرأة تقديم جميع ضمانات البنك.

يجب ألا تتجاوز فترة السداد للقرض المجاني للمرأة خمس سنوات.

لا يجوز للمرأة أن تأخذ أي قروض أخرى في المملكة العربية السعودية حتى يتم سداد أقساط القرض بالكامل.

يجب أن يكون العمل السابق للمرأة في إحدى الوظائف قد استمر لمدة عام كامل على الأقل.

إذا كان لدى المرأة الساعية للقرض أبناء من الجنسية السعودية فهي مؤهلة.

يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للمرأة في المملكة 14 ألف ريال سعودي بغض النظر عما إذا كانت تعمل في القطاع الخاص أو العام.

ألا يقل عمر المرأة عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن ستين عاما.







شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلين

لكي تتأهل المرأة العاطلة عن العمل للحصول على هذه المساعدة المالية، يجب استيفاء عدد من الشروط. فيما يلي بعض متطلبات الحصول على قرض العمل الحر للمرأة:

يجب أن تكون السيدة من أصل سعودي.

مقدم الطلب ليس لديه ديون أخرى مستحقة مع بنك الائتمان.

اجتياز فحص الائتمان الذي يحدده البنك.

نص بنك التسليف على ألا تتجاوز قيمة التمويل المالي 120 ألف ريال سعودي كأحد أهم شروط قرض العمل الحر للمرأة.

يجب ألا يزيد الوقت المستغرق لسداد القرض عن أربعين شهرًا.

لا تستطيع الفتاة دون سن العشرين الحصول على قرض العمل الحر بقيمة تزيد عن 32 ألف ريال سعودي.

شروط القرض الحر للنساء

في حالة استيفاء المرأة السعودية لعدد من الشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة، يمكنها الحصول على قرض العمل الحر دون الحاجة إلى ضامن أو ضامن.

فيما يلي بعض أهم متطلبات الحصول على قرض العمل الحر للمرأة:

سداد جميع القروض السابقة التي تم الحصول عليها من بنك الائتمان.

يجب ألا تزيد مدة سداد القرض عن 40 شهرًا.

أن تكون امرأة سعودية.

تقديم الضمانات اللازمة للحصول على التمويل.

حددي نوع العمل الحر الذي ترغب النساء في الانخراط فيه.

شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف

يعمل بنك التسليف على مساعدة النساء من خلال تقديم قروض للعمل الحر، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم منحها:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين ثمانية عشر وخمسة وستين عامًا.

سعودية الجنسية.

ليس لديها مدفوعات قرض مستحقة في البنك.

للحصول على قرض العمل الحر، يجب تقديم شكل من أشكال الضمان.

اجتياز امتحان الانتماء للمملكة العربية السعودية.

لا يتجاوز مبلغ القرض 20.000 ريال.

لا يمكن أن تزيد فترة سداد القرض عن ستين شهرًا.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب سجل حافل من الائتمان الجيد.

الأسئلة الشائعة

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على القرض الحر للنساء؟

حدد البنك عددًا من المستندات التي يجب على المرأة الطالبة الحصول على هذا القرض تقديمها، بما في ذلك الهوية الوطنية، ورقم IBAN، والعنوان الوطني، وغيرها.

ما هو رقم هاتف بنك التسليف الموحد؟

يرجى الاتصال بالرقم الموحد 920008002 للتواصل مع فريق خدمة العملاء بالبنك.

هل يمكن الحصول على قرض العمل الحر للنساء من قبل المرأة الغير سعودية؟

نعم، إذا كانت مقيمة بشكل منتظم في المملكة العربية السعودية أو لديها أبناء سعوديين.